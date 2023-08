¡Pieza de Ajedrez! | El verdadero desafío de la educación

Hace unos días surgió una discusión a nivel nacional sobre los nuevos libros de texto, donde se habló de todo menos del elemento más importante: las niñas y niños que harán uso de ellos.

Durante muchos años los libros de texto fueron utilizados como medio ideológico y de adoctrinamiento por parte de la vieja política, un error grave que ahora las familias mexicanas temen se vuelva a cometer.

Sin embargo, el debate debe ir más allá de lo que se comenta, pues nadie ha hablado del gravísimo rezago que tienen las escuelas en todo el país, pues se considera que un 40 % de ellas tienen carencias que obstaculizan el proceso educativo.

Hay una gran diferencia, por ejemplo, de las escuelas del centro y norte del país con las del sureste, donde las carencias son enormes: no tienen piso de cemento, no hay sanitarios y en ocasiones ni agua potable. Es urgente que las autoridades federales y estatales cumplan con esta tarea pendiente, acabar con la desigualdad que existe en las escuelas públicas de educación básica.

En Movimiento Ciudadano creemos que no hay política educativa exitosa que no coloque a las niñas y niños al centro, quienes tienen derecho a recibir educación de calidad, garantizando las condiciones no sólo académicas sino de infraestructura también, y que se les dote a los docentes del material necesario para su labor.

Es urgente una visión de futuro, que ponga en marcha también la incorporación de un modelo educativo que garantice la formación de ciudadanos críticos y libres, y sobre todo que los incorpore plenamente a la era digital, como está sucediendo en Nuevo León y Jalisco.

En Tlaxcala el rezago educativo es desalentador, pues de acuerdo con datos del INEA, más de 256 mil personas no han concluido su enseñanza básica (preescolar, primaria y secundaria), situando a la entidad debajo de media nacional.

Estas estimaciones también nos informan que, de la población tlaxcalteca de 15 años y más, 31 mil 452 son analfabetas al no saber leer y escribir, de hecho, más de 57 mil personas no cuentan con la primaria concluida y más de 167 mil no tienen el certificado de secundaria.

Municipios como Zitlaltepec, Terrenate, Tequexquitla, San Pablo del Monte y Tenancingo, son los que tienen más del 40 % de población de 15 años o más con rezago educativo. Sin duda, son muchos los desafíos que enfrenta Tlaxcala y el país en materia educativa, por lo que es urgente que más allá de una discusión de libros de texto, empecemos a dialogar y proponer soluciones para combatir el rezago educativo.

En el Movimiento de la Alegría queremos una educación en donde las niñas, niños y jóvenes estén siempre al centro de las decisiones.