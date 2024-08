¡Pieza de ajedrez! / La fuerza naranja llegó al Congreso

Lo nuevo llegó para quedarse. Con mucho entusiasmo, pero también con mucho compromiso, he tomado protesta como diputada local integrante de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con la firme convicción de representar con orgullo la voz de miles de tlaxcaltecas que le dieron su confianza a Movimiento Ciudadano.

Como diputadas y diputados estamos encargados de escuchar las necesidades de los ciudadanos para luego llevarlas al centro de la vida pública, donde se deben tomar decisiones a favor de las comunidades, algo no desconocido para mí, pues desde que era joven decidí dedicarme a ayudar y servir a la gente desde la trinchera donde me encuentre, y en el Congreso no será la excepción.

Mi compromiso será legislar por las mujeres, para que vivan en un entorno seguro y con igualdad de oportunidades; por los jóvenes, que sus opiniones sean escuchadas y formen parte de las decisiones que se toman en la vida pública; por las niñas y los niños, que tengan una mejor calidad de vida y educación; y no olvidaré a nuestros adultos mayores, que tengan salud y apoyos sociales.

Por ello, hago un llamado a mis compañeros y compañeras de legislatura a trabajar en equipo pensando siempre en el bienestar de nuestro estado, en preocuparse y ocuparse en las necesidades de sus distritos, dejando a un lado los intereses políticos y personales.

Como diputada de Movimiento Ciudadano, tengo la firmeza de defender con con-gruencia a las y los tlaxcaltecas ante las injusticias y el abuso del poder, y sobre todo, demostrar que sí se puede hacer política con dignidad, del lado de la gente y haciendo lo correcto.

Hoy formo parte de una minoría legislativa, pero con un gran respaldo de ciudadanos que quieren un nuevo Tlaxcala, que ven en Movimiento Ciudadano una alternativa real y diferente, con visión de futuro que pondrá siempre al frente los intereses de la gente.

Asumo la responsabilidad de ser una representante a la altura de las y los ciudadanos que eligieron a este Movimiento para llevar su voz y sus causas al Congreso, por eso hoy abrazo la bandera de la fuerza naranja, sabiendo que somos la alternativa diferente y la nueva generación de hacer política en nuestro país.

Me comprometo a que, desde los distintos espacios donde yo pueda incidir, impulsaré políticas públicas a favor de la paz, la salud, el medio ambiente, las libertades y un mejor futuro para nuestro país.

Amigas y amigos lectores, el Congreso es su casa y las puertas siempre estarán abiertas para todos, trabajemos juntos y celebremos porque la fuerza naranja ya arrancó.

*Diputada local

