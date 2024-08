Pieza de Ajedrez / Los números no cuadran

El pasado dos de junio, seis millones y medio de personas salieron a votar por Movimiento Ciudadano, le dieron su confianza a nuestro partido para que los representara en la Cámara de Diputados; sin embargo, la proyección que hizo de manera anticipada la Secretaría de Gobernación le quiere dar más espacios a partidos que tuvieron menos votos que nuestro Movimiento, lo que resulta injusto, absurdo e ilegal.





Hace unos días nuestro líder nacional, Dante Delgado, acompañado de la bancada naranja, acudieron al Instituto Nacional Electoral para presentar nuestras manifestaciones y hacer valer cada uno de los votos que las y los mexicanos le dieron a nuestro partido para defender sus causas y ser su voz en el Congreso de la Unión, pues hoy buscan construir una mayoría calificada falsa y, sobre todo, que va en contra de la ley.





¿Es justo que un voto valga más que otro? ¿Que los votos de un partido en coalición valgan el doble o el triple? ¡Por supuesto que no! No es posible que el PRI, por ejemplo, tenga el triple de senadores que Movimiento Ciudadano, teniendo el mismo porcentaje de votos que nosotros, así es, los números no cuadran, pues el partido tricolor obtuvo el 11 % de votos, al igual que nuestro partido, sin embargo, les pretenden dar 16 curules y a nosotros sólo 5.





Desde Tlaxcala exigimos que se respete la voluntad de las y los ciudadanos, porque un voto no puede valer menos que otro, porque no es posible que un partido que no ganó un solo distrito y que apenas sacó la mitad de votación que Movimiento Ciudadano reciba el doble de diputaciones, por eso, lo decimos fuerte y claro, vamos a defender que todos los votos cuenten y cuenten bien.





Como integrante de la nueva bancada naranja, expreso mi respaldo y apoyo a mi partido, Movimiento Ciudadano, pues como ya lo ha asegurado nuestro coordinador nacional, Dante Delgado, el INE tiene todas las facultades para poder reorientar la desproporción que existe en la asignación de los espacios de mayoría y representación proporcional, y verificar con los números que obran de sus propios conteos qué partidos obtuvieron la mayoría de los votos en cada uno de los estados.





Tan solo aquí, en Tlaxcala, Movimiento Ciudadano obtuvo más de 100 mil votos para la Presidencia de la República, 77 mil 859 para el Senado y más de 100 mil votos para las diputaciones federales, y son esos votos los que las autoridades electorales deben hacer valer, pues representan la decisión ciudadana y tienen que valer lo mismo, tal y como lo marca la Constitución y no acuerdos entre partidos.





La defensa de los votos que obtuvo nuestro Movimiento no representa por ningún motivo algún capricho o ambición al poder, representa la lucha para proteger la decisión de muchos mexicanos que quieren un México nuevo, que están cansados de los malos resultados que ha dado Morena y sus partidos aliados, y qué decir de los partidos de la vieja política.





México y Tlaxcala tienen en Movimiento Ciudadano una alternativa real frente a las mentiras, imposiciones y malas mañas de Morena, las y los ciudadanos que votaron por nuestro partido saben que el futuro es naranja y lo vamos a defender.





