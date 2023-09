¡Pieza de Ajedrez! | México es alegría

Hoy es el día en el que a una sola voz miles de mexicanos gritamos “¡Viva México!”, una frase muy corta, pero con un gran sentimiento de orgullo y de amor por nuestra patria, porque a pesar de ser un país con muchas dificultades, quienes nacimos aquí estamos orgullosos de vivir y trabajar por esta tierra.

Somos un país que se enfrenta todos los días a la adversidad de un mal gobierno movido por el odio y el rencor, que cree que el único camino es el de dividir, excluir y mentir, pero a pesar de eso, los mexicanos no nos damos por vencidos, nos armamos de valentía, de fuerza y de sueños para darle vuelta a este mal momento.

En el Movimiento al que pertenezco trabajamos todos los días para que México esté mejor, luchamos y defendemos nuestro derecho a la alegría, porque sabemos que en ella habitan todos los derechos, porque donde hay alegría, hay paz, justicia, amor e igualdad.

Estoy convencida que México es alegría, y es nuestro deber luchar para hacer valer todos nuestros derechos, el derecho a la seguridad, a la libertad y a la salud; y debe ser ésta nuestra razón para que hoy gritemos con valor y con fuerza para hacernos escuchar.

Ha llegado el momento de lo nuevo, de construir un México nuevo, en el que no se repliquen los fracasos del pasado, donde no gobiernen los mismos de siempre, pues hemos luchado para sacarlos del poder y en este Movimiento no les vamos a ayudar a que regresen, porque estamos convencidos de que los mexicanos merecemos algo nuevo.

Muchos creen que no hay oportunidades en México, y es verdad, porque las oportunidades no se encuentran, se crean; dejemos de pensar que necesitamos dinero o palancas para salir adelante, lo que necesitamos son ganas y hambre de comernos al mundo, y eso estoy segura que todos lo tenemos.

Gritemos hoy por México, pero gritemos más fuerte, por los mexicanos que luchan por sus sueños, por las madres solteras que sacan adelante a sus hijos, por los emprendedores que generan empleo, por los campesinos que trabajan la tierra, por los maestros que educan con pasión, por los estudiantes que tienen sed de conocimiento, por los trabajadores y profesionistas que sacan adelante a nuestro país, por los choferes y transportistas que nos mueven, pero sobre todo por las niñas y niños que nos motivan a luchar por un mejor país.

Estimados lectores, celebrar a México es recordar y honrar la historia, la cultura y los logros de este país; pero también es comprometerse a trabajar unidos por él y defenderlo; que sea nuestro orgullo nacional el que nos mueva y nos inspire a construir el futuro que tanto anhelamos.





Porque México es alegría, ¡que viva México!





*Delegada Política de la CONAVISA de Movimiento Ciudadano en Tlaxcala





Facebook: Sandra Aguilar V





Instagram: @sandra.aguilarvega