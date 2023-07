Pieza de ajedrez | Mujeres en el poder

Hace unos días se cumplieron 68 años de la primera vez que la mujer votó en México, y, hoy por hoy, celebro que por primera vez sean ya cuatro mujeres quienes -hasta el momento- ya han destapado sus aspiraciones presidenciales para el 2024, lo que sin lugar a dudas podría marcar un hecho importante en la historia política del país.

La política siempre había estado predominada por hombres, y aunque las mujeres poco a poco han ocupado cargos públicos, ninguna ha podido llevar las riendas del país, pues en la historia de México hemos tenido seis candidatas a la Presidencia de la República, pero nunca más de dos contendientes por ejercicio electoral.

Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto, Marcela Lombardo Otero, Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala han sido las mujeres valientes que decidieron dar el gran paso y hacer su lucha para llegar a Palacio Nacional, y aunque no lo lograron, ellas han marcado un precedente, recordándonos que debemos seguir trabajando para que más mujeres lleguen a los espacios de toma de decisión, pero sobre todo que sea con una visión de futuro.

Me alegra decir que en Tlaxcala hay una nueva generación de mujeres políticas, como muestra de ello, tenemos tres presidentas de partido, cuyo trabajo contribuye mucho a la vida democrática de nuestro estado no solo por su liderazgo, sino por ser responsables de impulsar la participación de mujeres que militan y simpatizan con cada una de sus fuerzas políticas.

Sin embargo, generar las condiciones para empoderar la participación de las mujeres también debe ser fomentado desde arriba, con un Gobierno estatal que sea aliado y no represor, que escuche nuestras voces y que no las ignore, que en lugar de poner muros atienda las demandas que las tlaxcaltecas han llevado hasta sus puertas.

En Movimiento Ciudadano estamos seguros de que el futuro se construye con la fuerza de las mujeres, y por ello refrendamos todos los días nuestro compromiso con ellas, construyendo una agenda ciudadana que ponga al centro sus causas, trabajando desde cada una de nuestras trincheras para que se garanticen nuestros derechos, como igualdad salarial, igualdad sustantiva y espacios libres de violencia.

Como delegada de la CONAVISA en Tlaxcala, he puesto principal empeño para que cada una de nuestras coordinaciones municipales cuente con una coordinación de mujeres, para trabajar de la mano con ellas, escuchando sus inquietudes y propuestas y que desde sus municipios comencemos el cambio de rumbo de nuestro estado.

Estimados lectores y lectoras, ya no hay duda de que las mujeres tenemos la capacidad de ocupar puestos de decisión, y que las mujeres en el poder tienen la gran responsabilidad de hacer un buen papel y dar resultados verdaderos, pues solo así el cambio que se espera será realmente profundo, por ello, quien sea la mujer u hombre que ocupe la silla presidencial, tendrá como una de sus principales tareas empujar una agenda de derechos que acabe con las brechas de género que han impedido el desarrollo de millones de mujeres, y que todas las mexicanas y mexicanos tengan garantizado un mejor futuro, un futuro con alegría.





*Delegada Política de la CONAVISA de Movimiento Ciudadano en Tlaxcala





Facebook: Sandra Aguilar V,

Instagram: @sandra.aguilarvega