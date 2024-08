¡Pieza de ajedrez! /Una reforma destinada al fracaso

“Sin la reflexión y el diálogo, la reforma al Poder Judicial está destinada al fracaso”, esas fueron las palabras de Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, con las cuales coincido y respaldo, pues en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que los cambios son indispensables, pero deben hacerse dialogando y de la mano de los expertos si de verdad queremos construir un país donde la justicia esté al acceso de todas las personas.

Esta semana fuimos testigos del paro de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes están en contra de la reforma constitucional impulsada por el presidente de la República, pues ellos aseguran que esta reforma representa una “amenaza para la estabilidad del pueblo”.

Tan solo en Tlaxcala hemos presenciado bloqueos parciales e intermitentes a la circulación en distintas vías y espacios públicos con el fin de que sean escuchadas sus demandas, lo que es válido, pues nadie mejor que los mismos trabajadores del Poder Judicial para opinar sobre esta reforma que, sin duda, pretende violentar el equilibrio entre poderes.

Al igual que ellos, en Movimiento Ciudadano tenemos claro que México sí merece una reforma al Poder Judicial, pero esta reforma debe escuchar todas las voces, tanto de juzgadores como de académicos, abogados y expertos en materia judicial, pues queremos una reforma que surja de un consenso nacional y que fortalezca al Poder Judicial, no una reforma basada en la imposición y el capricho de Morena.

¿Por qué es tan importante sumarnos a la discusión de una verdadera reforma a nuestro sistema de justicia? Porque sigue presentando fallas. Pero no solo en el Poder Judicial, los tropiezos vienen desde que las víctimas presentan una denuncia ante el Ministerio Público, un proceso que lleva tiempo y muchas veces sin buen resultado.

Otro de los problemas que vemos es que las personas o víctimas de un delito no tienen quién las defienda, y recurren a abogados particulares que no pueden pagar, pues los defensores públicos no siempre cuentan con la profesionalización adecuada para desempeñar su labor.

Respecto a la reforma, uno de los cambios importantes, y sobre todo más polémicos que contempla -en caso de aprobarse-, es que en 2025 ministros, magistrados y jueces serían electos por votación popular, lo que podría contribuir a que éstos tengan un sesgo político, pues habría oportunidad de una influencia externa o interna a la hora de que los juzgadores resuelvan o emitan resoluciones.

En definitiva, hay mucho que discutir sobre este tema, suficiente razón por la que no debe aprobarse al vapor esta reforma, al contrario, debe analizarse con más detalle para buscar cómo reparar las fallas que presenta el sistema de justicia en nuestro país.





Facebook: Sandra Aguilar V





Diputada Local electa por representación proporcional.





Instagram: @sandra.aguilarvega