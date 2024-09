¡Pieza de ajedrez! / ¿Y la estrategia de seguridad en Tlaxcala?

La ola de violencia e inseguridad en Tlaxcala sigue creciendo, a diario vemos a través de los medios de comunicación los hechos que pasan en nuestro estado, asaltos, homicidios, cuerpos abandonados, entre otros delitos que atentan contra la vida, la integridad y el patrimonio de las personas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre de este año nuestra entidad tuvo una incidencia de mil 967 delitos y la cifra sigue creciendo, reflejando que la estrategia de seguridad no da resultados o no existe.

En estos días hemos visto la falta de sensibilidad del secretario de Seguridad ante los hechos en Xaloztoc, Muñoz de Domingo Arenas, Ixtacuixtla, Tenancingo y Cuapiaxtla, donde hubo riñas, disturbios y ataques con arma de fuego; los asaltos ocurridos en Apizaco, Chiautempan y Totolac; el hallazgo de cuerpos en los municipios de Teolocholco y Hueyotlipan, y los recientes homicidios en Calpulalpan, Nanacamilpa y Huamantla.

Lo anterior nos hace cuestionar la labor de este funcionario, ¿qué pasa con su estrategia para combatir y prevenir los delitos? ¿Por qué no ha funcionado su “blindaje fronterizo” y sus “operativos”? ¿De qué nos sirve su trayectoria en la Marina?

Sin lugar a dudas, el responsable de la seguridad en Tlaxcala debe ser alguien que conozca la entidad y los focos rojos, y que trabaje de la mano de los policías municipales, algo que no está sucediendo, lo que ha hecho pensar a las y los ciudadanos su permanencia en el encargo, ¿qué más tiene que pasar para que renuncie?

Como diputada local, pero sobre todo como representante de las y los tlaxcaltecas, me comprometí a dar voz a las y los ciudadanos, y por ello, he hecho un llamado a las autoridades para que esclarezcan los hechos y actúen con eficiencia, pues no podemos permitir que la violencia y delincuencia sigan en aumento, y peor aún, que se normalice entre los ciudadanos al ver que los incidentes quedan impunes.

Es urgente que se replantee una nueva estrategia de seguridad que sí dé resultados y le devuelva la tranquilidad a las y los tlaxcaltecas, o de ser necesario, que se destituya a este funcionario que en diversas ocasiones ha fracasado en su encomienda. Las autoridades deben reconocer la gravedad de la situación y trabajar de la mano con la ciudadanía para recuperar la paz en Tlaxcala.

No podemos seguir ignorando las demandas de las familias que exigen un entorno seguro y digno para vivir. La responsabilidad de la seguridad no recae únicamente en los policías municipales, sino en una coordinación efectiva y en la voluntad de transformar la estrategia actual.

La confianza en las instituciones debe restaurarse a través de acciones concretas y visibles, de lo contrario, la inseguridad y la impunidad seguirán siendo el legado de quienes deben velar por nuestro bienestar. Es momento de actuar con determinación y compromiso, pues Tlaxcala merece paz, justicia y un mejor futuro.

Diputada local de Movimiento Ciudadano

