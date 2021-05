Pienso, luego existo

René Descartes

Si al igual que yo, usted es de los ciudadanos que están convencidos en salir a votar el próximo 6 de junio en este proceso electoral 2021; no vote con el estómago, mejor vote tocando su bolsillo y razone.

Antes de elegir una opción política, observe su entorno inmediato. Y respóndase algunas preguntas básicas sobre los servicios públicos que recibe y los trámites a los que tiene acceso. Por ejemplo, cuántos baches hay en la calle. Cuántas veces se quedó sin agua potable. Cuántos apagones han afectado sus actividades. Cuántas veces se ha inundado su vivienda o cuántas luminarias permanecen apagadas en su alcaldía.

También puede preguntarse sobre los delitos de corrupción en su cotidianidad, no se pregunte sobre la corrupción política que se ve en la televisión, pues esos casos nos distraen. Más bien respóndase: cuántas veces ha sido extorsionado en su domicilio, comercio o ante un trámite realizado. Y cuántas más ha sido víctima de la ineptitud o la procrastinación burocrática o de un agente de tránsito.

Y ya encarrerados, cuestiónese sobre la inseguridad: cuántas veces ha sido víctima al trasladarse a su hogar o trabajo, en su domicilio, en el parque, vía telefónica, en el centro comercial o peor aún, cuántas veces ha sido víctima o conoce de agraviantes donde la vida se pone en juego sin que pase nada.

Pero si esto no le ayuda a entender que el votar importa porque su voto es vinculante con nuestro entorno inmediato, bien podría poner atención a los resultados que México ha obtenido por el manejo de la pandemia (los internacionales) o bien a los datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre la pobreza laboral en el primer trimestre de 2021.

¿Y por qué importa este último dato en cita? En principio porque si bien durante la pandemia hubo una pérdida de empleos sin precedentes en el país, también es cierto que los empleos que se mantienen o se han recuperado en este periodo son precarios en el ingreso; y esos empleos son el resultado de lo que se hace o se deja de hacer desde las políticas públicas y/o lo gubernamental.

Para decirlo de otra manera, si usted no confía en lo que ve, escucha y palpa, tal vez el dato sobre lo que sucede en términos de empleo y su bolsillo si le interese. Y esto es que, en este periodo, México pasó de treinta y ocho millones a casi cuarenta y tres millones de personas que, no obstante, a tener un empleo, su ingreso es insuficiente para cubrir la canasta básica: que no es otra cosa que el conjunto de alimentos necesarios para el bienestar mínimo. Por lo que esta columna le sugiere: Piense, luego vote.

"Detrás de las pistas"

Quienes lo atestiguan, no solo corroboran un mismo modus operandi a la hora de rendir cuentas cuando se trata de encontrar a un "presunto culpable" en momentos disruptivos y electorales como los que vive la Ciudad de México en estos momentos después de la tragedia del metro.

Por esa razón, me permito transcribir la siguiente filtración:

"– La ciudadana: ¿Qué acaso sabe usted algo que no me ha dicho?

– No. No es que yo sepa, pero tampoco es que no sepa, de modo que deme una oportunidad y a lo mejor acabamos por saber todos lo que ahora no sabemos. – respondió la autoridad competente.

– La ciudadana: Le parecerá extraño, pero le voy a tener confianza.

– ¿Y porque ha de parecerme extraño? Si yo le tengo confianza a usted siendo lo que es ¿Qué de extraño tiene que usted me tenga confianza a mí siendo lo que soy? – expresó la autoridad.

– La ciudadana: Vayamos al grano… si en un plazo prudente, lo que usted sabe y no sabe, pero que a lo mejor acabamos por saberlo todos, resulta que siempre acabamos por no saberlo…"

Si usted es de los lectores que piensan que este diálogo sucedió entre las autoridades de la jefatura de Gobierno y el Metro, se equivoca. La filtración corresponde a un interrogatorio entre la policía de la ciudad y Cantinflas. Y concluye con el dilema de México a la hora de dar cuentas: ¿cómo es que, en casos donde "todo anda chueco", es difícil verlo?

Por lo cual, esta columna se inclina en externar la invitación que hace el Instituto Electoral de la CDMX (https://www.iecm.mx/) para atestiguar el debate entre candidat@s a la alcaldía de Tláhuac el próximo 24 de mayo a las 19:00 horas. Tal vez ahí, los aspirantes puedan darnos pistas sobre "como estuvo la cosa".