Propaganda calumniosa de partidos políticos

Esta época debía presentar diálogo civilizado, del que debiera la ciudadanía razonar o aprender a razonar lo que desgraciadamente la educación pública no pudo desarrollar entre el pueblo que recibió esa educación ¿Cómo probarlo sin culpar al educador el que hizo lo imposible por enseñar? Sin dejar el señalamiento de lado, es de todo el público o por lo menos el informado al través de la prensa, radio o televisión el bombardeo de la propaganda de los Partidos Políticos contendientes en este período de elecciones para gobernadores, diputados federales y ediles y se nota que los que gozaban de alguna jerarquía gubernamental hoy son aspirantes a otras mayores donde el voto del pueblo elegirá para la próxima investidura como representante del pueblo, (la experiencia ha demostrado que el pueblo continuamente se equivoca al haber elegido a la persona ajena a los intereses de la sociedad, en estos casos palo dado ni Dios lo…), y nos referimos a la educación recibida para aquéllos ciudadanos que tienen poca instrucción escolar y que si saben leer y escribir pero pocos saben analizar el contenidos de los mensajes y menos comparar los hechos que señala la propaganda política, sí; que por ello debe ser confiable en el mensaje político.El aspirante político debe prometer lo que puede cumplir, hacer a un lado la utopías como posibilidades por alcanzar, ello para que: el pueblo votante pueda confiar en su palabra, confianza requerida para la decisión importante que decide el voto de aprobación.

Se escucha por medios llamados masivos de información mensaje de un Partido que detentó el poder federal por varios sexenios al presente, que en su propaganda inculpa al actual de ser culpable de la Pandemia mundial, de la falta de trabajo, de las muertes causadas por la epidemia, de la economía nacional, aumento de combustibles y otras causas nacionales de desastres. Estas aseveraciones totalmente irrazonables deben prohibirse desde la autorización para publicarse debido a que los mensajes cargados de falsedades que votantes creen del partido atacado. Hay ciudadanos que carecen de sentido analítico y creen a "pie juntillas", lo que los mensajeros pagados por el contratista dicen sin fundamento. Alguna vez un psicólogo observador después de la manifestación masiva pregunto a varios de ellos: ¿Por qué asistió a la manifestación? Algunas respuestas: porque me obligaron, porque me invitaron, no sé por qué, no conozco al candidato, en las respuestas supo el profesional que la mayoría desconocía al candidato, tampoco sabían que era una diputación.

Lo peor de este tipo de propaganda política engañosa la efectúan las televisoras a la mitad de mensajes del otro partido, o sea que la propia televisora forma parte del Partido calumniador ello sin que reciba algún extrañamiento oficial del que está obligado a vigilar y sancionar las violaciones de leyes y reglamentos. Y la verdad del Partido señalado como calumnioso, recibe el extrañamiento público por incivilizado e inmoral, además de exhibir a sus dirigentes falto de educación cívica que todo político debe ostentar. Un Partido para su propaganda política debe presentar como sustento del buen servicio, son sus buenas acciones prestadas a la ciudadanía durante su gestión gubernamental, ello para convencer al pueblo servido o por servir.

El Partido que deja adeudos bancarios, convenios desventajosos para el país con propios y extranjeros, el que otorga concesiones de minas nacionales con ventajas soberbias para el capital extranjero. El Partido en el Poder que dejó miseria al pueblo, el que enajenó la riqueza nacional a manos extranjeras en detrimento del bienestar de los mexicanos, el gobierno que en lugar de atender las necesidades de educación y educadores nacionales las destruyó, el que enajenó el agua nacional otorgándosela a empresas industriales en detrimento del pueblo auténtico dueño ancestral del país. Y el "oro negro" regalada su explotación al extranjeros por el traidor y dictador Porfirio Díaz que fue rescatado en 1938, por un Gobierno todavía Revolucionario y el pueblo mexicano y… dejado para beneficio nacional, otra vez lastimada la lucha de buenos hombres como Lázaro Cárdenas y el glorioso pueblo sufrido de México, para que la producción petrolera tuviese su propia Institución orgullosamente Nacional – Petróleos Mexicanos -- otra vez vilipendiado por Gobiernos de hace cuatro sexenios.