Punto ciego | Del hartazgo a la indiferencia colectiva

Como la huella, única e irrepetible, todos somos dueños de una individual opinión de lo conocido, aunque más cotidianas y prevalentes son las conjeturas producto de lo que parcialmente conocemos o ignoramos totalmente.

Descubierto y explicado en 1668 por el francés Edme Mariotte, el punto ciego es un espacio vacío de información causado por la ausencia de células sensibles a la luz en el sistema óptico. En consecuencia, aunque algo exista, si se encuentra dentro de la zona del punto ciego, no lo veremos.

Algo similar ocurre en la vida cotidiana donde, gracias a la ausencia de información o “lagunas de información” propiciadas por gobiernos, individuos o sociedad, la opinión pública genera una percepción colectiva que, muchas de las veces, no concuerda con la realidad.

Todos tenemos un punto ciego anatómico y otro de carácter social que pueden o no coincidir con el de quienes nos rodean, porque depende totalmente del tiempo y circunstancia individual, de la temporal ubicación física y social de cada uno. Lo que yo no veo, probablemente los demás sí lo perciban… o lo vean en formato distinto al mío.

Esta idea es lo que anima a Punto Ciego, un espacio que no pretende descubrir, sino interpretar y externar mi particular opinión con respecto a temas sociopolíticos para mi gusto seductores, que pueden o no coincidir con la interpretación del punto ciego de ustedes, apreciados leyentes.

ARRANCAMOS

Cuando las acciones oficiales en contra de actos corruptos o delincuenciales no resultan efectivas ni tangibles para los ciudadanos, el hartazgo social termina por convertirse en indiferencia colectiva, en caro detrimento de cualquier comunidad que se diga gozar de un Estado de derecho.

Recuerdo una memorable escena de la película Hotel Rwanda (Terry George, 2004), donde un tutsi que huye del genocidio tribal cuestiona a un periodista norteamericano: “¿cómo podrían no intervenir si son testigos de estas atrocidades?” A lo que el periodista responde lacónico: “si la gente ve estas imágenes dirá ¡oh, dios mío, es terrible!, y luego seguirán con su cena”.

Guardadas las proporciones, con frecuencia suceden cosas similares aquí mismo, en nuestro entorno inmediato. Para muestra, un botón.

Apenas el anterior lunes 5 de junio leí en este Diario que el exalcalde de Panotla, Eymard Grande Rodríguez, pagó más de un millón de pesos por la construcción de un puente peatonal frente a la privilegiada zona habitacional Santa Elena, ahí muy cerca de las instalaciones de la 23 Zona Militar.

Vía transferencia bancaria, el 17 de enero de 2020 la presunta empresa constructora recibió el dinero, y digo presunta constructora porque en realidad nunca ejecutó obra alguna; eso sí, expidió la factura correspondiente para que don Eymard comprobara la inversión y doña Chabelita -como le dicen sus cuates- no la hiciera de tos desde el Órgano de Fiscalización Superior.

Todo un fraude orquestado en contra de las arcas municipales de Panotla y a favor de los bolsillos del entonces alcalde y, claro que por supuesto, de los empresarios que se prestaron a estos menesteres. Por cierto, el caso fue bien documentado por empleados del órgano auditor que, por más truchas que se pusieron, no lograron encontrar puente peatonal alguno, por lo que presentaron la denuncia correspondiente.

¿Y qué cree usted? Como suele ocurrir en ilícitos perpetrados en la vía pública: ¡Nadie vio nada! Sorprendente. ¡Ningún partido político se pronunció al respecto! Todo quedó en el Punto Ciego. Sí, ahí donde no se ven las cosas que no conviene ver.

Al día de hoy, el intrascendente y tricolor líder de Morena, Carlos Augusto Pérez, no ha alzado la voz para cuestionar por qué la procuradora Ernestina Carro omite actuar con la celeridad mostrada en otros particulares casos. Por lo menos que el neomorenista le aconseje decir que nada puede revelar para no entorpecer las investigaciones y así le tapa el ojo al macho. Pero nada, confían en el dicho aquél de que el tiempo cura todo.

En el caso del líder del PRD (¿quién es?) y del estridente diputado Manuel Cambrón, también hicieron mutis. Y ni cómo decir algo, si don Eymard Grande es eclosión del PRD y, en su momento, coordinó los esfuerzos de todos los alcaldes con filiación perredista.

¿Los del PAN? Silencio total. Pues cómo no. Resulta que la empresa involucrada es copropiedad de quien dice ser arquitecto y ocupa el nada despreciable cargo de director de obras en el ayuntamiento panista de Apizaco.

A pesar de ser cuestionado por el OFS, su nombramiento seguirá firme, pues una leyenda urbana especula que es parte de una triada de especialistas en obras fantasma o incompletas, cuyos intereses corresponderían a destacados aliados panistas en la entidad.

Por su parte, a nombre del PRI, doña Anabell Ávalos nada manifestó al respecto. Comprensible y justificada omisión, pues recientemente se le ha visto muy atareada promoviendo los cursos priistas de yoga, música y anexas con el que el Revolucionario Institucional busca reforzar sus cuadros políticos en Tlaxcala.

¿Y la actual alcaldesa de Panotla? Tal vez doña Felicitas Vázquez diga algo cuando se dé cuenta de lo que representa como autoridad municipal. Tal vez.

Lo dicho: “si la gente ve estas imágenes dirá ¡oh, dios mío, es terrible!, y luego seguirán con su cena”.

En fin, ya veremos qué llega primero, la consignación, detención o absolución de los involucrados en el presunto ilícito, o el olvido colectivo.

Mientras espero a saludarles el próximo miércoles, para estar a tono me despido por hoy canturreando aquélla hermosa canción interpretada por el cubano Ibrahim Ferrer: “Silencio, que están durmiendo, los nardos y las azucenas…”

MEREQUETENGUE

La diputada local Lorena Ruiz abandonó las filas del Partido del Trabajo, instituto político dado en comodato por tiempo indefinido a la norteña familia Garay.

Ahora que se suma a la cargada morenista de una corcholata y que sin embargo se declara “independiente”, sería laudable que, a la par y en congruente acto ético, la legisladora pluri se excusara de recibir prerrogativas producto de las cuotas del partido que la llevó al Congreso. ¡Eso sí sería noticia, no su salida de donde ¿estuvo?!

Por cierto, el anuncio de su renuncia al PT no causó gran alharaca política y solo sirvió para mandar mensaje a ya saben quién. Sin embargo, debo dejar asentado que el día de su cambio de cobija será recordado más bien por el fallecimiento de Rosalía Peredo, quien por muchos años dio importante presencia al PT en el estado y cuyo lamentable acontecimiento evidenció poca solidaridad política hacia los deudos.