¿Qué es el amor?

Amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos; crece con riesgos, lances y recelos; susténtase de llantos y de ruego.

Sor Juana Inés de la Cruz

En el siglo XVII, ya Sor Juana se adelantaba a los románticos del s.XVIII escribiendo sobre los avatares y sufrimientos que acarrea “el amor”, esa emoción que nos lleva al cielo y al infierno, que nos apega hasta de forma tóxica, y que, a pesar de repetidas decepciones, desilusiones y dolor, lo intentamos vez tras vez.

Es tan importante el amor para el ser humano que las religiones se asumen como el camino para encontrarlo. La Biblia católica equipara a Dios como la quintaesencia del amor mismo. En 1 Juan 4:16b, se dice: El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Tal vez la definición del amor incondicional, ese que todos aspiramos a sentir y vivir se encuentre en 1 Corintios 13:4-8ª cuando describe lo que significa el amor, es decir, Dios mismo: El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue.

El amor incondicional es indispensable para los seres humanos en cuanto a su formación sana del Yo y con ello la autoestima y amor propio que requerirá para defenderse de quienes consciente o inconscientemente, tendrán contra esa persona conductas dañinas, abusivas y violentas. Ese amor incondicional se recibe en la primerísima infancia -hay autores que sostienen que en los primeros seis meses de edad- por parte de la madre, con quien el recién nacido se encuentra “cableado” para la aceptación sin condiciones de ella hacia él o ella en afán de garantizar su sobrevivencia. Ahí también comienza la construcción del Yo.

Así pues, esa nueva persona se nutre de los mensajes de aceptación y amor incondicional de su madre creando un sistema primigenio de apego sano, que le enseñará que para recibir amor solo necesita existir, no hacer cosa alguna para merecerlo o mucho menos, ganarlo. Cuando esto no funciona porque la madre se fue, murió, es negligente, adicta, violenta, etc. ese nacido tendrá muchos problemas para auto valorarse y muy seguramente aprenderá que para ser amado necesita dar y “portarse bien”; muchas veces el costo será su propia integridad física, emocional y hasta sexual. Aprenderá que para ser amado necesita hacer, no ser y ese aprendizaje se convertirá en su fase de adolescencia y adultez en profecía auto cumplida de frustración y dolor, de aceptación de abusos y hasta violencia sin establecimiento de límites para el auto cuidado.

Lo real, por poco romántico que parezca, es que el amor es una decisión diaria, es la voluntad expresada día a día de amar y por eso podemos aprender a darnos amor incondicional a nosotros mismos, aplicando la regla de oro al revés: Trátate tú como te gustaría que te trataran los demás. Para ser verdaderamente apreciados y amados, lo anterior es vital porque cuando la relación es desigual, quien recibe más, inconscientemente entiende que si el otro se auto desprecia, entonces hay derecho de despreciarle cotidianamente.

El amor no está en el enamoramiento, que es solo un montón de hormonas impulsando al ser humano a la procreación. El amor real vivifica, confía, te impulsa a crecer, a ser mejor, y comienza por el amor propio. El amor es la aceptación de lo imperfecto, como diría el filósofo Alain de Botton, creador de “La Escuela de la Vida” y uno de los autores mas prolíficos sobre la esencia y permanencia en la cotidianeidad del amor. Una cita extraordinari de este autor es “El amor necesita mucha habilidad, además de entusiasmo”.

El amor romántico, ese que poetas, literatos, cineastas, pintores y artistas en general describen, ese que nos impele a buscar la media naranja, quien nos comprenda sin hablar, la otra mitad, etc, solo provoca desilusión y dolor. Es muy lindo -claro- sentirnos enamorados, pero el amor…el verdadero amor, se parece mas a la paz que al sobresalto.

¿Feliz día de los enamorados? No, lectora, lector queridos. Yo te deseo que tu vida sea expresión permanente de paz y plenitud; de amor a tu ser superior, a ti mismo y a los demás.