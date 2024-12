¡Qué fríos tan intensos!...

¡Ya es diciembre!... qué fríos tan despiadados… ¡nos estamos congelando! Somos gente de tierra templada; el frío nos lastima y el calor nos afecta. El invierno aún no inicia, pero las heladas no saben de calendarios. Auguran un invierno crudo con una larga temporada de heladas.

El frío golpea a los municipios centrales y a los del norte del estado. La naturaleza nos da el clima que el turismo en el trópico paga en hotel cinco estrellas. Aquí lo tenemos gratis. Confortados estamos si tenemos con qué cubrirnos y abrigar nuestras noches, dormiremos como ositos polares.

Más frío tendremos si en nuestro bolsillo no hay con qué afrontar la Navidad; si los hijos piden y no les damos; si tenemos enfermos en casa o la muerte nos visita o si hay desazón y desamor en nuestro corazón.

En las mañanas circulamos con la cabeza metida en gorro y capuchas, y las noches igual. Este horizonte decembrino se avizora de pachangas y fandangos. ¡Cada cual a su manera! Los que están “enchufados” a un jugoso presupuesto, lo vivirán mejor con sus autos y abrigos suficientes. Su temporada será tibia y alegre. Pero quienes de ello carecemos, estiraremos la cobija magra, para guarecer nuestras necesidades. ¡Cada quien a su manera!

Este diciembre lo viviremos con alegría y convivencia. El 12, se llenarán las carreteras de antorchas que corren y las matronas se apuraran con sus “inditos” de huacal y huarachitos para honrar a la guadalupana. Eso pasará y se irá.

Hoy jueves, ya es cinco de diciembre. Pronto rolará el aguinaldo –el comercio ya afila sus uñotas–, el 15 inician vacaciones y a prepararnos para lo que viene. La Noche Buena es un sentimiento, un aroma que perdura, un recuerdo que se fuga, una mesa llena de seres queridos, una canción que perfuma el alma y una sonrisa que dibuja el rostro; es magia y felicidad efímera.

El 25 es de “recalentados y crudelios”, pero todos “con tenis”. Entre navidad y fin de año subimos de peso y para disipar las grasas cuesta. En Chiautempan, el último del año, hay barrios en donde se queman miles de cohetes, se llenan de neblina polvorosa las calles, los sonidos musicales estallan y las fiestas se instalan fuera de las casas.

¡Festejemos hoy porque no sabemos el mañana! Este martes tres en Chiautempan se incendió una pipa de gas y explotaron tanques caseros –muertos, heridos, daños en propiedades, alarma general– la autoridad se portó a la altura y auxilió en todo momento.

Pero el año que viene, a ver quién nos libra, porque al güerejo triunfante, cabellos de elote de aquel lado de la frontera, ya nos agarró de encargo y se la pasa alardeando, amenazando; le dice al medio oriente que va a “desatar el infierno” –como si no estuvieran ya en él– los mexicanos le caemos gordos, nos echa la culpa de todo, nos amenaza; ¡ya está bien!, no somos sus puerquitos. Hasta los chanchitos se cansan y gruñen.

Tuvimos presidentes que les temblaba la “nagua” cuando el júpiter güerejo tronaba. Su estrategia es intimidante. Pero ya es tiempo de fajarnos los pantalones y demostrar que somos dueños del camino y del destino. “Ellos” necesitan nuestra mano de obra y las verduras, y hay muchas empresas aquí instaladas que, si pagan aranceles, le repercutirá al consumidor de allá. Es tiempo de asumir con estoicismo y decisión las propias riendas. Porque no somos sus “pen…”.

¡Pero hace frío, mucho frío!… hay malos mexicanos, como el de los “abonos chiquitos” que evade impuestos. Se le vino encima la quiebra y ahora busca “chichi y cobija” con los de la ultra derecha argentina a donde irá seguramente a pregonar que es “perseguido político”, porque él, nunca se ha asumido evasor.

Pero en Tlaxcala no habrá quién nos salve de una reforma fiscal que se nos viene encima, parece desmedida e irracional; es confiscatoria. Pero el régimen necesita dinero, mucho dinero y ha decidido ponerse el antifaz de la ley en los ojos y descaradamente meter la mano en el bolsillo ciudadano; así lo ha concebido el morelense segundo de abordo que gobierna.

Pero el frío calará más fuerte después del seis de enero, cuando los chiquillos jueguen con pedazos de plástico disfrazados de juguete; ilusión de un rato que terminará en la basura, colmando los depósitos regionales que huelen a negociote descomunal, y que les ha podado autonomía a los municipios, pero también presupuesto.

Para el siete de enero vendrá el día mas frío del año, y no por el invierno despiadado, si no porque los bolsillos estarán vacíos, enflaquecidos, anémicos. Ya no habrá fiestas y las humildes cobijas no alcanzarán para cubrirnos de las heladas. Las calles estarán vacías, las mañanas con cierzo y las noches enteleridas; pero la vida seguirá y nosotros con ella –eso no tiene remedio.

El güerejo aquel seguirá alardeando, el poderoso mandando, el fisco “cosechando” y el desposeído sometido y obedeciendo. Porque aunque rezonguemos nada cambiará, y después de la borrachera festiva de diciembre regresaremos a la realidad, esperando los tamales del dos de La Calendaria; ¡porque habremos regresado a la realidad cruda y despiadada!, ¡pero no hay de otra! ¡Ay, qué frío hace, pero ni modo, ya estamos en su tiempo!