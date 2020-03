¿Qué se agita en el subsuelo?

De los drenajes profundos, de la más nauseabunda y rastrera política mexicana, están emanando podredumbres y tóxicos que nos llevan a la pregunta. ¿Qué o quiénes y para qué, están patrocinando publicas agitaciones, como la del pasado domingo, en que aprovechando el viaje de la fémina manifestación multitudinaria en la ciudad de México, mujeres encapuchadas, visiblemente organizadas y entrenadas para la violencia se entregaron al destrozo de comercio, cristales, vehículos y agresión a policías?, ¿Quién ordenó los estropicios recientes en Ciudad Universitaria?, ¿Quiénes están a la búsqueda de supuestas banderas sociales que calen en el pueblo de México para irse contra la actual administración federal?, ¿Quiénes disponen de los suficientes recursos económicos para pagar a los medios de comunicación y disponer la orientación mediática que a ellos convenga?, ¿Quiénes están diseminando información y caricaturas denigrando, ridiculizando y haciendo dudar de las intenciones e integridad de quien hoy gobierna México?.

Tomemos un ejemplo. La actual es una administración federal que de hecho y no en el discurso tiene cuadros administrativos predominantemente femeninos. Como muestra de que no discrimina y de la creencia en una sociedad igualitaria y, sin embargo, para las causas justas de la mujer de México y el mundo, voces opositoras perfectamente identificables a través de los medios de comunicación, pretendieron “enjaretarle” el remoquete de que su discurso y acciones era antifemenino.

Miremos razones económicas. La lucha contra la corrupción que encabeza este gobierno ha producido “damnificados”, que ya no cosechan las millonadas de antes y son identificables. Los que desean que el INE siga como institución solapadora de los trinquetes electorales del pasado, cuyos directivos se oponen al cambio, ganan la millonada y se arropan con la bandera de la democracia y autonomía. Aquellos afectados que en el pasado se beneficiaban con la condonación de miles de millones en impuestos. Las empresas de comunicación impresa y visual que ahora no reciben un centavo por subsidios como en el pasado y están en la quiebra. Los que se regodeaban con las inmensas riquezas, producto de la masiva venta de medicamentos al gobierno, que inflaban costos para pagar los moches de funcionarios. Los que ven amenazado su multimillonario negocio de alimentos chatarra procesados con la disposición legislativa de advertir etiquetariamente los contenidos. Los que se enriquecieron hasta la saciedad y quieren seguirlo haciendo a costa de millones de trabajadores a quienes regatean sueldos, prestaciones, utilidades, seguro social, aguinaldos y demás mediante la inmoral practica del outsourcing. Los que chapoteaban en millones mediante contratos de obra que nunca concluían pero que costaban lo doble del presupuesto original.

Estos y muchos otros más son los “damnificados” de la elección presidencial de 2018. No sabemos si ellos o quienes, se agitan y movilizan en los subterráneos políticos de México, disponiendo de miles de millones, mirando como posible tal vez un golpe de estado “blando” como el que le fabricaron a Evo Morales en Bolivia, en donde una larga campaña desinformativa llevó al pueblo a creer que se trataba de un dictador y convenció a los militares de que debían apoyar su caída. Por suerte en México los militares no son golpistas y si nacionalistas, pero los medios de comunicación son un negocio y no hermanitas de la caridad. Están “cantadas” las acciones, se trasluce en las intenciones. Las razones por las que aquellos ricachones no quieren soltar los filones de oro que en el pasado han extraído de los presupuestos gubernamentales.

Treinta millones de votos, claro que “duelen” a la oposición. Hay que “destruir” a como dé lugar el prestigio que ello conlleva. Hay que organizar eventos como el de Tabasco en donde se le vayan encima al jefe de la nación y hay que difundirlos en cadena nacional para que se mire y crea que el pueblo está en contra de aquel que lucha contra la corrupción, la impunidad y en favor de las mayorías de México. Mirar por los pobres no beneficia a las elites capitalistas. Estos últimos, cuando se adueñan de una economía quieren conservarla a cualquier precio y llegan hasta el magnicidio, la algarada callejera, la difamación o el golpe de estado, si ello es necesario.

Convendría al jefe de estado reservarse expresiones comprometedoras, no exponerse a viajar en avión comercial y menos al “chacaleo” de “las mañaneras”. Seria por el bien de las mayorías y por el bien de México.