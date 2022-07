¿Quién se juega esta partida por México?

Javier Agustín Contreras Rosales*

Para no perder la costumbre y poder sorprender a propios y extraños, la política en México se juega como una gran partida de cartas. En este póker de la política, el presidente ha decidido incidir de forma directa y con la astucia que le caracteriza detrás de esa máscara del hombre vehemente que representa a la encarnación del ciudadano noble y sabio, respaldado de una mercadotecnia directa que le cuesta a los mexicanos, como se pude observar en cada mañanera o en su página oficial donde se puede dar seguimiento a su ideología a través de https://lopezobrador.org.mx/secciones/comunicados/, en la cual proyectan la imagen y se construye un pensamiento continuo de transformación urgente derivado de una victimización histórica.

Durante estos casi 4 años de gobierno, en México no se ha dejado de hacer política y mucho menos campañas, siendo las principales las de desprestigio hacia las instituciones que por su naturaleza representan un estorbo para su proyecto de nación, todo orquestado con un solo objetivo; conservar el poder y eliminar a todo aquel que represente un obstáculo.

Es tal la campaña política que despliega López Obrador en la sociedad mexicana, que ha llegado a sugerir que los resultados de las elecciones en Latinoamérica, son resultado del efecto que ha causado la llegada de la izquierda a nuestro país, viéndose a sí mismo como el nuevo Bolívar, el unificador de las Américas.

Muchos opinamos que su exceso de protagonismo y el tiempo que invierte debería de ocuparlo en gobernar, en dar las instrucciones claras para que nuestros connacionales no busquen oportunidades fuera de México y terminen muertos dentro de un camión del otro lado del rio, sin entender que lo que realmente le ocupa al inquilino del palacio nacional es conservar el poder de forma fáctica y sin oponentes, siendo preocupante que al día de hoy no exista un bloque de políticos dispuestos a jugar al tú por tú y de forma directa con él y su partido; reinventando las reglas, tal como él lo hizo desde julio del 2006 hasta la fecha.

Todos los que no estamos de acuerdo nos hemos vuelto cómplices silenciosos, mudos e indolentes ante los agravios de políticas públicas sin fondo, que no benefician a nadie y que al día de hoy le ha costado la vida a más de 124,655 mexicanos, incluidos los periodistas, los 2 sacerdotes jesuitas y al guía de turistas asesinados, hundiendo el prestigio de nuestro ejército y marina, dentro de un programa de “Abrazos no Balazos”, que no ha favorecido y mucho menos ha dado resultados.

Yo me pregunto, quién se va jugar esta partida con el Líder Nacional de Morena, que no es exactamente Mario Delgado, a sabiendas de que el que reparte las cartas trae un as bajo la manga, ¿los políticos de la mala llamada oposición logran hacer conceso? ¿Ya se escuchará la voz de un Mauricio Vila o un Miguel Riquelme quienes gobiernan sus estados con gran aceptación de sus ciudadanos, de la mano de un Enrique de la Madrid y un Osorio Chong, para crear una plataforma política con miras al 2024?

El líder del pueblo va ganando la partida, y como buen jugador ya abrió 3 de sus cartas o como él dice ya destapó a sus corcholatas, más como buen tahúr sigue jugando al tapado a plena vista de todos ya bien con una de sus corcholatas o alguno que todavía no viole la ley, me pregunto quién aparte de Lili Telles levantará la voz e iniciará el proceso tal y como sucede en el Estado de México donde la coalición ya entendió que las reglas cambiaron y las nuevas reglas no se han escrito, pero ya están vigentes.

*Colaborador de Integridad Ciudadana AC