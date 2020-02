Renovar estrategias o desaparecer

El año pasado el INE recibió denuncias y procedió a una revisión de afiliaciones de militantes partidistas para comprobar los documentos que acreditaran su membrecía y merecieran por tanto su registro. Los “militantes”, en la vida partidista son una especie de “obreros” pero de plena conciencia. Son los que hacen la talacha, accionan la maquinaria, los más convencidos y sin éstos, los partidos se anquilosan y vuelven paquidérmicos, ya que los dirigentes solo sirven para pronunciar discursos, aparecer en la foto y buscar el poder.

De esa revisión aparecieron los siguientes datos: PRI de 5.6 millones quedó en 1.5, el PRD de 5 millones en 1.2, el PT de 508 mil en 294 mil, Movimiento Ciudadano de 466 mil en 229 mil, el PAN de 377 mil a 234 mil 400, MORENA de 278 mil 382 a 317 mil y aunque pueden seguir afiliando, deberán someterse a normas para el registro de su membresía, para evitar registros fantasmales o fingidos.

Esto nos lleva a conclusiones. PRIMERA, los partidos se han sustentado sobre padrones inflados para aparentar estatura que no tienen y esa se conocerá real cuando concluya la afiliación el treinta y uno de marzo. SEGUNDA, el cataclismo electoral en las elecciones presidenciales de dos mil dieciocho tornó a los gigantes en diminutos, a otros los acomodó en su verdadera dimensión. TERCERO, MORENA con baja militancia se convirtió en la primera fuerza política, lo que no conlleva que numéricamente sea el mas fuerte ni mejor organizado, aunque si mejor posicionado.

Fue la figura de López Obrador la que arrastró a todos los candidatos. Los demás solo fueron beneficiarios. Vienen nuevas elecciones y en las boletas no aparecerá Andrés Manuel. Habrá resultados desastrosos si presidentes municipales como el de Tehuacán o diputados locales como los de Tlaxcala insisten en comportarse a la antigua. Con dobles intenciones. Depredadores del presupuesto público. Con actuares corruptos promoviendo moches o robando. El electorado no perdona y no vaya a ocurrir que en las cifras finales se refleje el desencanto ciudadano.

Hay motivos para la preocupación y hasta para la desesperación. El PAN por una diferencia de 500 no perdió su registro. Ello quizá nos explique por qué este partido ya adoptó un sistemático y continuo golpeteo en contra de la 4T y toda acción que lleve el sello de López Obrador. Los dirigentes estatales y la diputada Minerva Hernández solo ocupan la denostación y ya nos acostumbraron a que no tienen opiniones constructivas, si no solo la de “Contreras” a la acción del gobierno federal y en esa dirección continuamente van sus opiniones. Los partidos políticos tienen fuerza y presupuesto por la militancia y los votos ciudadanos, sin ellos no son nada. Sus actos de bienestar social, su congruencia y consecuencias son su fortaleza. Aquello que beneficia a México y no sus agrias y trasnochadas agresiones que olvidan el pasado de ellos mismos.

Según las cifras que se dieron a conocer, ahora los partidos cosechan el resultado de su comportamiento mediocre, porque ninguno ha querido convertirse en un verdadero ente de captación político-ciudadano. Solo discursean y hacen propaganda. Prometen lo que no cumplen y se han olvidado de los principios y programas de acción. Y de esto no escapa ni MORENA, porque no debemos olvidar que sus militantes son “piedra de la misma cantera”, “chorros de agua del mismo rio”, consecuencias de la dinámica de corrupción y demagogia del pasado reciente y por tanto no pueden tener un comportamiento diferente. Se olvidaron de la capacitación política en serio, de formar cuadros convencidos y no convenencieros. De la divulgación de sus actos congruentes entre sus promesas y resultados. De que deben ser los electores quienes determinen candidatos y no el dinero, de que no deben ser camarillas políticas. Pero esto conlleva una verdadera revolución dentro de los partidos y no solo cambio de dirigentes y maquillajes discursivos.

Estamos lejos de ello, pero si deseamos una vida democrática en el gobierno, en los órganos de justicia, en los órganos electorales no deberemos dejar fuera a los partidos en los que la doctrina democrática tanto ha confiado, pero poco ha encontrado como respuesta favorable.

En la voz de los dirigentes partidistas está la respuesta a esta crisis.