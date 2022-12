Resiliencia | Día Internacional de la Discapacidad

El pasado sábado 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las Naciones Unidas (ONU) define a la persona con discapacidad como aquella que tiene mucha dificultad o no puede realizar alguna de las siguientes actividades de la vida cotidiana: caminar, subir o bajar; ver, aun usando lentes; oír, aun usando aparato auditivo; bañarse, vestirse o comer; recordar o concentrarse y hablar o comunicarse; además incluye a las personas que tienen algún problema o condición mental.

Por lo que es muy propicio este día como cualquier otro para hablar de mi hija.

Tengo una hija con discapacidad motriz con un alto grado de dependencia, a sus veinte años no puede caminar y, posiblemente, no lo haga nunca, sin embargo ese no es impedimento para comunicarse perfectamente, maneja las tecnologías de la Información como cualquier persona, usa su celular para todo, incluso mejor que yo, ella está siempre muy atenta a las redes sociales.

Cuando nació mi hija Paula Camila el médico nos dio un panorama nada alentador, nos dijo que estaba muy grave y no tenia muchas esperanzas de vida, incluso no le daba ni 24 horas de vida y si lograba pasar esas 24 horas ella no iba a poder hablar, ver, escuchar, mucho menos caminar, el panorama fue muy desalentador y muy doloroso, lo que nunca esperas cuando es tú primer bebé, afortunadamente los días pasaron y ella se fue recuperando, incluso antes del año comenzó a hablar, se le hicieron estudios y pudimos conocer que si escuchaba y veía muy bien, que su primer palabra antes de cumplir un año fue: papá, lo único que no veíamos era que sus piernitas no tenían fuerza, lo que la llevo hasta hoy a no poder caminar, pese a muchos tratamientos para lograr que caminara y a todos los problemas de salud que se presentaban, a los cinco años tuvo una crisis que resultó en que en un mes tuviera 5 cirugías, prácticamente una por semana, cuando sus problemas de salud le dieron un poco de tregua, decidimos inscribirla en la escuela con la única intención de que se distrajera, se olvidara de los hospitales y las medicinas, sin embargo, nos dio la sorpresa de que su aprendizaje era como cualquier niña de su edad, a un ritmo propio que solo ella marcó, y que fue acompañada por sus maestras de su colegio, donde se sentía una más entre sus iguales y disfrutaba de sus amigos, por cierto ninguno con discapacidad.

Es una niña muy inteligente, muy feliz y muy querida, de hecho, creo que de mis tres hijas es la que más refleja una sensación de amor puro, le basta con dar o recibir un beso para emocionarse, le sobra con compartir para expresar que no puede haber nada mejor, no requeriré de las mejores marcas de ropa o de zapatos, solo quiere ser ella, sin tener que pasar por experiencias negativas por formar parte de una sociedad que no puede tener empatía ante las necesidades de una persona con discapacidad y lo digo por la falta de sensibilidad para lograr que en las calles se permita la mejor movilidad sin encontrar obstáculos para transitar todas las personas con discapacidad, así como lograr que los espacios exclusivos para discapacitados sean respetados por las personas y ello permita que la misma sociedad deje de estar llena de prejuicios y sea la impulsora para darles una mejor calidad de vida.

A menudo, muchos se creen con derecho a debatir sobre si su existencia y las personas y los niñ@s con discapacidad merece o no la pena, si es un “castigo” o un “padecimiento” para ello y los que los rodean, esto sucede cada vez que salta una noticia, y con ella el revuelo público, acerca de la diferente protección legal de la vida de estas personas en relación con las que no tenemos discapacidad, hoy en día, las redes sociales se han convertido en la mayor comunicación, a estas alturas aún existen padres que no quieren mostrar imágenes de sus hijos con discapacidad, para no ser objeto de burlas o señalamientos, sin embargo esa acción ha estado acompañada del juicio ajeno y atrevido de los que se arrogan la capacidad para juzgar si la existencia de nuestros hijos tiene o no sentido.

No comparto la romantización con la que, a veces, se aborda públicamente la discapacidad, pues está plantea muchos retos, en nuestro caso, la dependencia de nuestra hija está ligada a esfuerzo e incluso a dolor, pero nada de eso resta el valor inmenso de su vida, una vida que para muchos niñ@s es juzgada desde fuera por personas que solo parecen asomarse a la esquina de un espejo deformado por sus propios prejuicios y miedos y que no son capaces de pensar que en el transcurso de la historia de todas las personas hay circunstancias vitales inesperadas y delicadas, sobre todo, que no ven el enorme privilegio que supone experimentar un amor tan intenso y tan puro como el de una persona con discapacidad.