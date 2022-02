Resiliencia | Día Internacional de la Protección de Datos

El pasado 28 de enero, se celebró el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, hace 41 años, y gracias a una iniciativa del Comité de Ministros del Consejo de Europa para poner sobre la mesa el derecho a la protección de datos, se firmó el Convenio 108 del Consejo de Europa, conocido como Convenio Automatizado de Datos de Carácter Personal, ese tratado se firmó parar garantizar en los países miembros, el respeto por el derecho a la vida privada en lo relacionado con el tratamiento de los datos de carácter personal, con el fin de recordar la relación entre el uso de datos personales y el derecho a la privacidad, mejorar las prácticas del manejo de información personal y sensibilizar el correcto uso de esta, por lo que la conmemoración de este día se debe a la fecha en que se aprobó el primer instrumento internacional de protección de datos personales, llamado Convenio 108.

Gracias a este derecho universal, a todo individuo debe garantizársele que sus datos de carácter personal sean protegidos y manejados bajo las normas de privacidad, así, todos deben estar en capacidad de decidir quién puede tener información personal suya, conocer quién la solicita, qué clase de dato tienen, cómo cambiarlo o eliminarlo y con qué fin se usa.

Muchos se preguntan, qué es el dato y por qué es importante que al tenerlo alguien puede hacer sobre nuestra persona determinados actos, la definición legal señala que dato es cualquier información concerniente o relativa a una persona física identificada o identificable es decir, cualquier información que te identifique o que te relacione a ti, por ejemplo en estos tiempos, si sabes que alguna persona ha estado cerca de alguien que tiene Covid, esa información en cuanto la relacionan contigo se convierte en información personal, porque no es la información per se, sino la información o el dato unido a la persona física, es por ello que si la definición señala en la parte última que sea identificada o identificable, es decir no tenemos que saber ahora mismo que se trata de alguien en particular, sin embargo si uno puede saber con algún dato que se trata de cierta persona sin grandes esfuerzos sigue siendo información personal y hoy en día con las capacidades tecnológicas que hay podemos ser identificados muy fácilmente, ante ello es importante llevar a cabo un adecuado tratamiento de lo que es dato personal, toda vez que puede ser utilizados para determinadas circunstancias, hoy en día incluso para un contrato laboral, ven tus fuentes de acceso público, se hacen amigos en tus redes sociales y ven el rastro que uno va dejando sobre nuestro comportamiento, entonces cada día nos volvemos más vulnerables a que haya un trato desmedido sobre nuestros datos personales, es por ello que a todas las personas nos debe interesar aprender a proteger nuestra información derivado de toda la cantidad de datos que pueden ser utilizados tanto en beneficio como en perjuicio.

Nosotros necesitamos que haya no solo una protección en nuestros datos de manera legal, sino que haya una ética tanto en el Gobierno como en el sector privado, porque todos sabemos que hemos entrado en la cuarta revolución industrial, ya somos parte de la tecnología sin aprender a ver los peligros que conlleva, es decir no hemos puesto la atención necesaria, por ejemplo, a todos nos enseñaron que salíamos de la casa y cerrábamos la puerta, sin embargo hoy en día con la tecnología no nos hemos preocupado de saber cómo funciona el tema de la privacidad, cuando entramos a una aplicación ni siquiera leemos los términos y condiciones, mucho menos el aviso de privacidad y le damos a todo que sí cada vez más rápido para que la aplicación se instale, la verdad es que también hay una parte en la que nosotros somos cómplices de que se vulneren nuestros datos personales.

Evidentemente los nuevos desarrollos tecnológicos que estamos viendo hoy en día, como lo es la inteligencia artificial, el internet, el que sea tan cómodo que nuestro teléfono haga ciertas cosas o nuestro reloj inteligente haga cosas y conozca de nuestra salud o los asistentes que les pedimos que apaguen la luz o que prendan la tele o el internet o que pongan cierta música, tenemos que entender que todo ello tiene que tener alguna consecuencias que no nos hemos puesto a visualizar, incluso la información de empleo, colegios, universidades, casi cualquier cosa, hasta en el ámbito personal, antes nos presentaban a alguien e íbamos, ahora le puedes hacer un chequeo antes de tener la cita es decir lo stalkeas, por lo anterior, considero importante que debemos ser más prudentes ya que en el entorno que hoy nos desenvolvemos con suerte te saludan en tu casa, en cambio en redes sociales se tienen 800 o 900 amigos y además cuando posteamos voluntariamente lo que comemos, donde lo comemos, cuantas veces has visto a alguien, qué opinas de política, es decir estamos sobre compartiendo información que permite que seamos identificados e identificables, lo cual no nos damos cuenta, sin embargo solo vemos que la tecnología en estos tiempos de pandemia nos ha salvado de mucha soledad, de poder hacer trabajo a distancia, la posibilidad de tener educación también a distancia, entonces como hay cosas tanto positivas como negativas lo que se debe hacer es concienciarnos más.

México es parte del Convenio 108 y de su Protocolo Adicional desde 2018, sin embargo, en ese mismo año inició la modernización del Convenio a fin de atender los problemas emergentes para la protección de datos personales, derivado del resultado del aumento en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación, así como la globalización de los flujos de datos personales, entre otros, por lo que, el Convenio 108 plus está abierto para su firma desde el 10 de octubre de 2018, tiene hasta la fecha 27 firmas y 16 ratificaciones, si bien se han iniciado las gestiones necesarias para suscribir el Convenio 108 modernizado, México aún no es Parte, entre las razones que se han presentado para firmar la modernización del Convenio es la entrada en vigor del T-MEC, al impulsar éste el tráfico transfronterizo de los datos personales.