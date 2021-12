Resiliencia | Día Internacional de los Derechos de los Animales

Desde 1998, el 10 de diciembre se conmemora por parte de diversas organizaciones y asociaciones de protección animal el Día Internacional de los Derechos de los Animales, la conmemoración de este día tiene que ver con la proclamación de los Derechos Humanos, ocurrida un mismo 10 de diciembre pero del año 1948, la idea de este día es promover que los animales también son seres con conciencia y que pueden sentir cualquier cosa, por lo que, se realizan actos en muchas ciudades del mundo para concienciar y reflexionar sobre el respeto que se debe tener hacia todos los seres del planeta, dando así valor a la famosa frase de Mahatma Gandhi cuando dijo que un país o civilización se puede juzgar en la forma en la que tratan a sus animales.

La coincidencia de fechas busca construir sobre el reconocimiento de los derechos humanos y persuadir a la humanidad de que la bondad y el respeto se deben a todas las criaturas sensibles.

Los animales son utilizados en los más diversos ámbitos, como objetos a nuestra disposición y son vistos como meros medios para la satisfacción de nuestros intereses, legalmente, son considerados simples bienes muebles y objetos de propiedad y en el ámbito económico se les trata como simples recursos, el hecho de que posean o no determinadas capacidades intelectuales no es razón para no tomar en cuenta la necesidad de que los animales posean una protección que elimine progresivamente su uso como objetos de explotación.

El especismo, término acuñado ya hace medio siglo, se llama así a la discriminación de quienes no pertenecen a una cierta especie, es decir, consiste en considerar a los miembros de ciertas especies como inferiores a los miembros de otras especies, la discriminación entre especies otorga un trato moral diferente, la idea de que los intereses de un animal pueden ser desestimados simplemente en función de su especie, resulta una actitud tan reprobable como cualquier otra discriminación arbitraria.

Es importante mencionar que los animales no solo tienen su día internacional, sino que también tienen una Declaración Universal de los Derechos de los Animales; fue la Liga Internacional de los Derechos de los Animales la organización que proclamó el 15 de octubre de 1978 la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, sin embargo aún queda mucho trabajo para que esta declaración sea aceptada a nivel global.

Los 14 artículos que conforman la Declaración Universal, pueden sintetizarse en cuatro derechos básicos: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a no sometérseles a situaciones que les generen dolor, y derecho a no considerárseles propiedad, sin embargo esos derechos son violados cada día en todo el mundo, lamentablemente los animales son considerados como un mero recurso al servicio del ser humano, y ello está alimentado por el concepto consumista de nuestra sociedad, si bien dicha declaración, considera que todo animal posee derechos, también lo es que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.

El reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo, países como Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, México o los Estados Unidos han reconocido que los animales también tienen derechos y deben ser protegidos, en cada país la legislación puede ser diferente, pero en muchas naciones del planeta se tienen leyes específicas contra el maltrato animal.

En el caso de los animales de compañía o mascotas, se han emitido leyes que los benefician, exigiendo que los dueños les proporcionen cuidados, comodidades, servicios de salud y alimentación, al mismo tiempo hay regulaciones que indican, qué animales son propios para domesticar y cuáles se deben preservar en vida silvestre, respetando sus entornos y no ser considerados como animales de compañía.

Los animales, sean mascotas o en situación salvaje, marcan nuestra vida y se convierten en un eslabón fundamental para los ecosistemas, como seres vivos merecen nuestro respecto y protección ante cualquier agresión, debemos generar un cambio de conciencia para conseguir que se respeten los derechos de los animales, entre algunas cosas que podemos hacer para el bienestar animal se encuentran:

Evitar que los animales vivan hacinados y en malas condiciones.

Evitar el uso de prendas de piel procedentes de animales.

Evitar el uso de cosméticos y productos de maquillaje que no respeten el bienestar animal.

Luchar contra el abandono de animales de compañía.

No comprar animales en tiendas sino optar por la adopción.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado un paso importante en el sentido de la protección animal, ya que en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda 2030 da por primera vez una posición relevante a este asunto; en el objetivo número 15 se compromete, entre otras cosas, a proteger a las especies amenazadas y poner fin a la caza furtiva y al tráfico de especies protegidas.

Cada 10 de diciembre marca un día de reivindicación para que el respeto por los demás no se reduzca solo a los seres humanos sino que incluya a todos los seres con la posibilidad de sufrir y disfrutar. El respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos y que la educación implica enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales.