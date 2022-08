Resiliencia | Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Cada año, el 9 de agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas; es una reafirmaciónde la diversidad, de la acción institucional y de la fuerza del Estado para proteger los derechos de los Pueblos Indígenas.

La importancia del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas es reconocida mucho antes del desarrollo de la ciencia moderna, los pueblos indígenas han desarrollado sus formas de saber cómo sobrevivir y también de ideas sobre significados, propósitos y valores.

Las consultas internacionales facilitadas por la UNESCO y el Consejo Interno de Ciencias (ICSU) establecen que: El conocimiento tradicional es un conjunto acumulativo de conocimientos, prácticas y representaciones mantenido y desarrollado por pueblos con largas historias de interacción con el medio ambiente natural. El conjunto de entendimientos, interpretaciones y significados son parte integrante de un complejo cultural que abarca el lenguaje, los sistemas de clasificación y nombres, las prácticas de uso de recursos, los rituales, la espiritualidad y las visiones del mundo.

El día internacional establecido por las Naciones Unidas conlleva a recordar la presencia de los pueblos indígenas en nuestro devenir histórico, sus legados, sus aportaciones en la edificación de nuestro país, pero sobre todo, que somos una nación pluricultural sustentada en sus pueblos originarios por lo que, la atención de las cuestiones indígenas es una prioridad, teniendo como compromiso permanente la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas son la base de la cultura nacional, sus sistemas de organización y de cooperación, sus aportaciones a la ciencia con sus conocimientos tradicionales y la protección y conservación de los recursos naturales, entre otros aspectos, han contribuido a nuestro desarrollo, de hecho, para nuestro país, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sirve para celebrar la diversidad cultural, para visibilizar a la población indígena, los movimientos indígenas en México coinciden con movimientos internacionales, líderes mexicanos han estado sentados en las mesas de discusión y establecimientos de mecanismos e instrumentos de carácter nacional e internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente, tienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven, pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes.

Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales, pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados, en la actualidad, se encuentran entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo, la comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida, de hecho, aquí en Tlaxcala de las 94 localidades donde las autoridades son elegidas a través del régimen de usos y costumbres, tenemos que las comunidades de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, y Santa Justina Ecatepec, se sumaron a una exigencia y petición de la realización de una consulta sobre el Reglamento de Asistencia Técnica, Jurídica y Logística, tras la aprobación del acuerdo por parte del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE-CG-31/2020) en el mes de septiembre de 2020 y donde las autoridades de esos pueblos consideran que no fueron informadas previamente sobre las adecuaciones realizadas a ese documento, señalaron la importancia de la participación de las localidades en el diseño y realización de una consulta desde el inicio, así como en la elaboración de los lineamientos, para asegurar que las fases de ese ejercicio sean en función de sus sistemas normativos y formas de organización propia de cada una de esas comunidades.

Sabías que más del 86 % de las personas indígenas de todo el mundo, en comparación con el 66 % de sus homólogos no indígenas, trabajan en la economía informal, además, tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que sus homólogos no indígenas y que el 47 % de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17 % de sus homólogos no indígenas, esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres, a pesar del papel crucial que desempeñan las mujeres indígenas en sus pueblos como sostén familiar, cuidadoras, guardianas del conocimiento, lideresas y defensoras de los derechos humanos, a menudo sufren niveles interseccionales de discriminación por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico, su derecho a la libre determinación, el autogobierno y el control de los recursos y tierras ancestrales ha sido violado durante siglos.

Las mujeres indígenas han logrado avances pequeños pero significativos en los procesos de toma de decisiones en algunos pueblos, son líderes a nivel local y nacional, y están al frente de la defensa de sus tierras, sus culturas y sus pueblos, sin embargo, la realidad sigue siendo que las mujeres indígenas están muy poco representadas, se ven afectadas negativamente de manera desproporcionada por las decisiones que se toman en su nombre y, con demasiada frecuencia, son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y violencia.

Las mujeres indígenas juegan un papel crucial en la preservación y transmisión de los conocimientos tradicionales, tienen un rol colectivo y comunitario integral como guardianas de los recursos naturales y del conocimiento científico, incluso muchas mujeres indígenas también están tomando la iniciativa en la defensa de las tierras y territorios, abogando por los derechos colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo.