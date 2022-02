Resiliencia | Día Mundial de la Justicia Social

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, así fue como lo estableció en el año 2007 la ONU (Organización de las Naciones Unidas), reconociendo que el desarrollo y la justicia social basados en la igualdad de oportunidades, en los derechos humanos y en la equidad son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas, la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal, está basada en la equidad y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial.

El concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX para referirse a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales, en una sociedad con justicia social, los derechos humanos son respetados y las clases sociales más desfavorecidas cuentan con oportunidades de desarrollo, diversos expertos en la materia consideran que el origen de la justicia social se encuentra en lo que fue la justicia distributiva que estableció en su momento el filósofo griego Aristóteles, misma que se encargaba de que todas las personas pudieran disfrutar y acceder a una serie de bienes imprescindibles como la educación o la alimentación.

La justicia social implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades, las autoridades deben propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos; esto quiere decir, que no deberían existir unos pocos multimillonarios y una gran masa de pobres, es decir, no existe la justicia social si, por ejemplo, el 20% de la sociedad gana más de 500,000 pesos al mes y el 70% vive con menos de 1,000 pesos mensuales; existen distintas corrientes del pensamiento, que proponen diversas formas de enfrentar estas desigualdades, por ejemplo el liberalismo, sostiene que la justicia social está vinculada a la generación de oportunidades y a la protección de las iniciativas privadas; por su parte el socialismo y las propuestas de izquierda, se centran en la intervención estatal para lograr la justicia social, hay quienes sostienen que ciertos márgenes de ganancia son inmorales en medio de sociedades empobrecidas y buscan combatir el lucro desmedido a través de impuestos, tasas u otras medidas.

Todas las personas tenemos necesidades básicas comunes, que se traducen en derechos humanos fundamentales: por ejemplo el derecho a la propia identidad, a la supervivencia, a la educación, al trabajo, a expresarnos con libertad y a ser tratados con dignidad y respeto, cuando estas necesidades fundamentales no se satisfacen nos encontramos frente a inequidades, que pueden darse tanto en los países industrializados como en países en desarrollo, lo que convierte estas situaciones en injusticias, no se trata de problemas a los que no podamos hacer frente, sino que a menudo han sido provocados por personas y persisten porque mucha gente se desentiende de ellos.

Actualmente la justicia social implica corregir desigualdades que surgen de la aplicación de las mismas normas para todos, México se encuentra entre los primeros 15 países con mayores niveles de desigualdad, según el coeficiente de Gini, elaborado por el Banco Mundial, que mide la desigualdad de los ingresos, el 10 por ciento de la población más pobre vive con 28 pesos diarios, lo que significa que unos 12.5 millones de personas no tienen suficientes ingresos para comprar la canasta básica alimentaria en zonas rurales (Inegi), cifra que aumentará por la pandemia, según el reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el total de empleos en riesgo por la pandemia rebasa los 24 millones, lo que representa el 44% del empleo total en México, la crisis tendrá consecuencias y efectos sin precedentes.

Según un reporte de Oxfam, los seis mayores multimillonarios mexicanos concentran mayor riqueza que la mitad de la población, unos 62,5 millones, que vive en la pobreza, según dicho informe, la brecha de la desigualdad en México es 38 veces más alta que la del promedio mundial.

Alguna vez te has preguntamos cómo le han hecho aquellos países donde no hay pobreza, te aseguro que no lo han hecho con distribuciones estatales, los niños no pasan hambre en Suiza no porque el Estado les esté dando una colación todos los días, sino más bien, los niños no pasan hambre porque es un país rico que con su crecimiento económico y estando en el tercer o cuarto lugar en el ranking de libertad económico en el mundo, ha logrado el capital suficiente para que a ninguna persona le falte absolutamente nada, a diferencia de los países en Latinoamérica incluido México que estamos casi todos por debajo de la tabla de libertad económica.