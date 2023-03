Resiliencia | Gaslighting

El gaslighting es un término que se ha vuelto cada vez más común en los últimos años, especialmente en el ámbito de las relaciones interpersonales y la política, aunque el término se originó en el ámbito psicológico, se ha extendido a otros campos y se utiliza para describir una forma insidiosa de manipulación que puede ser extremadamente dañina para las personas que lo experimentan.

En su forma más básica, el gaslighting es una forma de manipulación emocional en la que una persona intenta hacer que otra persona cuestione su propia realidad, esto puede tomar muchas formas diferentes, pero a menudo implica mentir, negar la realidad o manipular información para hacer que la otra persona se sienta confundida, insegura o inestable. Este tipo de manipulación es muy sutil pero peligrosa, ya que lleva a continuar relaciones tóxicas, a creer que realmente hay algo malo en nosotros, a ser inseguros y a depender de la opinión de otros.

El gaslighting puede ocurrir en cualquier tipo de relación, ya sea en el ámbito personal, en el trabajo o en la política. En las relaciones personales, el gaslighting puede ser utilizado por un cónyuge o pareja para hacer que la otra persona se sienta insegura, desconfiada o incapaz de tomar decisiones independientes. En el ámbito laboral, un jefe o colega puede utilizar el gaslighting para manipular a un empleado y mantenerlo en una posición de subordinación. En la política, el gaslighting puede ser utilizado por líderes y figuras públicas para manipular la opinión pública y controlar el discurso.

Una de las razones por las que el gaslighting puede ser tan efectivo es que a menudo se produce de manera gradual y se acumula con el tiempo, las personas que experimentan el gaslighting pueden comenzar a dudar de su propia memoria, percepción o juicio, y pueden llegar a sentirse aisladas y solas en su experiencia, toda vez que esta técnica de manipulación es utilizada consciente o inconscientemente en las relaciones, por ejemplo: “Cuando dijiste eso me dañaste” y el abusador dice “yo nunca dije eso, te lo estás imaginando” y ahí planta la semilla de la duda, otro ejemplo “Cuando hiciste eso me sentí muy mal”, a lo que el abusador responde “tú eres muy sensible, era un chiste solamente”, trata de persuadirte para que se crea que ha sido cuestión de un error de percepción propio.

De igual forma otro ejemplo puede ser que pelees y te defiendas pero sigas obteniendo las mismas palabras: “Eres exagerado/a”, “estás haciendo una tormenta en un vaso de agua” o “estás delirando”, etc. sin embargo en lugar de confrontarlo o alejarte, permites que surja la duda en tu interior en un intento de favorecer la relación y buscar la aprobación de tu pareja o familiar.

A pesar de que el gaslighting puede ser difícil de detectar y de manejar, hay algunas formas de protegerse de sus efectos, una de las cosas más importantes es mantener una buena conexión con la realidad y confiar en su propia intuición, si alguien te hace sentir incómodo o inseguro, es importante prestar atención a esos sentimientos y buscar apoyo en amigos, familiares o profesionales de la salud mental.

Además, es importante establecer límites claros en las relaciones y en la comunicación, y no permitir que otros te manipulen o te hagan sentir inseguro, a veces, puede ser necesario tomar medidas más drásticas, como alejarse de una relación o situación que te está haciendo daño.

En resumen, el gaslighting es una forma peligrosa de manipulación emocional que puede ser difícil de detectar y de manejar, sin embargo, al mantener una conexión sólida con la realidad y buscar apoyo en amigos y profesionales de la salud mental, es posible protegerse de sus efectos y tomar medidas para mantenerse a salvo en cualquier tipo de relación.