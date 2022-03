Resiliencia | Juzgar con perspectiva de género

El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación está reconocido en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales, particularmente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como en la Convención sobre los Derechos de la Niñez y la Convención de Belém Do Pará. Dichos tratados internacionales reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abrió el debate para establecer como juzgar con perspectiva de género y determinó que derivado de la normativa nacional e internacional, el derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación, trae aparejado el deber del Estado de velar porque en donde se denuncie una situación de violencia o discriminación por razones de género, ésta sea tomada en cuenta con el objetivo de visibilizar si la situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto. De no tomar en cuenta las condiciones especiales que acarrean una situación de esta naturaleza, se puede llegar a convalidar una discriminación de trato por razones de género.

Este enfoque permite alcanzar igualdad sustantiva o de hecho, misma que se configura como una faceta o dimensión del derecho humano a la igualdad jurídica, derivado del artículo 1° de la Constitución, ese precepto tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos.

Por esas razones el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, en el análisis jurídico se pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para lograr el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la igualdad, de no hacerse, se podría condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular.

Para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, los Estados se comprometen a adoptar en todas sus políticas y actos, la perspectiva de género que es un método para detectar y eliminar las barreras que discriminan a las personas por su condición de género.

La perspectiva de género es una categoría de análisis que:

I) Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo, género u orientación sexual;

II) Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación;

III) Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias;

IV) Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, la raza, la religión, la edad, las creencias políticas, etc;

V) Cuestiona los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder y;

VI) Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos necesario.

El método de juzgar con perspectiva de género exige que, en todo momento, se respeten los derechos humanos, especialmente de las niñas y mujeres. Asimismo, evitará el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y evitará realizar consideraciones que estén basadas en dichos estereotipos, este rubro es relevante ya que la literatura especializada indica que es muy común asumir que una mujer maltratada debe parecer indefensa o desamparada, pasiva y sin ningún historial de haber cometido actos violentos

Por lo que, cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las desigualdades entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. La herencia tan restrictiva con los derechos de las mujeres, ha sido difícil de superar, aún se mantienen las brechas, la violencia de género y la cultura machista, a nivel educativo, las mujeres ya superan a los hombres en muchos ámbitos, lo que no se traduce en trabajo.

Ante dicha situación, lo que se debe suponer es que hay una discriminación y lo que se debe hacer es poner en condiciones de igualdad a la mujer frente al hombre, ya que hay una presunción de discriminación porque la experiencia, la realidad y la cultura han demostrado las desigualdades que existen entre un hombre y una mujer.

Juzgar con perspectiva de género es obligatorio, independientemente de que la parte afectada lo soliciten o no, ya que es una obligación directa de oficio de la autoridad, pero no solo de la autoridad judicial sino de todas las autoridades, misma que les obliga a hacer su función pública con perspectiva de género lo pida o no la parte presuntamente afectada.