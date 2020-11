Resiliencia | Rumbo a una sociedad paritaria

Kamala Harris hace historia al ser la primera mujer electa para ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos de América. Es un acontecimiento inédito que refleja una gran victoria para las mujeres, además de ser la primer persona afro descendiente y de ascendencia asiática en ocupar el segundo puesto político más importante de ese país, en su discurso Kamala destacó que se rompió una de las barreras más fuertes al elegirla, y agregó "Si bien soy la primera mujer en ocupar este cargo, no seré la última, porque cada niña que nos esté viendo esta noche verá que este es un país de posibilidades".

Dicha frase nos permite reflexionar y pensar la gran importancia que significa para todas las mujeres en especial las niñas, quienes crecerán con una mujer vicepresidenta y no lo verán como algo excepcional, es decir, que una niña sepa que alguien como ella tiene la posibilidad de ser presidenta, vicepresidenta o lo que ella quiera, esto es uno de los elementos más importantes de crecer viendo a una mujer que se encuentra representada en las esferas de poder, lo cual no solo atañe a las niñas, también influye en la visión de los niños sobre un mundo incluyente, en acostumbrarse desde chicos a ver mujeres empoderadas, a tratarlas como sus pares, a no clasificarlas y a saber que éstas tienen sueños, expectativas y la misma capacidad que ellos para ocupar una posición, no solo en la política sino en cualquier ámbito profesional.

Justo eso, en buena medida, explica la lucha que las mujeres en México estamos dando desde distintas trincheras, colectivos, organizaciones, políticas, funcionarias, académicas, periodistas, ciudadanas, para que en las próximas elecciones los partidos cumplan con el principio de paridad, como sabemos el Consejo General del INE quien se ha convertido en un aliado del feminismo, ya hizo su parte al aprobar los lineamientos que regulan la obligación de paridad, que junto con los aprobados con anterioridad para aterrizar la reforma en materia de violencia política por razón de género implican un paso histórico en la lucha política de las mujeres.

Contra dichos lineamientos el Senado de la República y el PAN presentaron recursos de apelación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos argumentando que el INE se extralimitó, que carece de facultades para emitirlos y que pretende cambiar las reglas de forma extemporánea, en relación a dicha acción, un grupo de mujeres integrantes de diversos colectivos en apoyo a la decisión del INE de haber aprobado los lineamientos, presentaron argumentación jurídica a las autoridades judiciales bajo la figura de Amicus Curiae que su traducción en latín es "amigos de la corte o del tribunal"; institución jurídica utilizada principalmente en el ámbito internacional, mediante el cual se abre la posibilidad a terceros que no tienen legitimidad procesal en el juicio, presenten voluntariamente una opinión técnica o aporten al juzgador elementos jurídicamente trascendentales relacionados con aspectos de trascendencia social, argumentos que el juzgador debe tomar en cuenta al momento de resolver.

En Tlaxcala algunos partidos políticos con representación nacional y local protestaron contra los lineamientos que aprobó el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ITE, en materia de paridad de género para la asignación de candidaturas para el proceso electoral 2020-2021, mostrando su inconformidad con la acción afirmativa de que las candidaturas impares sean asignadas exclusivamente a mujeres.