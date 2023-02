Retahíla para cinéfilos | “A él no le gustas tanto”; el filme de amor menos romántico

El mes del amor es una oportunidad enorme para cuestionar nuestro rol en lo social. En ocasiones haciendo una introspección sobre el círculo social al que pertenecemos y, en otras, mediante las “obras reflejo”, aquellos espacios donde se cuenta lo que tememos enunciar, ese es el caso de las películas.

“A él no le gustas tanto” es una de esas cintas que no anticipan “autoayuda” en su portada y, sin embargo, suponen una profunda reflexión alrededor del amor propio y los roles de género impuestos desde que somos niños.

Para probarlo, situémonos en Baltimore, un lugar donde las relaciones de pareja, amigos y familia suponen un barniz tan ligero que su transparencia resulta inevitable. La ciudad es el escenario de cinco mujeres, cada una con su propia interpretación del amor a partir de lo que construyeron a lo largo de sus vidas.

A pesar de que Beth y Neil mantienen una relación estable y divertida de siete años, Neil se niega a casarse, lo que lleva a Beth a un constante y silente malestar e insatisfacción personal acrecentado a lo largo de la obra.

Mientras, sus amigos Janine y Ben enfrentan problemas en su matrimonio debido al desapego de los últimos años entre ellos. Su situación se agrava cuando Janine, obsesionada con renovar su casa, no advierte cómo Ben comienza una aventura íntima con Anna, una instructora de yoga ilusionada con encontrar el amor carente en su antigua relación.

Mary, por su parte, es una exitosa publicista obsesionada con las citas por internet; no obstante, su constancia no la ha llevado propiamente al éxito romántico. Finalmente, Gigi mantiene el ánimo de encontrar su alma gemela a la par que crea complicidad con Alex, el barman del club que frecuenta, quien no duda en ofrecerle la sinceridad que sus amigas evitan.

Normalmente hay personas a nuestro alrededor para ofrecer sabios consejos sobre el amor. Y ahí donde comienzan nuestros problemas. “A todas nos programan para creer que si alguien te ignora es porque le interesas”, dice Gigi; pero ¿por qué nos decimos? Porque es duro decir la verdad que está justo enfrente: quien bien te quiere no te hará llorar. Esa persona simplemente no te quiere.

Dirigida por Ken Kwapis en 2009, la película cuenta con un reparto al más extenso estilo Hollywood del siglo XXI; es divertida y apasionada. Aquí, donde las historias están conectadas y el trabajo narrativo es tan valioso, no dudarás en repetirla una y otra vez.