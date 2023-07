Retahíla para cinéfilos | “Barbie” más que una película, es un caballo de troya

Éramos un mar de lágrimas quienes llegamos al cine con la esperanza de ver una película que le hiciera justicia al color en nuestros atuendos y descubrimos en el inter que la realidad reflejada en “Barbie” era todo menos rosa.

Margot Robbie interpreta a una Barbie estereotipo, quien vive en un mundo de ensueño donde las mujeres son gobernantes, profesionistas y ganadoras de nobeles; mientras que los Ken solo son accesorios. A pesar de vivir en un mundo perfecto, Barbie comienza a hacerse preguntas acerca de la muerte, provocando una reacción en cadena que termina por derrumbar su mundo perfecto. Para volver a la normalidad, tendrá que viajar al mundo real y reencontrarse con su dueña humana, la cual dejó de ser una niña hace mucho tiempo. Mientras tanto, su acompañante Ken (Ryan Gosling), descubre la comodidad de los hombres en la Tierra, un universo patriarcal opuesto a Barbieland.

Quizás “Barbie”, como obra cinematográfica, no cumplió con las expectativas que despertó su intensa campaña promocional, pero incluso con la sencillez de su guion, la película es inesperadamente conmovedora y contestataria.

La primera media hora de filme, probablemente, es lo más loable: una inteligente sátira que apela a los recuerdos y al tránsito de identidad. Aún con su humor tímido, los diálogos están construidos a partir de una visión adulta y delicada de la sexualidad contemporánea, los estándares de belleza y no evita preguntas incómodas, al contrario, todo gira alrededor de las críticas más obvias respecto a los roles de género y la emancipación de las mujeres en la modernidad. Sin embargo, durante el desarrollo hay una laguna argumental que no resurge hasta los últimos minutos donde se desata finalmente el objetivo: celebrar la feminidad. Sí, así de sencillo.

Cabe señalar que Barbie no es una película dirigida a público infantil y no por un tema de ‘delicadeza de contenidos’, sino por la complejidad del subtexto. Además, Greta Gerwig, directora de la cinta, se divirtió a lo grande mostrando su fascinación por el arte con una retahíla de referencias cinéfilas, literarias y de la cultura pop desde Kubrick hasta Jane Austen, desde Vaselina hasta Fosse, las cuales, con un poco de suerte y conocimiento previo, se pueden ‘cachar’ con bastante humor en medio del deleite visual por la construcción de sus escenarios y la increíble banda sonora que los armoniza.

En resumen, la película de Gerwig es un caballo de troya: una dura crítica al patriarcado en medio de un aparente e inofensivo mundo rosa. Es cierto lo que dicen las paredes: el enojo masculino a partir del estreno es solo una señal de la urgencia de “Barbie” como fenómeno mediático.