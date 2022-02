Retahíla para cinéfilos | Perdida

David Fincher dirigió en 2014 uno de los mejores guiones cinematográficos de la década, se trata de “Perdida”.

Este filme de drama y suspenso cuenta la historia de Nick Dunne, un ex periodista que, junto con su esposa Amy, se encuentra en un difícil periodo de inestabilidad matrimonial y crisis económica. En medio de la dificultad emocional sucede un hecho insólito para él y, además, para los habitantes del pequeño suburbio donde residen: una tarde cualquiera Amy desaparece misteriosamente.

Ante lo sucedido, las investigaciones comienzan en su casa y se extienden a lo largo de los espacios por donde la mujer ha transitado en los últimos días movilizando a los vecinos, la familia y la policía. Luego de largas noches de búsqueda y mensajes desafortunados del protagonista, parece ser que las pistas y los comportamientos irracionales de ciertos testigos señalan a Nick no solo como asesino de su esposa, sino también como la mente detrás de un plan para hacer sospechosa a la misma Amy de su desaparición.

Después de una serie de investigaciones privadas, voces de la intuición y recuerdos de su pareja, Nick descubre que Amy no solo está viva, sino que la mujer con la que está casado es más inteligente y admirable de lo que hubiera imaginado. La sorpresa no solo será para su familia, lo será también para el espectador que no podrá perder de vista cada uno de sus pasos si quiere llegar a la verdad antes que los mismos personajes.

Envuelta en las fabulosas actuaciones de Ben Affleck, Rosamund Pike y Neil Patrick Harris, la cinta fue nominada a varios premios de la academia entre los que destaca el Oscar a mejor actriz principal y cuatro Globos de Oro en actuación y dirección. Sin embargo, lo que deberíamos rescatar de ella, es el enorme potencial de la historia escrita por la guionista y novelista Gillian Flynn donde los giros de trama y el ritmo siempre encadenado protagonizan la celebración de las emociones, la rudeza de los diálogos y la sorpresa que en cada minuto nos espera. A pesar de ser una adaptación, “Perdida” cuenta con un excelente uso de los recursos visuales y sonoros para mantener el espíritu de thriller de la obra original y hacer de la experiencia una versión poderosa y autónoma.

Uno de los recursos más empleados es el flashback backque retrata los momentos lúcidos de la pareja contrastando en lo que se han convertido al presente. Gracias a estos esporádicos planos resulta sencillo apropiarse de la historia y transgredirla desde sus raíces hasta el último segundo. Ese es el gran reto del espectador: perderse para encontrar a Amy.