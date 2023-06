Retahíla para cinéfilos | “The Flash”: ¿el peor estreno de la temporada?

Entre los estrenos más esperados del verano 2023 llega puntualmente “The Flash”, la película de Andrés Muschietti basada en el personaje homónimo de DC Comics. Desafortunadamente, la espera no valió la pena para muchos, ¿será que ‘lo que rápido llega, rápido se va’?

En primer lugar, hay que decir que ésta es la primera inmersión al multiverso de DC. En ese sentido, la película no solo exprime la historia de su superhéroe protagonista, sino también en las posibilidades de narrativas alrededor de sus héroes y villanos. Probablemente por esa razón, válida de inicio para no cerrar del todo sus subtramas, resulta difícil conectar del todo con el filme.

Lo que acontece en “The Flash” es una historia que ya antes hemos visto: para evitar la muerte de su madre años atrás, Barry Allen (Flash) hace un viaje al pasado y dispone de los controles del mundo al crear una línea temporal alternativa que no sólo afecta su vida personal, sus poderes y su versión adolescente, sino que también altera a todo el universo de DC. Porque sí, la participación ‘el caballero de la noche’ y Supergirl son, en gran medida, el pretexto de la historia.

El resultado es un argumento que no logra superar la meta. En el camino, se estanca entre el pasado tortuoso y una aventura futurista sin despegar. Quizá se trata de un modesto trabajo en cuanto a la narrativa visual, pero sí es una buena premonición para la osada contemplación que el fandom pide a gritos.

No obstante, hay que añadir: no todo es Hollywood. Las películas de superhéroes crearon su propio género cinematográfico, el cual evoluciona y se manipula según sea necesario, pero ¿en qué momento asumimos que este tipo de obras deben rosar el género cómico para ‘pegar’? Y es que llega un punto en la sala en la que no sabes si estás viendo a Flash o al Chapulín Colorado.

Como mero entretenimiento, la película logró su objetivo. Sin embargo, su idea de mostrar viajes en el tiempo, conflictos entre universos e icónicos cameos entre nuestros entrañables personajes falla irremediablemente. Lo que deja una brecha enorme a la cual tendrán que enfrentarse posteriores producciones para rescatar lo que de este universo aún no se conoce.