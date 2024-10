Revivan en nuestro amor

Va por mamá, por el Rudo, Betty, Papi Del Ángel, Juan Pablo y muchos más que en nuestro corazón están. También por Gamuchito, Boni, Tapete y Chobetitas.

El luto es el proceso emocional y psicológico tras la pérdida de un ser querido u otro tipo de pérdida significativa, como un empleo o una relación. Es una respuesta natural ante el duelo y puede implicar una combinación de reacciones físicas, emocionales, cognitivas y conductuales.

Entre los efectos físicos, se incluyen cansancio, fatiga, agotamiento, dolor muscular y tensional, de cabeza o tensión en el cuello y espalda, trastornos del sueño, Insomnio o somnolencia excesiva, alteraciones en el apetito, problemas inmunológicos, aumentando la susceptibilidad a las infecciones; y, palpitaciones o dolores en el pecho por ansiedad, entre otros. Estos síntomas reflejan el impacto profundo que el luto puede tener sobre el cuerpo debido al estrés emocional.

Sentir, vivir el luto es saludable y normal. En este tiempo, que puede durar de 6 meses a dos años, las emociones intensas (tristeza, enojo, anhelo) tienden a disminuir progresivamente. La persona logra adaptarse a la pérdida y encuentra formas de continuar con su vida. Durante este proceso, es normal experimentar momentos de tristeza o recordar al ser querido en fechas significativas.

Pero existe también el duelo patológico, ese que dura más de un año (adultos) o más de 6 meses en niños y adolescentes. En este caso, los síntomas del duelo permanecen iguales de intensos o incluso empeoran con el tiempo. La persona puede experimentar bloqueos emocionales, depresión severa, aislamiento social, abuso de sustancias o incapacidad para retomar actividades diarias. La salud integral, incluida la física, puede afectarse gravemente, incluyendo desesperanza extrema y/o tendencias suicidas. En estos casos, grupos de apoyo y terapia son indispensables para superar el luto.

Los seres humanos buscamos explicaciones racionales y consuelo ante la pérdida, especialmente la muerte. Así pues en diversos países el recuerdo por quienes han muerto es un vínculo simbólico que les honra y ayuda a entender a la muerte como parte del ciclo de la vida.

El Día de Muertos es una celebración tradicional en México que tiene sus raíces en las culturas prehispánicas, como los aztecas, mayas, purépechas, mixtecas y zapotecas. Los mexicas pensaban que las almas iban al al Mictlán, el inframundo, y que sus espíritus regresaban temporalmente al mundo de los vivos en ciertas fechas. Con la llegada de los españoles, estas creencias se fusionaron con festividades cristianas como el Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos, creando la festividad que conocemos hoy.

Pero, ¿en verdad ayuda el día de muertos a procesar el luto? la respuesta definitiva de los expertos es: SÍ. Por ello el rito no pierde fuerza; Algunas formas en las que puede ayudar: ritual y estructura emocional, los rituales repetitivos, como armar una ofrenda, brindan un espacio seguro para recordar a los seres queridos y canalizar la tristeza; reinterpretación de la muerte, en lugar de ser vista con miedo o angustia, ésta se presenta como una etapa más de la existencia lo que puede reducir el sufrimiento; conexión comunitaria, al celebrar en grupo, se crea un sentido de pertenencia y apoyo para los dolientes, compartir recuerdos y anécdotas de los fallecidos ayuda a mantener viva su memoria; y, lo más lindo de todo, la alegría como sanación, ya que el enfoque festivo transforma el dolor en un homenaje alegre, promoviendo una reconciliación emocional con la pérdida.

Si estás pasando por un luto difícil, que te está limitando el disfrute de la vida -hasta donde tu emoción lo permita- sí, participa en y de los rituales pero cuidado; si encuentras que las festividades intensifican el dolor, o que te provocan estancarte emocionalmente, no te sientas con obligación de nada; no participes si no estás listo (a).

Hay vida después de la muerte porque el ciclo no termina jamás, porque quienes nos quedamos tenemos la oportunidad de la plenitud y quienes se han ido, de vivir para siempre en un rinconcito de nuestros corazones. ¡Bienvenidas almas! ¡revivan en nuestro amor!