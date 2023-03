¡Rueda el planeta…!

Es el diario acontecer de la vida, plagada de asombros y de facetas novedosas. Algunas de las cuales son las siguientes;

1.- ULTRAMARATÓN; son las niñas tarahumaras, que también corren el ultramaratón anual en las montañas de su región; la verdad es que, conmueve verlas participar sin equipos sofisticados. Con su propio vestuario, sandalias hechizas, en tobilleras o descalzas. Son una raza resistente acostumbrada a distancias enormes en el vehículo de sus pies. Las montañas son su casa y con solo pinole y agua desconocen la fatiga, aunque sabemos que su cultura comulga con la naturaleza, ingiriendo el peyote sagrado. Los extranjeros los miran con respeto y curiosidad.

2.- LA GUERRA; los adversarios se rearman, el conflicto se expande. Los fabricantes mundiales bélicos, están de plácemes. La vieja Albión se preocupa. No los gobiernos, pero si los pueblos. En EEUU, ya hay limitantes para los “armeros” morralla, pero no para los grandes que fabrican aviones o tanques de combate, cohetería de alcance medio o bombas de racimo. Dice EEUU, que “ayuda” a ucrania. Esa nación será quien pague los platos rotos de los créditos y por de pronto aporta los muertos. Pero las utilidades engordan las arcas de los grandes fabricantes. ¡La paz mundial es un sueño lejano!

3.- LOS BOSQUES, nuestro país cuenta con ciento cuarenta millones de hectáreas de bosque. Pero cada año le depredan doscientas mil. Son los madereros clandestinos y asesinos de los defensores nativos, quienes extraen esa riqueza. Muchas veces, en contubernio con las autoridades. Bajan de los montes cargados de troncos maderable. Los chimalapas, entre Oaxaca y Chiapas, son miles de hectáreas, con especies finas, ambicionadas por ambos; han sostenido litigio por décadas, parece que finalmente ganó Oaxaca. Pero la paz se resiste. ¡el país se depreda! Aunque muy pocos pueblos se benefician de su riqueza.

4.- LLEGARON LAS LLUVIAS; a Tlaxcala están llegando las primeras lluvias, compañeras de los últimos fríos. La naturaleza errática da muestra de enojo. Algunas regiones como Canadá, Brasil, Turquía miran caer granizos pelotas de golf y en grandes cantidades. Pero aquí, en la cuenca de Papaloapan, cuando no se asfixian de calor, se inundan con las tormentas. ¡ironías de una sequía que no es pareja, aunque si preocupante!. Los ganaderos de zacatecas venden su ganado de carne, antes de que vendan esqueletos. En monterrey, las tarifas de agua potable son caras, pero que no les falte es lo esencial. Su carencia resulta histórica, pues se asentaron en el medio desierto, ¡Esta sequía, pareciera pronosticar males mayores que ojalá no lleguen!

5.- MAIZ TRASGENICO. Gringolandia produce cantidades enormes de maíz genéticamente modificado y con glifosato que los contamina en el desyerbe. Resulta cancerígeno, origina tumores en el organismo. Muchos estudios lo confirman. Pero “cargil”, trasnacional que lo comercializa, presiona de gobierno a gobierno para que lo compremos y lo consumamos. Lo mejor es no comer ese grano. ¡estamos pagando caro el haber abandonado nuestra tradición agrícola casera y de traspatio y habernos inscrito en un mercado neoliberal!

6.- PODER JUDICIAL. El derecho por su propia naturaleza, tiende a preservar y proteger los bienes y las riquezas. Eso es conveniente para la tranquilidad social. Es bueno que patrimonio y familia encuentren estabilidad y nosotros mismos vivamos en la certeza jurídica. Pero hay áreas del derecho, en donde el poder político creó instituciones que solapan a los grandes pillos. En el pasado las viejas monarquías, aseguraban impunidad para la “realeza” que cometía crímenes en su lucha por el poder. En el vaticano; ciudad de eternas ambiciones, durante siglos los jerarcas, al caminar por sus pasillos, iban armados con una daga en la cintura. Pero los desheredados, que solo miran el desfile de la riqueza y de los privilegios en la impunidad, ahora claman por una reforma de fondo en el sistema judicial. Una tal Rosario Robles Berlanga, malversó la riqueza pública de más de ocho mil millones de pesos; estuvo presa y tras los barrotes clamaba inocencia y decía ser víctima de una persecución. Ahora disfruta la libertad que autoridades federales le concedieron. Los togados se proclaman “guardianes de la constitución”, lo que no sabemos, es si les preocupa la “justicia social”, ¡las nuevas sociedades exigen un sistema judicial más cerca de la justicia que de la legalidad!, porque esa persona fue liberada por esos “guardianes” a quienes sus pillerías no les preocupan. Otro caso lamentable es el de Calderón, quien frente a todo el pueblo de México se robó la presidencia de la república, instaló un régimen de terror, encabezado por García Luna y ahora que a este juzgaron en EEUU, aquel se marchó tranquilamente a Europa, desde donde ahora “pontifica”, defendiendo a su “criatura”.

7.- COVID-19. Flagelo mortal que llegó para quedarse. Lo que alarma, es que sus “variantes”, son en realidad nuevos virus, de desarrollo independiente. Los científicos temen que surja alguno mas letal que el del año 19. En este mundo desigual y racista, hay países africanos que pagaron el triple por la misma vacuna y los han defraudado en su entrega. ¡las farmacéuticas mundiales se hincharon de ganancias, a costa del sufrimiento humano!

8.- EL HUEVO; las epidemias aviares en las granjas gringas, llevaron al minino la producción en aquel país, que ahora sufre carencia y aunque su armamento para la guerra es el mas sofisticado y son los mas ricos, ahora están contrabandeando desde México, encareciendo el de acá y provocando un desabasto artificial. ¡poner dinero sobre la mesa, no es garantía de que habrá comida!,

9.- FENTANILO. - en el submundo de las drogas, este es la muerte misma. Ahora en filadelphia EEUU, hay barrios zombis, en donde los drogados con esta opiácea, caminan fantasmalmente, dando tumbos. Permanecen doblados del cuerpo, tirados en el piso o agrediéndose entre ellos. La sociedad mundial debe actuar rápido para detener esta catástrofe. Los cárteles, las fabrican y trasladan, pero los intereses económicos la distribuyen y los viciosos la consumen ¡corresponde a los padres de familia de México defender a su prole para que este veneno no mate a los nuestros!.