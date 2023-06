¡Rueda la vida!

Es un viaje de “alta velocidad” que no percibimos; el planeta se desplaza y gira sobre sí en las bastedades estelares, sin descanso, por los siglos. Si dejara de hacerlo, las consecuencias serían desastrosas y aniquilantes para la vida humana. Y así es la existencia nuestra; giran los sucesos, se producen los cambios; la evolución no se detiene, para bien o para mal. De ese cambio nadie escapa porque caminamos con él. Resulta interesante reseñar cuestiones de interés, como pudieran ser las siguientes:

UNO, en el mundo hay treinta y cinco millones de refugiados que huyen de la violencia, los desastres o el hambre. El hecho es que se desplazan, buscando ese futuro que no encuentran en su tierra. Emigrar es un castigo de la vida. Para los Romanos, era la peor de todas las sanciones, que convertía en paria al desterrado. En México, los migrantes ya forman parte del paisaje cotidiano; solo que ahora con la frontera de EE. UU. cerrada se están quedando entre nosotros. EE. UU. es el más buscado por los refugiados. En Europa los africanos llegan en oleadas. La sociedad mundial es un mosaico complejo de sociedades políticas y de ambiciones económicas. Son unos cuantos que se apoderan en su beneficio del esfuerzo y necesidad humana. En México los empresarios mineros obtienen carretadas de millones con bajos sueldos y condiciones infrahumanas para sus trabajadores. Si hay derrumbes o derrames tóxicos a los ríos, pues ni modo, serán los pobres quienes paguen las consecuencias, y los capitales, agigantándose sin lógica ni utilidad humana. Es la paradoja de la riqueza de este planeta puesta al servicio de la vanidad y codicia de algunos.

DOS, el país y el mundo están sumergidos en un ardiente “temazcal”; en la huasteca hay sensaciones térmicas de hasta sesenta grados; es como vivir en el Sahara; las lluvias no llegan, ya se da por perdida la cosecha de este año; salvo en las regiones de riego artificial. La gente muere a consecuencia del calor. El hato ganadero en el norte de México también. La tortilla se ha encarecido. Un tanto por los suministros y otro por la especulación, de los que hacen del hambre una oportunidad de ganancia. Como el caso del huevo, que el productor lo ha bajado, pero el menudista lo ha subido. Compruébelo usted, compare precios entre la central de abastos de Puebla y el de los abarroteros de la región. No hay autoridad que frene esos abusos. La economía y alimentación del consumidor es quien la lleva. Si no hay cosecha, ni modo comeremos maíz sudafricano o transgénico.

TRES, pero no todo marcha mal, los banqueros están de plácemes, entre enero y abril se embolsaron noventa y dos mil millones de pesos de “ganancias. Si al país le fuera igual, viviríamos en jauja. Cobran desmedidas tazas de interés y hasta el más mínimo servicio. A las tarjetas de débito, les sustraen de cuando en cuando cien pesos y no se obtiene comprobante para que no haya reclamo, que por demás es inútil frente a la despótica y autoritaria manera de tratar al usuario. Así es que, si a quinientas mil tarjetas de débito, a cada una le esquilmamos cien pesos, el banco se apodera de cincuenta millones y solo con un teclazo; sin exponerse a castigos ni explicaciones. Más aun, el uso obligatorio de esas tarjetas está avalado por el SAT, quien así lo exige para el control impositivo.

CUATRO, ahora resulta que exmandos directivos del INE --esos que son expertos en fraudes-- litigarán asuntos electorales, con una compañía que fundaron. ¡No se vale!, tienen el conocimiento y la experiencia. Saben el teje y maneje, pero también carecen de moralidad, ética y decencia. Esa corrupción solo pasa en México, como el caso de los funcionarios judiciales que por debajo de la mesa y de trasmano litigan los asuntos de su cargo, y hasta hoy nadie ha sido capaz de frenarlos. No sabe de alguno que haya parado en la cárcel.

EPÍLOGO. Las redondas “corcholatas” circulan en el país, se trata de una campaña claramente anticipada. Algunas se estrenan los “baños del pueblo”. Tengan o no tengan gente, viajan promovidos y apapachados por lambiscones, oportunistas, convenencieros y toda esa fauna de “busca chambas”. Como en Tlaxcala, que los exgobernadores preparan el camino para sus cachorros. Los aspirantes discursean, se toman la foto, besuquean niños, saludan y abrazan. Mientras con discreción desde lo alto, el “Big Brother” los califica para decidir, y luego decir que “fue el pueblo” quien lo que hizo.

Mientras tanto, la oposición está desconcertada, desorganizada, desunida, apanicada, fracasada. Consulta con “don X” y no encuentra respuesta. Para los que vienen del pasado si la amenaza real es “la cola que me pisen”, mejor yo “me callo” y evito problemas. Para muchos es la hora del “sálvese quien pueda”. España es un buen lugar para guarecerse, comer, cantar y tomar buen vino. Desde allá se puede cuidar lo propio. Mientras tanto, el discurso “sigue rodando”, “el pueblo manda”. Pero realmente el pueblo solamente mira.