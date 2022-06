¡Se fue mayo…!

¡No hay quinto malo entre los meses!... Mayo florido, de fiesta, rosarios, luces y cohetes. Alegría para un pueblo que resuella entre una cuarta oleada y la amenaza de una quinta, de esa maldición gitana del COVID.

Olas, de un mar convulso, encrespado, hasta por un huracán, que a la suerte juega con el clima. // el “uno” festejamos al “trabajo”, que tanto trabajo nos cuesta festinar descansando. Mes de fiesta continua en que comprobamos que la palabra “vida”, aún tiene vigencia y validez. // El cinco “poblano”, y el recuerdo de la heroica defensa de México y la derrota vergonzosa de los napoleones bonitamente uniformados, que pensaban día de campo de los que fue derrota. Los nuestros, con harapo y valentía, armaron un ejército encendido, orgulloso y patrio, que tras las gafas comandó el joven Zaragoza que, de esa forma, legó su apellido a una ciudad, aunque los mochos no lo quieran y a quien solo la tifoidea pudo alejar de sus deberes. // El “diez”, de serenatas, de flores y regalos a la madre en anual devoción, para aquella que todo nos ha dado, empezando por la vida. Comilonas, regalos, abrazos y “te quiero”. Felicidad de un día, que debiera ser de todo el año, pero cuando menos esa fecha somos “amorosos”. // los maestros de festejo. Regalos, rifas y comida, con lideres sentados a la vera del poder, buscando la gordura de su “consomé” político. Los “profes“ desde su diaria trinchera forman a las generaciones. Educan a la niñez rebelde por la que todos transitamos. Reparten generosos sus saberes para todos. Pero solo en mayo su festejo. Aunque sus lideres se “festejen” todo el año. // Contla de fiesta, pueblo “pachanguero”, molero, convidador, incansable. Que por ahora entiende bien su vocación artesanal y creativa, y que a toda “capillita” le llega su fiestecita. Rumbosa y de bailes diarios en xopantla. Festival del mole prieto. Fiestas ansiadas, después de la noche luctuosa con olor a muerte en que ya ni doblaban las campanas para anunciar la sepultura del dolor y la tristeza. // La “bajada” de Ocotlán. La imagen adorada recorre la ciudad entre cantos, cirios, campanas y plegarias. Con fieles de todos los rincones, calles alfombradas desbordadas de fe y de devoción. Es de ocotal el milagro hecha imagen, que sale de su nicho plateado y barroco camerino allá en la madrugada, para volverse oración y canto por las calles. En un largo día que se prolonga hasta la tarde. Con el resguardo de disciplinados caballeros devotos y entregados por las generaciones. // Mayo, … el de las “fiestas divinas” en la “raza de bronce” de Amado Nervo y su poesía que cautivó a la patria. El de las sonrientes flores que amanecen con “lagrimas” de rosicler y que prolongan su baño de sol hasta la tarde. // en Santa Ana, el merecido homenaje a un abogado, del que no se ha destacado ni un cinco por ciento de su Valia. Que ranchito tan bello ha construido de la nada. A este señor, la comunidad le debe mucho por creativo, generoso y buen amigo y que rico mole y los mixiotes como solo la maestra Teotila sabe hacerlos. // mayo… en el curso de mis días vengo de ti y voy hacia junio. En el esfuerzo por salir de mis penurias y con trabajo derroto a las miserias y a la necesidad. // Mayo este, donde la vida política no quiere saber de quien doblega a la prensa a “ver…dugazos” salvajes pero que vive entre riquezas mal habidas, frente a un pueblo descreído de tantas falsedades. // mayo el de los cohetes multicolores que estallan en mi noche, escurriendo de nocturnas lentejuelas a las oscuridades. // quiero soñar con el mayo que se fue, con su presagio de bondades y venturas. Quiero pensar en unos niños con flores en las manos venciendo al infortunio, abriendo el paso a un por venir mas limpio y luminoso.¡adiós mayo glorioso… que hermoso resplandeces en el cielo de mi vida, junio!





