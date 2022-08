Sea libre, sea como niño, viva feliz

Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él

(Lucas 18:17)

Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo de su vida ha invertido usted en agradar a los demás? ¿Cuántas veces ha hecho hasta lo imposible con tal de llenar y satisfacer expectativas ajenas? ¿Qué tantas decisiones ha tomado guiándose únicamente por el “qué dirán”? Porque, aunque parezca exagerado, lo cierto es que a muchas personas se les va la vida entera intentando encajar en el molde de los demás, buscando quedar bien ante la familia, la pareja, los amigos, la sociedad y una larga lista de etcéteras.

¿No le gustaría ser libre de todas estas ataduras artificiales e innecesarias? Si su respuesta es “sí”, le tengo una propuesta: sea como un niño.

Sea feliz con los pequeños detalles y las cosas sencillas; déjese sorprender por la vida. Mire, a veces, con tal de proyectar una imagen de seriedad y madurez nos volvemos demasiado exigentes, demasiado refinados en nuestros gustos y aficiones. Porque, claro está, hay que mantener cierto estatus. En cambio, un niño, al no tener prejuicios ni necesidades inventadas puede ser inmensamente feliz disfrutando de las cosas más simples y aparentemente insignificantes porque para él lo importante es vivir el momento sin importar lo que opinen los demás.

Aprenda a perdonar y libérese del pasado. Cuando usted no perdona, le da poder a las personas que le hicieron daño y en realidad depende emocionalmente de ellas. Puede ser que quien le hizo sufrir ande por ahí tan campante mientras usted vive con el hígado retorcido. Y es que a veces no perdonamos porque pensamos que el perdón es signo de debilidad de carácter y, bueno, nos enseñaron que “genio y figura hasta la sepultura”, que “el que me la hace me la paga”. ¿O me equivoco? Si los demás piensan que es usted una persona de carácter débil por vivir sin odios ni rencores y por andar perdonando a todo el mundo, eso es cosa de ellos. Usted concéntrese en su bienestar, en su felicidad y en su libertad emocional. Sea como un niño, viva sin ataduras.

Esté siempre dispuesto a aprender. Los niños son increíbles, tienen una curiosidad y un hambre de aprendizaje que los adultos haríamos bien en recuperar. Porque mientras más años acumulamos, pensamos que lo sabemos todo y nos hacemos cada vez más soberbios. Porque no podemos permitir que las otras personas piensen que somos unos ignorantes. Porque hemos sido programados para actuar como expertos, para no cometer errores, para aparentar que somos sabios. Y la verdad es que no es así. Si logramos entender que la vida es un permanente aprendizaje con nuevas lecciones cada día y que cometer toda clase de errores y reconocer nuestra ignorancia es parte fundamental de dicho aprendizaje habremos avanzado y evolucionado. Mantenga su mente siempre abierta, siempre receptiva. Sea como niño.

Confíe en su intuición, en esa vocecita interior a la que hace muchos años dejó de escuchar porque le enseñaron que un adulto tiene que ser racional, exacto, objetivo y lógico. Siempre me ha llamado la atención la manera tan natural que tienen los niños para manifestar su descontento e incomodidad ante ciertas situaciones y alejarse de las personas que no les caen bien, que no “les laten”. ¡Pero nosotros los adultos estamos tan acostumbrados a hacer circo, maroma y teatro para caerle bien a medio mundo! Y como dijera Juan Gabriel, “¿pero qué necesidad, para qué tanto problema?” Sin hacer a un lado el sentido común y pensando siempre bien las cosas, deje que su intuición le guíe en la vida diaria. Ya verá cómo evitará muchos problemas.

Cuestiónelo todo. Cuántas ideas, creencias, costumbres y hábitos tenemos simplemente porque nos enseñaron que eso era lo correcto, lo que se debe de hacer, así sin más. Porque así lo dicta la sociedad, la tradición, la religión… Los niños todo lo cuestionan y no se quedan quietos hasta tener respuestas satisfactorias. Siempre buscan el por qué de las cosas. Pero los adultos muchas veces nos acostumbramos a aceptar principios y conceptos como si fueran verdades absolutas. Seamos como niños, dudemos, cuestionemos, y saquemos nuestras propias conclusiones. En palabras del Apóstol Pablo, examínelo todo y quédese con lo bueno. Que sus ideas, pensamientos y creencias le satisfagan y le sirvan a usted, no a los demás.

Y por último, no reprima sus emociones. Ríase a carcajadas, llore, manifieste su enojo cuando sea necesario, pero sobre todo ame, ame sin reservas y sin temor al qué dirán. Si los demás piensan que es usted un bicho raro, bueno, asúmalo, ¡tal vez sí lo sea! Y dé gracias por eso. Por favor, dedíquese a ser feliz. La vida es muy corta como para desperdiciarla satisfaciendo y agradando a cuanta persona se cruza por su camino. Sea auténtico y natural y verá cómo lo demás le viene por añadidura.

