Secreto a voces | A 4 de la 4T

Existe una manera distinta de hacer política debido a que con la llegada de la 4T al poder, ha ocurrido en “giro popular” en las políticas del Gobierno federal. El giro popular quiere decir que se ha colocado en el centro de los objetivos de las políticas gubernamentales al pueblo. Los que reciben menos ingresos han sustituido a quienes en el régimen neoliberal fueron privilegiados: un grupo minoritario de la sociedad, un sector de los grandes empresarios nacionales y extranjeros que durante 36 años utilizaron al Estado mexicano como botín del que se repartían las riquezas que poseía la nación.

El gobierno mexicano ha debido “desconectarse”. Para instrumentar el giro popular en las políticas locales debió desconectar el proyecto económico, político, cultural y social que estaba conectado a los intereses de la banca mundial y de una minoría de políticos y empresarios locales. En la manera de pensar, seguían las orientaciones de la economía y la política en beneficio de un sistema económico organizado para trasladar al sector privado local y del exterior las riquezas nacionales. Para llevar a cabo un giro popular fue indispensable desactivar las conexiones con el exterior y desarrollar un proyecto de nación independiente.

Fue necesario descolonizar el pensamiento. El nuevo gobierno actúa con independencia de los gobiernos del exterior, así se trate del mismo gobierno norteamericano o de naciones europeas. No se ha confundido el estar integrados en un mismo proyecto económico como lo es el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, con la autonomía que debe guiar al gobierno en otros menesteres. El éxito del proyecto económico, político y cultural del país ha sido un éxito y eso ha traído como consecuencia que las demás naciones vean a México como ejemplo a seguir sobre todo en materia energética.

Se actúa con una estrategia de empoderar a los migrantes mexicanos que viven en EU, principalmente. Los aproximadamente 40 millones de mujeres y hombres de ascendencia mexicana que viven en EU no tienen la misma fuerza política que otras minorías que viven en esa nación, pero cuya población es menor. Sin menoscabo de la unión de las minorías de origen hispano y de otras nacionalidades, los mexicanos son llamados a mirar la actuación de los gobernantes de los partidos demócratas y republicanos y a castigar a los políticos y partidos que actúan en contra de sus intereses.

Se puso fin a la idea de que el fuego se apaga con fuego. En materia de enfrentar los problemas de violencia que vive el país se regresó a la idea de atacar las causas que ocasionan la violencia que ha padecido el país. En dos frentes, principalmente: primero, se demandó a los productores de armas de los Estados Unidos por el daño que han causado a nuestro país al vender armas a los grupos de la delincuencia organizada que los mismos organismos norteamericanos utilizan para desestabilizarnos como ha ocurrido con respecto a otras naciones en favor de sus intereses. Segundo, se establecieron políticas sociales para minar las bases sociales de los grupos delincuenciales, que son principalmente los jóvenes.

Se ha protegido la soberanía nacional. La llamada “transición energética” que fue impulsada en el mundo también conocido como el “colonialismo verde”, fue comprendido muy bien por el gobierno local. Con el pretexto de que había que transitar hacia las tecnologías verdes que no contaminaban el ambiente, empresas norteamericanas revestidas con el ropaje de españolas (como Iberdrola, financiada por Black Rock), quisieron apoderase de la producción de energía en el país destruyendo a PEMEX, la CFE y la soberanía nacional. El gobierno mexicano ha logrado que el Estado vuelva a tomar el control de la producción de energía a través de PEMEX y CFE.

La creación del Banco del Bienestar es un acontecimiento muy importante para el país y la sociedad. El Estado mexicano y de manera particular el pueblo se había quedado a merced de un tipo de banca que se encuentra conectada a las grandes administradoras de fondos a nivel mundial y cuya lógica es operar en el mundo sin ningún tipo de compromiso social y sometiendo a los gobiernos locales a sus intereses que no son otra cosa que la apropiación del territorio y sus recursos naturales. El Banco del Bienestar significa que la nación cuenta con una palanca financiera que será puesta al servicio de quiénes han sido víctimas de un sistema financiero usurero privado.

Se ha recuperado del desprestigio y la vergüenza que ocasionaba el gobierno mexicano de corte neoliberal en América Latina y el Caribe. Se ha prestado ayuda a gobiernos que han sido objeto de actos que violentan la independencia de naciones latinoamericanas. Por ejemplo, negar a naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua acudir a cumbres de las Américas de donde fueron excluidos. México y de manera particular el presidente López Obrador se ha ganado el liderazgo en Latinoamérica y el Caribe estableciendo una política de solidaridad con Bolivia, Argentina, Perú, Cuba, Venezuela y naciones centroamericanas y del Caribe. Esto se siente en el sur.

El ejército mexicano fue rescatado por el gobierno actual de la lógica en que fue colocado por los gobiernos neoliberales: favorecer la guerra en contra el narco que es la guerra de los grandes productores de armas en el mundo. Las élites ven mal que el ejército, no obstante que aún juega un papel importante en el combate al crimen organizado, se enfoque en la realización de obras como el Banco del Bienestar o el Tren Maya. Su triste papel en la guerra sucia y su participación de un grupo en la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa no debe, no obstante, olvidarse y, por tanto, requiere investigarse hasta llegar a la verdad que es uno de los compromisos del presidente.

Se ha revolucionado la relación pueblo y gobierno. En el pasado, el gobierno tenía intermediarios que le transmitían a la población los mensajes gubernamentales. El día de hoy no existe un gobierno en el mundo como el de Obrador que se comunique directamente con el pueblo. Se les informa todos los días, a través de las conferencias matutinas, sobre las acciones que realiza. Esto no ocurre en el mundo en la actualidad. Los ciudadanos mexicanos son los más y mejor informados comparado con cualquier otro país. Las nuevas tecnologías de la información favorecen el hecho de que hasta en el transporte público cualquier ciudadano pueda conectarse con las mañaneras.

Se le puso un dique al robo. Las principales obras que se llevan a cabo en el país, como por ejemplo el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o las oficinas del Banco del Bienestar, están fuera de la lógica que prevalecía antiguamente. Los grandes proyectos eran objeto de moches, empresas que eran privilegiadas a nivel federal o estatal con contratos a sobreprecios con el fin de que los convenios que se les concedían sirvieran para enriquecer a los funcionarios corruptos. Simplemente, recordemos lo ocurrido con la “casa blanca” que fue uno de los premios de OHL a la esposa de Peña Nieto.

Finalmente, dice Obrador que en los dos años que vienen acelerará el paso…