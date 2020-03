Secreto a voces | Fuerza a los hermanos italianos

El mensaje a los italianos no debe significar ningún tipo de relajamiento de parte nuestra, porque un descuido puede llevarnos a escenarios como los que infelizmente observamos en Italia.

Se debe tomar en serio el señalamiento de la OMS: que se vaya bien no quiere decir que tendremos un final feliz. Sin adjetivos, Italia (con 60 millones de habitantes), tiene en la actualidad una cantidad de decesos (cuatro mil 32) por el coronavirus que representa un poco menos del 40 por ciento de los más de 13 mil ocurridos a nivel mundial, de 300 mil infectados en el orbe.En Italia: 47 mil 21 infectados y cuatro mil 32 muertos. El 60 por ciento, aproximadamente, de estos decesos ocurren en Lombardía, al norte de Italia, en una de las zonas económicas más importantes de aquel país, la tercera economía de Europa, en cuarentena desde el 8 de marzo. Ahí se encuentra la poderosa ciudad de Milán (con 10 millones de habitantes), en donde se celebró uno de los encuentros de fut-bol, Atalanta contra Valencia (19 de febrero), y que según algunos expertos provocó la contaminación masiva que ahora afecta a la población con los saldos ya descritos.

¿Qué pasó en Italia? La verdad es que hasta que los propios italianos valoren su situación lo sabremos, pero aquí adelantamos algunos aspectos en espera de que nos sirva como experiencia a nosotros. Las cifras del sábado, 800 muertos en un solo día, casi cinco mil en total. Bajo ese ritmo cualquier sistema de salud entra en crisis, no existe país que lo aguante. Tomaron medidas que implica cortar todo tipo de circulación de la población para evitar que el virus circule y contamine. Pero la crisis viene de tiempo atrás.

El impulso de una región económica tan importante recibió todo tipo de incentivos a pesar de que en Codongo (una provincia de 50 mil habitantes), se había registrado el paciente uno. Pasaron dos semanas para que tomara conciencia de ello, y durante este tiempo el virus se propagó entre la población. Las pruebas que se efectuaban únicamente recaían en pacientes sintomáticos. En otros lugares, como Véneto, con menos habitantes, pero con pruebas (la vía coreana), solamente se registran cifras de contagios y sin muertos (https://www.larazon.es/internacional/20200321/hjdn24kjofezzalfqqrabxidri.html).

Se cree en Europa que fue Italia en donde se generó el virus y de ahí pasó a otros países. Se le recrimina a los gobernantes italianos que a pesar de que los primeros síntomas sociales de la enfermedad iniciaron en enero, las autoridades empezaron a actuar hasta un mes después. A pesar de que ya venía avanzando el fenómeno en China, en Italia no se tomaron medidas ante la emergencia ante el fenómeno que se avecinaba.

De la población afectada en Italia, la población adulta ha resultado la más afectada. Italia, es de los países con un elevado índice de población adulta, después de Japón. De los 60 millones de habitantes de Italia, 14 millones de personas son mayores de 65 años de edad, el 22 por ciento de la población. 45.7 por ciento, es el promedio de edad de la población italiana. La letalidad del virus se ha ensañado con los estratos de la población que va de los 70 y los 90 años. Lo que representa un 44 por ciento del total de los fallecidos por la pandemia (https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/envejecimiento-poblacion-espana-italia-clave-elevadas-muertes-covid-19_76145_102.html). Por supuesto que esto no significa que los jóvenes no puedan morir si el virus les afecta…

Aunque todo apunta como siempre a una multiplicidad de factores, parece que la negligencia jugó en papel central, pero en algunos medios se cree que el impacto en la población adulta se debe, en el caso de Italia, a que la población joven se mantiene unido al núcleo familiar central aún después de haber formado su propia familia. Por lo que los jóvenes que fueron infectados originalmente, transmitieron a los viejos el Coronavirus. Muchos de ellos mueren en los hospitales sin la presencia de sus seres queridos. Algunos de ellos mueren recomendando a los doctores que los atienden que los despidan de sus seres queridos…

El derecho a decir "adiós". Un grupo de afiliados a un partido político les obsequió tablets para que se despidieran de sus familiares (https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/envejecimiento-poblacion-espana-italia-clave-elevadas-muertes-covid-19_76145_102.html). Lo cierto es que no solamente los gobernantes sino también la estructura de salud estaba desmantelada. Los galenos atienden sin los equipos necesarios. Un 10 por ciento del personal médico ha resultado afectado por que se carecen de los recursos técnicos para atender a la población enferma, que se acumula y ha sido rechazada de los centros hospitalarios: mueren sin atención y ante el temor de su propia familia. La peor contingencia desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué hizo Alemania, el vecino de los italianos? Desde el 6 de enero ya tenía un comité de salud para prevenir el primero caso que llegaría de China. Este llegó el 27 de enero. 160 mil exámenes de diagnóstico por semana, según el Instituto Koch. Corea del Sur y EU, anunciaron su primer caso el 20 de enero. EU hizo hasta hace una semana cuatro mil 300 pruebas. Corea 196 mil. Muertes en EU 339; en Alemania, 93; Corea del Sur, 104; Italia, 4,825.

Ante la gravedad de la situación en la región Lombarda, las autoridades se dieron cuenta que su estrategia no funciona, y ahora adoptan la vía coreana: infinidad de pruebas (300 mil) y vigilancia extrema, incluye el uso de las nuevas tecnologías. De hecho, revisando los datos de lo que ahí ocurre, en realidad no tuvieron estrategia durante mucho tiempo y, finalmente, tomaron la de aplicar las medidas de la cuarentena tardíamente y con dudas, debido a factores de carácter económico. Y es que la región lombarda es el motor de la economía italiana, no es cualquier cosa.

Finalmente, cabe destacar, ante la tragedia, el apoyo de China y Cuba al mundo. El primero con apoyo tecnológico y personal especializado, y el segundo con especialistas y medicamentos. EU, languidece como potencia mundial.