Secreto a voces | Guaidó se declara “presidente encargado”, en Venezuela (XXXVII)

En 2015, cuando el gobierno pierde la mayoría en la Asamblea Nacional, ocurre el desplome de los precios del petróleo. Venezuela vive una de las crisis económicas más complicadas que había experimentado en su historia y que se extiende y combina con la pandemia que aparece en 2020. Estamos hablando de una sociedad en donde el petróleo impregna todos los aspectos de la vida (ver Rincón, E y J. Rincón. (2016). Petróleo y desarrollo en Venezuela. Un balance a 100 años de su explotación. Periodo 1914-2014, Multiciencias, núm. 1, 28-38). Varios analistas hablan de una brutal crisis como nunca vista en el mundo contemporáneo y de otros momentos (ver: Pantoulas, Dimitris, & McCoy, Jennifer. (2019). Venezuela: An Unstable Equilibrium. Revista de ciencia política (Santiago), 39(2), 391-408).

Dice Raúl Zibechi, conocido articulista de La Jornada y aliado de la derecha venezolana, pero con un discurso dirigido a la defensa de los movimientos sociales, dice: “Entre 2012 y 2022 el PBI cayó de 372.000 millones de dólares a 93.000 millones”. Lo que explica lo anterior es que “de 2012 a 2020, la caída de la producción petrolera fue estrepitosa: “Los 3 millones de barriles que Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) extraía cuando Hugo Chávez llegó al gobierno en 1999 se despeñaron a 392 mil barriles diarios en julio de 2020” (ver: Venezuela, el socialismo del dólar, en Sinpermiso: 01/07/2023). La guerra económica de EU contra quien se atreva a cuestionar su poder en lo que considera su patio trasero y la disputa por el petróleo no aparece en la narrativa de Zibechi, pero sí repite al pie de la letra el discurso de la derecha proestadounidense venezolana.

Dicen Pnatoulas y McCoy, que: “la economía en su conjunto se había contraído un 5,7% en 2015 y un 3,9% en 2014 … La economía continuó contrayéndose significativamente en los años siguientes. Bajo la presión del FMI, que emitió una declaración de censura contra Venezuela, el Banco Central de Venezuela publicó datos parciales en 2018 que muestran que la economía se contrajo un 15,7% nuevamente en 2017... No hay datos oficiales para 2018, pero las estimaciones del FMI indican que la economía se contrajo aún más en un 18% … lo que significa que Venezuela ha perdido casi la mitad de su Producto Interno Bruto (PIB) en cinco años, situación que solo se ve en países que han sufrido desastres naturales extremos o guerras (ver: Pantoulas, Dimitris, & McCoy, Jennifer. (2019). Venezuela: An Unstable Equilibrium. Revista de ciencia política (Santiago), 39(2), 391-408).

Con el apoyo de la derecha estadounidense y europea, los organismos financieros internacionales y algunos gobiernos latinoamericanos como el colombiano y el chileno, principalmente, como lo explicamos en la entrega XXXVI, la Asamblea Nacional opositora a Maduro valora la posibilidad de hacerse del control del Poder Judicial, pero los legisladores salientes se adelantan y nombran a 13 Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (de paso corrijo lo dicho en la columna anterior, en donde expresé que los nombraba el Presidente Maduro). Con ello la Asamblea opositora no pudo con el blindaje que crearon los legisladores con mayoría del partido en el poder y que dejarían su cargo a la nueva Asamblea ahora de mayoría opositora ganadora de los comicios de 2015. La oposición venezolana de nueva cuenta intentó otra estrategia.

La AN opositora inicia un enfrentamiento contra Maduro a quien desea someter a un juicio de revocación popular. La oposición entiende que es el momento de darle un golpe a la revolución luego del triunfo opositor que da mayoría en la AN. Lo anterior, en el contexto de la crisis económica y el descontento de un segmento de la sociedad, la revocación de mandato venía como anillo al dedo a los opositores. Maduro, haciendo uso de facultades que la Constitución de 1999 le otorga (ver: Grijalva Jiménez, Agustín, & Castro-Montero, José-Luis. (2020). La Reelección Presidencial Indefinida en Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. Estudios constitucionales, 18(1), 9-49), ante el intento de un “golpe blando” llama a una Asamblea Constituyente y anula los poderes a la Asamblea Nacional opositora con lo que se paran las movilizaciones sociales de la derecha contra el gobierno en 2017, particularmente cuatro meses de ese año.

La derecha venezolana apoyada por EU y otras naciones decide no participar en las elecciones presidenciales de 2018 bajo el argumento de que el gobierno de Maduro era una dictadura y adelantan que no reconocerán los resultados de los comicios. Argumentan que el gobierno de Maduro, además, ha impedido la participación de los principales líderes opositores a los que les quitaron los derechos políticos con el fin de excluirlos del proceso electoral, dejando a Maduro sin líderes que realmente le pudieran disputar la presidencia. Recordemos que, ectivamente, en el caso de Leopoldo López, había intentado un golpe en 2014 y estaba detenido. Los opositores que encabezaron las encuestas de la oposición no se les permitió el registro para competir por la presidencia, argumentó la oposición.

El gobierno bolivariano adelanta las elecciones presidenciales para el 20 de mayo de 2018 y gana la elección con una participación de apenas el 46 por ciento de la población empadronada y habilitada para votar, buena participación comparada con lo que ocurre en países de la región, baja con respecto a la participación de la población venezolana en elecciones presidenciales. Maduro, obtiene seis millones 190 mil 612 votos. Su adversario más cercano, Henry Falcón logra un millón 917 mil 036 votos. Otro candidato Javier Bertucci obtiene 925 mil 042 votos. Finalmente, Reinaldo Quijada, logra 34 mil 614. Falcón desconoce los resultados de la elección. Llama a que se realicen nuevas elecciones, en tanto que el Consejo Nacional Electoral reconoce los resultados de la elección y reconoce el triunfo de Maduro. Falcón acusa al CNE de ser parte del gobierno.

Por primera ocasión de manera abierta, la elección de 2018 y los resultados de los comicios, nos ofrecen una imagen del mundo en el que la revolución bolivariana se mueve: la reordenación de las potencias que gobiernan el mundo que poco a poco va diezmando la relevancia de EU en favor del continente asiático, de China específicamente. Mientras que EU y la Unión Europea, principales interesados en el control del petróleo venezolano y en evitar la revolución bolivariana, apoyan la no participación en los comicios y rechazan los resultados electorales, por otro lado, China, Rusia, Turquía, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, reconocen al gobierno de Maduro.

El 10 de enero de 2019 Maduro toma posesión para cubrir su segundo mandato. Pero como la oposición consideraba que el presidente era un dictador y que los comicios habían sido fraudulentos, preparan lo que se ha llamado un “golpe blando” contra el gobierno. El 23 de enero que es una fecha simbólica la historia de Venezuela porque es la fecha en la que el pueblo logró la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez que más tarde dio vida a los acuerdos de Punto Fijo, la oposición llama a una manifestación que al concluir declara a un personaje hasta ese momento desconocido, como lo era Juan Guaidó como “Presidente encargado”.

Para Manuel Sutherland (ver: Venezuela ¿Por qué volvió a fracasar la oposición?) “Blandiendo el artículo 233 y una interpretación sui generis, la oposición determinó que había una especie de usurpación y «falta absoluta», al mismo tiempo, en la silla presidencial. Por ende, también argumentó, con suma laxitud, que la toma de posesión fue ilegítima y, por ende, no existió.

Continuará.