Secreto a voces | La “economía moral” de AMLO, el libro…

Hasta algunos de mis adversarios coincidían en algunos aspectos de las críticas que hacíamos al neoliberalismo, dice AMLO en la Introducción a su libro, pero me decían que carecía de una respuesta acerca de cómo darle continuidad a la crítica, es decir, que no contaba con una propuesta que sustituyera al neoliberalismo, por lo que me cuestionaban que me quedaba en la crítica, por eso escribí este libro, en donde se explica el cómo y con qué políticas sustituir al neolberalismo, esa es la propuesta de la “Economía moral” y explica la razón de ese libro.

El texto es un documento que en términos generales puede ser que no aporte algo nuevo, siempre y cuando se trate de un lector que normalmente lee o escucha los discursos de Obrador o, por lo menos, ha seguido los discursos y exposiciones que Obrador ha hecho a lo largo de su trayectoria política, pero sobre todo lo más reciente. Si es un asiduo de La Mañanera y a partir de la “toma de protesta” ha hecho un acompañamiento de sus opiniones, realmente no va encontrar en La economía moral algo realmente novedoso.

Eso no quiere decir que no se deba leer y ni siquiera estoy sugiriendo eso porque sería ridículo ya que de todos modos la aparición y venta del libro ha sido todo un éxito, porque el texto, escrito en un prosa sencilla, aporta, no obstante la observación expuesta, la coherencia de un propuesta, en el que los discursos que se pueden escuchar y leer de Obrador están expuestos en una sola pieza, que puede ayudar a entender y comprender cuál es la propuesta de fondo de esta corriente, el obradorismo, que ahora controla la política en México.

Lo que en los discursos puede parecer como piezas separadas, La economía moral ofrece un hilo conductor coherente del discurso de la 4T, plantea que la corrupción, como un tema en el que deja de lado la crítica a la comunidad prehispánica y su relación con el mundo mesoamericano, es de origen peninsular. Se ejemplifica, con fuentes históricas, que la corrupción nos llegó del viejo continente con la Conquista y las prácticas de los conquistadores. Estos últimos, al distribuirse el tesoro de Moctezuma, se encontraron con que una parte del mismo ya no aparecía, “alguien” se adelantó a la distribución de esos bienes.

El texto ofrece una buena dosis de ejemplos durante la Colonia y otras etapas de la vida tanto de la etapa colonial como del México independiente. En ella se destaca la fase liberal de la Reforma. En esa etapa de los liberales destaca la figura de Benito Juárez; es la conexión con el espíritu actual que enarbola la 4T. Expone que el porfiriato fue la negación del espíritu republicano de servir a la patria con honradez, y la fuente de un tipo de prácticas que se reprodujeron durante el neoliberalismo, independientemente de que este tuvo su propia lógica en el mundo y la economía contemporánea.

¿De qué manera el porfiriato y el neoliberalismo son la misma cosa para el autor de La economía moral? Explica que durante el porfiriato se gestó un tipo de escuela que más tarde se enraizó durante la época neoliberal salinista: aprovecharse de la posición que los políticos guardan al interior de las instituciones del Estado con el fin de utilizarlos en beneficio propio, haciendo uso de información confidencial. Cita a Tolstoi, quien decía que el uso del Estado en beneficio personal convertía a los gobernantes en una banda de maleantes.

El neoliberalismo (que repite históricamente las prácticas porfiristas de uso del Estado en provecho personal y empresarial), olvidándose de su función central que es la búsqueda de los principios de los héroes de la independencia, quienes pretendían, a través de un nuevo Estado y sus instituciones, cerrar las brechas entre la opulencia y la indigencia, dice el ahora presidente de México, los neoliberales actuaron bajo el propósito contrario, es decir, el que los beneficios se distribuyeran hacia arriba dejando al pueblo en la indigencia.

Los datos que se presentan en la obra del ahora titular del Ejecutivo, son muy conocidos porque han sido expuestos con cierta abundancia en sus discursos. Por ejemplo, el hecho de que de un momento a otro se multiplicaron los multimillonarios en México, los cuales aparecieron clasificados en los primeros lugares de la revista Forbes. Las estrategias para convencer a la población de la falsa bondad de sus políticas, utilizaban la frase de que si al sector privado le iba bien, entonces, le iría bien a todos. Eso no ocurrió, subraya pues el neoliberalismo fue una fábrica de pobres.

El fundamento de la economía moral tiene como sustento, entre otros elementos, la modificación de las funciones del Estado comparado en cómo fue utilizado durante la época neoliberal. Está bastante claro en el texto que el Estado tiene una función moral y social, equilibrar la opulencia y la indigencia. El Estado, se desprende de los planteamientos de Obrador, no puede estar, como ocurría en el neoliberalismo, al servicio de los intereses particulares de políticos y empresarios, que actuaron sin escrúpulos para enriquecerse a su costa. Por lo tanto, economía y política ya no se pueden confundir, se trata de dos esferas distintas.

Si el Estado ahora cumple una función moral y social (equilibrar la opulencia e indigencia), se entiende que existan una serie de políticas dirigidas desde el Estado hacia la población empobrecida por el neoliberalismo. Subyace la idea de que para que las personas sean felices deben satisfacer o tener cubiertas sus necesidades fundamentales. De esta manera, pueden erradicar de su vida cotidiana las conductas negativas, entre ellas el que la pobreza sea una fuente de reclutamiento, sobre todo los jóvenes, de las organizaciones delictivas.

Para el obradorismo, el triunfo obtenido en julio del año pasado, representa un cambio sustancial en cuanto a la existencia de un despertar social que le dio el triunfo y constituye el impulso social que respalda la transformación que propone, en el que las benditas redes sociales han logrado equilibrar la circulación de la información, que antiguamente estuvo en manos de los medios de comunicación tradicionales. Asociar este movimiento al fortalecimiento de una propuesta moral (hacer el bien y construir una sociedad buena, basada en la familia), como la que él propone, implica crear una fuente espiritual en el ámbito social dirigida a fortalecer un ámbito olvidado por la izquierda.

Estas son algunas de las ideas principales de ese texto, en mi opinión, sin duda, representan una visión que va un paso adelante con respecto a la era neoliberal. Podemos no coincidir en algunos aspectos de forma y fondo, pero el pasado reciente fue una especie de orgía impúdica del poder.