Secreto a voces | Lecciones políticas de la Reforma Eléctrica

Existen fuerzas partidistas y empresariales que confunden la “transición energética” con la privatización de los recursos con que cuenta el país, además de vitales en estos momentos para la independencia y soberanía de la Nación. Esas fuerzas son el PRIAN.

Su transición es colocar en manos de multinacionales los recursos nacionales. La transición es sinónimo de privatización. Privatizar en colocar en el mercado, dominado por los fondos financieros que circulan por el mundo, los recursos de una nación. Y los fondos financieros mundiales son las multinacionales.

No comprenden que estas empresas ingresan al mercado local y no tienen ningún compromiso con la población ni con los gobiernos locales. No aumentan salarios, prestaciones ni crean instituciones para mejorar la vida de un país.

En qué nación de América Latina estas empresas han creado sistemas de salud, educativos o de apoyo financiero para los segmentos que reciben menos ingresos en algún país.

Cuando tienen acuerdos con gobiernos locales es porque los gobiernos locales están coludidos con los intereses de esas empresas.

Cuando se oponen a sus intereses se transforman en enemigos de los intereses locales. Esta es la experiencia que hemos vivido en América Latina y México.

El problema de la soberanía del país no se entiende porque para estas fuerzas el mercado es el que debe ser considerado el predominante y mantenerse por encima de la Nación. Mercado es sinónimo empresas multinacionales que son las que dominan el mercado mundial.

La guerra ruso-ucraniana y el impacto que tiene en una Europa dependiente de gas y petróleo ruso, además de que EU está consumiendo sus reservas, parece que algunas fuerzas no entienden lo que significa.

La experiencia vivida por España no los hace reaccionar. La “transición energética” fue entendida como privatización de la producción de energía. Las consecuencias han sido catastróficas para la población que recibe menos recursos.

En México este es el punto: la producción de energía debe ser garantizada por el Estado como parte de la soberanía nacional, en contra de los intereses de las empresas multinacionales que dominan la globalización colonizadora.

11. A pesar de que el Congreso desechó la Reforma Eléctrica, la Corte ha declarado legal la existencia de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Lo anterior se complementa con la aprobación de la Ley Minera que se está discutiendo y votando la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y que garantiza la supremacía del Estado sobre el litio.

12. Por primera ocasión en la historia moderna de México una iniciativa presidencial como la Reforma Eléctrica fue rechazada por los diputados, de acuerdo a las normas que regula la mayoría calificada. Es un acontecimiento inédito en la vida política debido a que están extinguidos los diputados levanta dedos de las iniciativas presidenciales.

13. Se acabaron los tiempos en los que la vida política de las entidades se decidía en la cámara de diputados. Los pueblos de Hidalgo, Chihuahua y otros más podrán estar tranquilos de que la decisión que tomen en las urnas será respetada. En la Cámara de Diputados ya no se “transa” con sus deseos democráticos locales.

14. Las conciencias de todos los diputados no fueron compradas como ocurrió durante la aprobación de la reforma antinacional de Peña Nieto. Las maletas de dinero que antiguamente hicieron que los dedos de los legisladores se levantaran durante las votaciones en la dirección en que el dinero lo indicaba, se acabó.

15. Los intereses de las empresas extranjeras estuvieron presentes como asesores tanto del PRD y del PRI, los más visibles. Los cabilderos de empresas multinacionales se encargaron de asesorar y redactar las iniciativas que presentaron como parte de la narrativa contra la reforma de Obrador. Ellos mismos lo reconocieron y les permitieron el ingreso al recinto legislativo con el fin de orientar el debate y las estrategias a seguir.

16. Como en ninguna otra época de la historia un sector importante del pueblo estuvo atento al debate que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados a través de las modernas formas de comunicación que son las redes sociales. El mismo canal del congreso contó con una audiencia que nunca había alcanzado.

17. Sin Censura de Vicente Serrano, El Chapucero de los hermanos Rodríguez, Meme Yamel, Benditas Redes Sociales, Los periodistas y otros portales digitales de noticias e información tuvieron importante afluencia de seguidores que siempre y en todo momento estuvieron al pendiente de sus plataformas.

18. Con otros propósitos, pero la televisión y la radio también estuvieron al pendiente sobre todo por el resultado que se preveía, de que la iniciativa de Ley fuera desechada. Están jugando su propio partido.

19. La relación entre los poderes ha cambiado y eso se percibe en el interés de la población por lo que ahí ocurre. La presencia en las afueras de la Cámara de Diputados de segmentos de la población que se movilizó hacia el edificio del Poder Legislativo y estuvo a favor de la Ley propuesta por López Obrador.

20. La nación y su pueblo puede dormir tranquilo.

