Secreto a Voces | Margarita

Margarita Zavala es la quinta de un total de siete hermanos. De joven conoció a Felipe Calderón con el que se casó. A la relación familiar siempre se han agregado los hermanos de ambos, pero principalmente los Zavala, como Juan Ignacio. Tanto Margarita como Felipe pertenecen a una secta religiosa que se hace llamar “Casa sobre la Roca”, al parecer más por razones políticas que por convicción, según el periodista Rodolfo Montes (Proceso: 28/98/2011).

La característica que tiene este clan familiar es conseguir cualquier objetivo como regresar al poder a cualquier costo, acusando constantemente hechos relacionados con la falta de ética y plagados de corrupción así como malos hábitos con tal de participar de las mieles de poder. El más significativo de ellos, pero no el único, es la participación de uno de los miembros de la familia en el fraude cibernético durante las elecciones de 2006 y, al parecer el de ahora: convertida en la segunda candidata más votada en los comicios recientes de acuerdo a evidencias ofrecidas en redes sociales.

De acuerdo a Insurgentepress (16/04/18): Las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006 son un ejemplo claro de cómo trabaja el clan Zavala-Calderón… En el 2006, Luis Carlos Ugalde Ramírez era presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), entre 2003 y 2007, y se le vincula con los hermanos Zavala… Investigadores, políticos, periodistas y el propio Andrés Manuel López Obrador acusaba a uno de los cuñados de Calderón Hinojosa de haber participado en el fraude electoral que llevo a Los Pinos al esposo de Margarita. El hermano era Diego Heriberto Zavala Gómez del Campo, director de la empresa de software Hildebrando”. La diferencia fue entre Calderón y AMLO de 0.56 por ciento. Los votos nunca se contaron.

Después de la ruptura de los Calderón-Zavala, Margarita quiso ser candidata presidencial independiente. Y los actos de deshonestidad de Zavala Gómez del Campo, aparecieron: Del total de firmas conseguidas por Margarita Zavala para contender como aspirante presidencial independiente, en los comicios presidenciales de 2018, 425 son consideradas como “simulación” pero no representan un fraude dijo Fernanda Caso, representante de la esposa del ex presidente Felipe Calderón. Se trata de un “caso aislado, no es trampa” insistió la representante. Abundó que de las 300 mil firmas que representan inconsistencias pudieron haber sido “errores humanos” y no afectarán su registro como candidata.

Por separado Zavala, en una declaración, publicada por el periódico El Economista (10-03-18) que algún “vival quiso manchar mi proceso” metió las manos indebidamente en el proceso, pero que ya están en proceso de investigación para conocer qué fue lo que ocurrió. A pesar de las miles de firmas falsas el Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó el registro para contender en la elección presidencial del primero de julio de 2018, no obstante el trato de mañosa ya no se lo quitó de las redes sociales.

Dice la nota de Sin Embargo (17/03/18): “De acuerdo con el INE, Zavala Gómez del Campo recabó 870 mil 168 apoyos ciudadanos válidos y una dispersión geográfica de 21 entidades. Sin embargo, según las cifras, las irregularidades de la candidata suman 708 mil 606, de las cuales 219 mil 344 serían firmas fraudulentas… El Instituto Nacional Electoral también informó que Zavala registró un millón 578 mil 774 firmas, de las cuales sólo pudo validar un millón 89 mil 512. Del total recaudado 212 mil 198 fueron tomadas de fotocopias, seis mil 714 de documentos inválidos y 432 de credenciales falsas“ (las negritas son mías).

La campaña de Margarita fue un fracaso total. De acuerdo a las encuestas referidas por Animal Político (13/06/18) se mencionó que; “En las preferencias brutas (conteo donde se contemplan a las personas que decidieron no contestar), Jaime Rodríguez alcanza un 2.9 % y la última posición le correspondía a Margarita Zavala con 2.7 %”. En otras palabras, su candidatura fue simplemente incipiente desde el punto de vista electoral, ocupó durante el tiempo que estuvo como candidata el último lugar, debajo del otro corrupto candidato: El “Bronco”, gobernador de Nuevo León, que también fue acusado de las mismas irregularidades que hizo Margarita.

Margarita no paró en su renuncia como candidata. Junto a Felipe Calderón promovieron el registro del Partido México Libre, que finalmente no se iba llamar México Libre sino Libertad y Responsabilidad Democrática. De acuerdo a el periódico El Financiero (04/09/21): “El Instituto Nacional Electoral decidió este viernes negar el registro a México Libre, organización de Margarita Zavala y Felipe Calderón … El Consejo General rechazó con 7 votos en contra y 4 a favor el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que sugería dar el registro como partido político a la organización llamada Libertad y Responsabilidad Democrática … El argumento principal para negar el registro fue que más del 5% de los recursos de México Libre no estaban plenamente identificados en su origen“ (las negritas son mías).

Era muy evidente ante la opinión pública que si el INE le otorga el registro al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, hubiese tenido un costo político elevado para el instituto y la de por sí deteriorada credibilidad que existe en torno al árbitro electoral. Las asambleas para obtener el registro como partido político en general eran deslucidas y sin asistencia de los afiliados a este partido. Lo anterior, sin demeritar el tema del uso de dinero no comprobado que el INE encontró.

Esta mujer, es a la que se le acredita haber sido la segunda más votada en las elecciones del pasado 6 de julio con casillas, en donde recibió más del 90 por ciento de los votos de una ciudadanía que se desbordó pero de la que no existen imágenes al respecto que cualquier hubiese dado a conocer de un acontecimiento casi único. En tanto, en las redes circula información de un nuevo fraude: funcionarios de casilla que se “ausentaron” y dio la casualidad que por ahí estaban figuras afines a la derecha que tomaron el lugar de los ausentes, como Héctor Aguilar Camín quien disfrutó de buenas recompensas para la revista Nexos durante el gobierno de Salinas de Gortari.

Morena DF se durmió, no tuvo las actas y parece que sigue en las mismas. Ante las evidencias del fraude, las redes parecen más activas que ese elefante blanco.