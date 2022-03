Secreto a voces | Querétaro y el Golpe Blando…

El futbol es un campo o espacio como la política, la economía, la religión, etcétera, en donde los diferentes actores que operan en él tratan de posicionarse con el fin de conquistar un espacio por encima del resto de los participantes. El futbol es un campo muy particular dado su ámbito o amplitud a nivel mundial. Lo que deja el adquirir un mejor posicionamiento es dinero, prestigio y con ello una cuota de poder que se utiliza de múltiples maneras.





Una de las características de este campo deportivo, en opinión de Bourdieu, es que se trata de un deporte que tiene como característica el uso del cuerpo como epicentro y de contacto con el otro, generalmente de la población pobre. Los ricos tienen sus propios deportes en donde el contacto está excluido como el Golf. Entre los deportes de los empobrecidos esto no es posible (el distanciamiento corporal) y es un factor que los expone a la violencia y muerte entre ellos mismos, como el boxeo.





Dada la estructura mundial con que cuenta el campo deportivo son los agentes mundiales que poseen un mayor capital deportivo los que mejor se han posicionado en el organismo mundial que domina este deporte y ese poder conquistado lo pueden utilizar para mejorar sus condiciones de competencia en otros campos como la política y el poder como ahora ocurre con la guerra Ruso-ucraniana o en organizar un mundial para legitimar a la dictadura argentina en 1978.





Actualmente, esa poderosa FIFA a nivel mundial ha sido muy clara con respecto a su postura en la guerra que sostienen Rusia y Ucrania. El lema que manejan es contra la guerra y por la paz. En el fondo aunque no lo dicen es contra Rusia y como parte de las políticas por ablandar la opinión mundial, pues ese lema lo promocionan todas las ligas más vistas en todo el mundo, la liga inglesa, española o italiana. Por eso China vetó los partidos de futbol que se transmitían en su territorio.





En el caso de México, el gobierno mexicano se ha posicionado en esa guerra en contra de la invasión rusa pero a favor de no romper relaciones comerciales con ese país. La Liga Mexicana de Fútbol se ha pronunciado claramente contra la guerra en armonía con la FIFA y el Gobierno mexicano, pero en contexto en el que no se aplican sanciones contra Rusia.





La FEMEXFUT actualmente es un espacio que es gobernado por las élites mexicanas como el "Diablo Fernández", propietario del corporativo Femsa y del equipo Monterrey, de las tiendas Oxxo, que ha apostado por terminar con el gobierno de AMLO, entre otros tantos propietarios de equipos deportivos. Al mando de la Federación está Yon de Luisa (Televisa) y de la Liga el priísta Mikel Arreola. Antes, había sido controlada por Televisa, encargada de legitimar los fraudes electorales contra la oposición.





Greg Taylor, el propietario del equipo Querétaro del fútbol mexicano, es uno de esos agentes cuyas conexiones llegan a la misma Federación Internacional de Fútbol. La manera en que ha llegado a posicionarse como propietario de un equipo deportivo bien merecería una investigación de parte del Gobierno mexicano. Pasó de ser un representante de futbolistas con una estructura que incluye a directores técnicos y jugadores a propietario de un equipo como el Querétaro (Amir Ibrahim, el Cartel del Fútbol).





En una entrevista que le hace la cadena ESPN hace algunos años, simplemente se guardó toda la información de los manejos financieros relacionado con transferencias de jugadores porque dijo que era confidencial. CONFIDENCIAL supuestamente en razón de los reglamentos de compra venta de jugadores de la FIFA. La falta de transparencia en estos momentos resulta muy extraña ante las sumas de miles de millones de dólares que se lavan en la banca mundial.





Po otro lado, para nadie es un secreto que la violencia de tipo criminal que ha proliferado en el país no es un fenómeno ajeno al modelo económico neoliberal empobrecedor de los segmentos de la población dedicada al trabajo.





México vive una etapa especial porque ha ocurrido un giro popular en el Gobierno y la manera en que se conduce el Estado. El 10 de abril habrá una revocación de mandato que es importante para afianzar la democracia social, pero en 2024 será una nueva cita para renovar la titularidad del Poder Ejecutivo en México. Después de casi cuatro años de la presente administración al presidente AMLO no lo han podido bajar de las encuestas por más esfuerzos y trabas que le han puesto en el camino como estrategia de un Golpe Blando (golpe de estado).





En Querétaro gobierna el PAN un partido tradicionalmente de derecha que poco a poco ha ido perdiendo gubernaturas y Mauricio Kuri es el actual gobernador. Es de alguna manera de los pocos reductos que le quedan a la derecha mexicana y aunque aparentemente son fuertes están dispuestos a dilapidar su influencia con el fin de evitar la continuidad de la 4t. Las televisoras afines a la derecha dicen "no hagan caso a lo que circula en redes sociales, prestemos atención a la información oficial". Para el Gobierno todo parece ser un saldo blanco. Ojalá que así sea.





El partido entre Querétaro y Atlas contaba ya con algunos antecedentes de violencia y nadie se ocupó de la seguridad. No había policía municipal ni estatal. La policía privada no quiso intervenir, tal vez tenía órdenes de no hacerlo. No se cuidaron los protocolos de seguridad, al interior había personas con navajas. Mientras por todos lados aparece información de personas de Guadalajara que fueron al estadio y ya no regresaron, para el Gobierno local el resultado son unos cuantos heridos.





Se habla de grupos del CJNG que ingresaron al estadio en busca de barristas del Atlas. El presidente en la mañanera dijo que se le hacía raro que se manejara el número 17 tanto en el incidente del estado corregidora como en San José de Gracia.





En el Semefo de Querétaro en donde supuestamente se han reconocido los cuerpos de barristas muertos (información de redes no confirmadas), al que supuestamente han acudido familiares de Guadalajara para reconocer a sus familiares y a quienes lo han hecho les han ofrecido hasta 20 millones de pesos para que callen. Es tremendo lo ocurrido y la investigación debe ir a fondo. El deporte es un campo de poder y es factible su uso para llevar a cabo estrategias de golpes blandos.





La derecha, dijo Lula, líder del PT de Brasil y ex presidente de esa nación, no va a descansar.