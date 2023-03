Secreto a voces | Venezuela: El socialismo del Siglo XXI (Parte XXI)

La propaganda que se ha desatado en décadas en contra la revolución bolivariana venezolana ha ocultado una de las experiencias actuales más interesante expresada en ideales libertarios ocurridos en Venezuela, durante el gobierno de Hugo Chávez, que son desconocidos por la mayoría de la opinión pública. Lo anterior, debido a que han prevalecido los intereses por ocultar y enterrar la experiencia de este pueblo anteponiendo una visión negativa de H. Chávez. Ha prevalecido la mentira, que ha tratado a toda costa ocultar la verdad de esta revolución pacífica contrastándola con la revolución cubana, a cuyo pueblo heroico se le endilgan, igualmente, mentiras de todo tipo.

La explicación del odio contra el gobierno de Chávez es el siguiente, entre otros factores pero sin duda esta referencia es la más importante. El 9 de noviembre de 1989 los habitantes de la Alemania derribaron el Muro de Berlín unificando a la ciudad y simbólicamente colocando un punto final a la experiencia comunista. Nueve y diez años después de las entrañas de Latinoamérica se dio respuesta a ese acto que si bien representó un acontecimiento histórico que marcó el fin de una era, de inmediato mujeres y hombres inspirados en la rebeldía a la que conduce la opresión de los pueblos, daban avisos de que no creían en el fin de las experiencias libertarias.

Más tardó occidente en tratar de inventar que la historia terminaba con la hegemonía estadounidense en el mundo, que las mujeres y los hombres de Latinoamérica respondieran con un experimento llamado Socialismo del Siglo XXI, justo cuando el modelo de economía liberal se imponía a rajatabla (y sin nadie aparentemente que le hiciera frente en el escenario) en la mayoría de las naciones y a costos verdaderamente lamentables para la mayoría de los habitantes humildes de los pueblos. El odio y las amenazas de ir contra la revolución venezolana, sobre todo del expresidente Trump, se quedaron en eso porque la correlación de fuerzas en Latinoamérica y el Caribe ha cambiado porque ahora Europa y EU comparten el escenario con China y Rusia.

Como un nuevo experimento, el Socialismo del Siglo XXI (en adelante SSXXI), surgido de la experiencia venezolana, es un experimento fundado la vida comunitaria latinoamericanas y del Caribe así como de las experiencias de los seguidores de Jesucristo, Simón Bolivar, Martí, el mismo Hidalgo y Morelos, Villa y Zapata, según lo plantean algunos de los teóricos de los textos que hemos consultado sobre la revolución bolivariana. Lo anterior, sin excluir el pensamiento de los fundadores del socialismo, Marx y Engels. En esos pasajes existen referencias a los primeros actos de rebelión de la población negra traída al continente como esclavos y por supuesto de las comunidades indígenas latinoamericanas y del Caribe.

La experiencia del SSXXI es muy diferente a otras experiencias como la boliviana, ecuatoriana y mexicana, aunque no en todo por supuesto. En la experiencia venezolana prevalece como criterio una visión anticapitalista que Chávez en vida pregonó y utilizó como fundamento de sus posturas políticas, en la idea de crear una experiencia de socialismo sustentada en el lugar en donde nos encontramos, a partir de la experiencia que viven los pueblos de este subcontinente. Pero no fue eso un aspecto que lo distingue pues en realidad en varios otros aspectos se vincula a otras experiencias, que autores (ver: Paula Vidal - Manuel Ansaldo - Juan Carlos, Hugo Chávez y los principios del Socialismo del Siglo XXI: una indagación discursiva (2005-2013) han sintetizado de la siguiente manera:

Dimensión moral. Se refiere a que el socialismo va acompañado del al amor al prójimo y se promoviendo la igualdad y la solidaridad. Destaca la enseñanza de Jesucristo quien en su tiempo se distinguió por oponerse al poder del imperio romano, causa por la que fue sacrificado en la cruz. Los saberes latinoamericanos. El SSXXI es indoamericano, decía en favor de Mariátegui. No debe ser una copia sino sustentarse en la experiencia local, latinoamericana, de acuerdo a Simón Rodríguez quien fue su tutor en su adolescencia, se trata no copiar modelos y de de inventar o errar. De Bolivar retoma la idea de que no somos Europa sino Latinoamérica, por tanto es necesario dotarse de normas propias. Dimensión económica/social. Se trata de un modelo comunitario en donde prevalece la propiedad social en donde prevalezca el interés por el ser humano. Esto dijo Chávez, citado por los autores ya referidos: “El socialismo distribuye la propiedad por igual. Es la propiedad tanto individual como social y colectiva. Se logra un mundo armónico, en equilibrio, como decía Bolívar […] Nosotros defendemos la propiedad social, la propiedad del pueblo, la propiedad personal, la propiedad honesta, la propiedad de tu trabajo, la propiedad de tu vivienda, la propiedad de ti mismo, la propiedad de tus bienes personales, la propiedad familiar, la propiedad comunal”. Dimensión política. Plantea una democracia participativa. El sujeto no es la clase obrera sino una multiplicidad de segmentos de la sociedad, desde los estudiantes, comerciantes, profesionistas, campesinos, mujeres, habitantes de los barrios, indígenas, etcétera. La democracia debe servir para profundizar la revolución. Dimensión territorial. La esperanza se depositó en las comunas, de donde se considera existe la fuente de una sabia benefactora. En parte inspirados en la experiencia china. Dimensión latinoamericana. La construcción de la patria grande a partir de esfuerzos que contemplen el respeto de cada nación. La dimensión pacífica e institucional. A diferencia de lo que Chávez creía al encabezar un golpe de Estado, terminó por creer en la revolución por la vía pacífica.

El socialismo bolivariano es un socialismo venezolano, latinoamericano, cristiano y seguidor de los principios del socialismo promovidos por Marx y Engels. Se desmarcan en el cómo realizar la revolución, pero no toman el pacifismo como un asunto de principios inamovible sino como un principio que puede cambiar si las circunstancias lo ameritan. Así lo expuso Elías Jaua, durante la celebración de 202 aniversario de independencia de Venezuela, ante los esfuerzos de la derecha venezolana luego de la muerte de Hugo Chávez: “es necesario que las agrupaciones fascistoides en Venezuela, tengan muy claro que si ellos desbordan el marco de la legalidad democrática, desarrollando un aventura golpista, propiciando una intervención extranjera, ejecutando un plan de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro o de masacre contra nuestro pueblo, nosotros ejerceríamos el derecho a rebelión total y profunda, consagrado en nuestra Constitución Bolivariana, y la revolución tomaría otro carácter y la forma de lucha principal sería diferente a la que hemos usado en los últimos 14 años. Que nadie se equivoque. Estaríamos obligados a ello, para detener el fascismo y evitar una tragedia humanitaria en la Patria de Bolívar, como la que vivieron los pueblos de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay en la década de los 60 y 70” (Citado por Ronald Balza Guanipa).

Es decir, o como decía Chávez: “la revolución era pacífica, pero armada”. Continuará.