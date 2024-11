Si vas a comprar, ¡Cómprale a las mujeres!

Pocas cosas provocan más dominación en alguien que depender económicamente de otra persona. El dinero siempre ha sido y será fuente de poder. Se requiere que la persona que aporta el dinero para el sostenimiento sea profundamente maduro y tenga una gran gestión de emociones para no utilizar ese poder para controlar y mantener sometimiento sobre la persona dependiente.

No solo es control. En muchos casos la dependencia económica genera o sostiene violencia; frases como: porque yo lo compré, porque es mi dinero, porque no sabes hacer nada, porque sin mi cómo mantendrías a tus hijos, y linduras como esas, dejan indefensas a las mujeres y “obligadas” a sufrir y “cargar con la cruz”. Es cierto también que algunas prefieren vivir así que enfrentarse a la autosuficiencia económica pero no es la generalidad.

En realidad a las mujeres como a los hombres nos gusta y debemos ser independientes. La autosuficiencia económica trae a las personas aumento de la autoestima y autoconfianza, libertad para tomar decisiones, reducción de estrés financiero, fortalecimiento del rol social y en general mejor salud mental. Como ejemplo, muchas parejas y matrimonios jóvenes tienen relaciones más igualitarias, felices, libres y plenas. Tienen dinero de él, de ella y de ambos.

En México, según el Reporte Global de Emprendimiento, el porcentaje de mujeres emprendedoras ha aumentado, con más mujeres iniciando negocios. De acuerdo con el INEGI, el 37% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) están lideradas por mujeres, concentrándose mayormente en comercio, servicios y manufactura, aunque cada vez más incursionan en teconología e innovación.

Mención aparte merece destacar que las emprendedoras tienen un impacto considerable en la economía local pues ellas tienden a reinvertir una mayor parte de sus ingresos en sus comunidades y familias, lo que genera un efecto multiplicador en todos los sectores y niveles.

Así pues, en reconocimiento a esas mujeres que venden por catálogo, hacen cupcakes y pasteles, tienen un negocio propio y hasta las que cambian al mundo con su inventiva y son líderes empresariales, cada 19 de noviembre las honramos en El Día de la Mujer Emprendedora, que tiene como objetivo reconocer y promover el papel de las mujeres en el mundo empresarial.

Esta fecha busca visibilizar los logros de las mujeres emprendedoras y empresarias con conferencias, talleres y eventos de redes de contacto entre muchas otras actividades destinadas a empoderarlas y proporcionarles recursos y apoyo.

Si eres mujer emprendedora o estás interesada en emprender, este día es una excelente oportunidad para conectar con otras mujeres, compartir experiencias y aprender de las historias de éxito de otras emprendedoras.

Pero hay desafíos y grandes. A pesar del crecimiento, las mujeres emprendedoras enfrentan acceso limitado a financiamiento, falta de redes de apoyo y carga de responsabilidades familiares en mayor medida que los hombres. Se estima que las mujeres tienen menos acceso a capital de riesgo y financiamiento en comparación con sus contrapartes masculinos.

Es por ello que los programas de apoyo son tan importantes. Si estás buscando apoyo, ve a la internet y busca programas de apoyo en capacitación, financiamiento y redes de contactos para mujeres emprendedoras. ¡Te sorprenderás de los resultados tanto en lo privado como en lo gubernamental!

El emprendimiento femenino está cambiando rápidamente debido a factores económicos, sociales y culturales. Las redes sociales también son redes de apoyo de sus negocios. Así que ahora que se acercan fechas navideñas, prefiere siempre negocios pequeños, apoya tú también el esfuerzo de ellas y la economía local. Si vas a comprar, cómprale a Magda, a Alejandra, a Karlita, a todas…¡cómprale a las mujeres!