Sin reversa

Soy la causa de este momento, soy parte de este movimiento de libertad.… marea violeta que ahoga la impunidad

Vivir Quintana, Alerta

No hay vuelta atrás: de aquí para futuro, marzo será el emblema de lucha de la mujer por hacer de este país, y del mundo en general, un planeta más igualitario para todas y todos.

Y será así porque nunca más habrá un solo 8 de marzo (#8M) sin que al Estado no se le demande, no se le exija, no tiemble, como consecuencia del dolor que causa la impunidad provocada por un sistema atisbado de ineptitud y complicidad. Por las que ya no están.

El #8M de este 2021 es un recordatorio para todas y todos, de que el pueblo bueno y sabio, aun siendo “mayoría”, no “siempre” tiene la razón. Pues carga con atavismos que van siempre en contra de los derechos y los movimientos revolucionarios.

La marea violeta no es exclusiva de México, ni contra un gobierno en específico; no solo es erróneo – y hasta estúpido – encasillar la apuesta de un movimiento de libertad que exige un cambio estructural contra la violencia de género, los feminicidios y pro igualad.

Martirizarse como gobierno, es sencillamente no entender que ya no hay reversa ante este movimiento legítimo; es preferir vivir en el país de ¡Alerta! donde los servicios de salud son similares a los de Dinamarca; donde las inundaciones a las obras de infraestructura se denominan “encharcamientos”; donde los apagones de energía eléctrica se clasifican como fallas técnicas o intermitencias; donde la violencia de género es una “ficción” de los conservadores; y donde en el día internacional de la mujer… la máxima tribuna del poder político, termina su conferencia mañanera expresando la frase a una reportera que no alcanzó a plantear sus preguntas: “Quedas pendiente corazón…”

En tanto, un poema desde algún lugar al sur a… “Las que no están”

“Sus historias.

Sus alegrías y sus tristezas.

Sus dolores y sus rabias.

Sus olvidos y sus memorias.”

“Sus risas y sus lágrimas.

Sus presencias y sus ausencias.

Sus corazones.”

“Sus esperanzas.

Su dignidad.

Sus calendarios.

Los que cumplieron.

Los que les quedaron y les quedamos a deber.”

“Sus gritos.

Sus silencios.

Eso, sobre todo sus silencios.

¿quién que es, no las escucha?

¿quién no se reconoce en ellas?”

“Mujeres que luchan.

Sí, nosotras.”

“Pero sobre todo, ellas.

Las que no están

Y sin embargo están con nosotras.”

“Porque no olvidamos,

Porque no perdonamos,

Por ellas y con ellas, luchamos.”

Mujeres indígenas zapatistas/ 8 de marzo del 2021/ Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Vida después del Covid19

Según los expertos en enfermedades infecciosas, se estima que el umbral de inmunidad de rebaño a #Covid19 se encuentra en el rango que oscila entre el 70 y el 85 por ciento de la población vacunada del total de un país.

Si esto es cierto, y tomamos como válida la metodología de la iniciativa “Time to Herd: Tracking Covid19 Vaccinations Rates” (https://timetoherd.com); la semana antepasada México inició promediando algo así como entre 3.7 y 4.6 años para alcanzar la inmunidad colectiva.

Algo se movió entonces que, durante la semana pasada, el promedio para obtener la inmunidad colectiva subió a 4.2 y 5.1 años, respectivamente; y hoy, una semana más tarde, el promedio se incrementó a 6.4 y 7.8 años.

Con ello, se coincide en tiempo a lo estimado en el país para que éste vuelva a los niveles de ingreso económico que promediaba en 2018, justo un año antes de la pandemia. Ante esta incertidumbre, lo más probable es que antes de alcanzar la inmunidad del rebaño, habremos hallado rastros de vida en marte.

Vladimir Juárez. Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204