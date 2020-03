Solidaridad y respeto a los derechos de la mujer

Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer, cuyo lema fue “Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”, muy de la mano de la campaña de ONU Mujeres, que lleva el mismo nombre, y coincide con dos conmemoraciones importantes para la mujer en el mundo: el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, enfocada al empoderamiento femenino a nivel mundial, y el 10º aniversario de la creación de ONU Mujeres.

En México, este día tuvo un cariz distinto, debido al aumento de los casos de violencia contra la mujer, y a las expresiones de discriminación, que han derivado en movimientos como el de #UnDíaSinMujeres, que convocó para este 9 de marzo un paro nacional a través de redes sociales, el cual consiste en que todas las mujeres y niñas no salgan a las calles, no compren, no asistan a la escuela, no vayan a trabajar, no usen servicios de plataformas digitales ni utilicen el transporte público, con la intención de expresar su rechazo a la indiferencia que hay en torno a su inseguridad en el país.

“Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede con lo que producimos y lo que consumimos”, es una de las ideas presentadas en las imágenes que apoyan a esta iniciativa que ha generado un intenso debate, pero también le ha ganado reflectores a las demandas de seguridad, justicia y equidad de las mujeres que, a lo largo de la República Mexicana, exigen cambios.

Hace unos días, aún en Francia, donde emprendía una gira de trabajo, el Gobernador Marco Mena informó a través de sus redes sociales que su administración brindaría todas las facilidades a las mujeres que laboran en las dependencias del Ejecutivo estatal que decidieran sumarse a dicha iniciativa. El mandatario explicó que esta decisión refrenda la solidaridad con las mujeres tlaxcaltecas y el respeto a sus derechos, por lo que habrá libertad para que las mujeres burócratas respondan a esta iniciativa.

Al igual que Mena, los gobernadores de Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Chiapas, y Quintana Roo, fueron de los primeros en responder positivamente a este llamado. Hicieron lo propio instituciones, organismos, congresos y tribunales, en el ámbito federal y local, así como ayuntamientos, sindicatos y empresas. Muchas han sido las autoridades, y también muchos los espacios, en los que se ha dejado sentir la sensibilidad de los mexicanos que reconocen en la mujer un pilar importante del desarrollo nacional.

En Tlaxcala, vale reconocer que la mujer se ha puesto en el centro de la política pública, como se observa en acciones concretas, como las modificaciones a los Códigos Penal y Civil, así como a la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar, la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a efecto de generar condiciones de justicia y de respeto a sus derechos, como lo mandata la constitución y los Tratados Internacionales suscritos por México.

Además, se han emprendido campañas de concientización social, y capacitación hacia servidores públicos, a efectos de garantizar la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, y eliminar las formas de discriminación basada en las diferencias de género, como parte de los principios que deben ser afianzados para asegurar el empoderamiento de las mujeres.

Como lo ha expresado el Gobernador Marco Mena, tenemos que establecer juntos nuevas formas de convivencia entre hombres y mujeres, en un marco de respeto y no violencia, con más apertura y abriendo espacios a la participación.

El siglo XXI está marcado por la igualdad de la mujer, y la convocatoria “Un Día sin Mujeres” es una expresión que, desde México, lo confirma. Reflexionemos sobre los problemas sociales a los que se enfrentan las mujeres y niñas en México y el mundo, y asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde a este desafío que atañe a gobiernos y sociedades.