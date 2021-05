Tiempos de Democracia | Conclusiones del debate

Virtud principal de los debates políticos, por breves e insustanciales que sean, es que transparentan las reacciones que tienen, en situación de apremio, quienes aspiran a cargos de responsabilidad. Propaganda y dinero no bastan para ocultar limitaciones.

Imprecisa y contradictoria. Así se vio en el segundo debate Lorena Cuéllar, la candidata morenista. Su oratoria titubeante, su discurso deshilvanado, su gestualidad impostada componen una imagen que no suscita certeza ni confianza. Inquieta pensar que una persona así, tan inestable e insegura, habría podido llegar a la titularidad del Ejecutivo tlaxcalteca, hoy en manos de un mandatario como Marco Mena que, por su trabajo serio y eficiente ha merecido el reconocimiento de los observadores, atentos a la positiva evolución de los indicadores de nuestra entidad y al hecho, más difícil aún, de haberse ganado el respeto de su gobernados por su sincero y cordial trato. Pero volvamos al debate: cuando Liliana Becerril, del PES, se decantó a favor de Anabell Ávalos, Lorena se descuadró emocionalmente; careció de serenidad y aplomo para valorar la insignificancia de la candidata declinante y para enfrentar el reto con la estatura y tamaños de la política experimentada que presume ser. Irascible y descontrolada, exhibió una copia del rechazo de la embajada estadounidense a una solicitud de visa de Anabell, imprudencia que a buen seguro le valdrá un citatorio para que explique ante la autoridad judicial por qué obra en su poder un documento personal y privado de su adversaria.

Tres rostros para el necesario renuevo de la política tlaxcalteca

A nadie se le ocultaba que el duelo por la gubernatura se dirimiría entre sólo dos candidatas, Lorena y Anabell, en tanto abanderadas que son de cada una de las dos facciones que libran una lucha sin cuartel por el poder, en todos los niveles y en todos los estados de la república. Ambas, Anabell y Lorena, llegaban solas y emparejadas a la recta final, impulsadas no tanto por sus méritos personales como por la profunda división a que las fuerzas políticas en pugna han llevado al país. Mas al margen de esa polarización excluyente en este proceso se han destacado tres mujeres notables por virtud de su claridad de ideas, inteligencia y determinación. Las cito atendiendo a su distinta experiencia y trayectoria. Eréndira Jiménez es una activista de izquierda, animadora de distintas organizaciones civiles y cuyo empeñoso y lúcido trabajo a favor de la ciudadanía desprotegida y contra la desigualdad le ha valido el respeto de la sociedad. A Eréndira la postuló Movimiento Ciudadano, partido de inspiración socialdemócrata y el único con registro nacional que participa de forma independiente en esta elección. Viviana Barbosa, una dama que, con propuestas novedosas y atractivas, nos recordó la urgente necesidad de renovar el viejo, mediocre y anquilosado cártel político de Tlaxcala, lleno de personalidades caducas que vieron pasar sus mejores tiempos... si alguna vez lo tuvieron. Viviana, como delegada federal del Trabajo, mostró preocupación por los necesitados y denunció con números irrebatibles la dramática magnitud del problema de la economía informal que le tocó enfrentar. Tanto Eréndira como Viviana no deben pasar a la reserva inactiva de la política; sus cualidades serán de gran utilidad donde quiera que se desempeñen. La tercera mujer a que me refiero es Josefina Rodríguez Zamora y está debutando en estas lides como candidata a una diputación local por el distrito VII. Posee la envidiable frescura de la juventud y un talento innato que llama la atención. Valiente, espontánea y transparente, se vale de su asombrosa facilidad de palabra para transmitir planes e ideas y persuadir a quienes la escuchan de la sinceridad de sus compromisos. Activa, trabajadora y emprendedora, Jose es la avanzada de una nueva generación que induce a pensar que se está prefigurando un futuro más promisorio para la entidad. Como Viviana, compite por Fuerza por México, partido de nuevo cuño que lucha por conservar el registro.

