Tiempos de Democracia | De impunidades, guerras atroces y concentraciones ciudadanas

Para Rosa María Seco, autora de “Tequila de Mujer”, novedad del año en la novelística mexicana.

Los hilos de la madeja están a la vista; sólo falta tirar de ellos para desmontar el contubernio entre autoridades y criminales. Y de otro lado, cumplido un año de que el mundo civilizado mira impávido la guerra en Ucrania es tiempo ya de parar el horror. Por último explico porqué ignore el llamado a sumarme a las protestas ciudadanas de ayer.

Descubierto y probado en el juicio a García Luna el contubernio existente entre los cárteles de la droga y los cuerpos del estado encargados de perseguirlos, la mirada inquisitoria de la autoridad mexicana -léase la Fiscalía General de la República- se tendría ahora que dirigir hacia la cima del iceberg de la corrupción, es decir, hacia a la delictiva colusión entre capos de la droga y jerarcas de la política nacional. Ahí encontrará a quien, desde Madrid, exhortó hace unos días a la sociedad civil a abrazar un proyecto político cuyo propósito, no revelado pero evidente, es restaurar el régimen neoliberal que -haiga sido como haiga sido- lo hizo presidente de la República. Me refiero, sí, amigo lector, a Felipe Calderón, el panista de origen puro al que toca rendir cuentas ante la justicia del país que mal gobernó en el sexenio 2006-2012. Sin embargo, y aun reconociendo que ese paso es jurídica y moralmente ineludible, mi personal parecer es que la Fiscalía debe dirigir sus investigaciones hacia la base de ese gigantesco témpano de hielo flotante donde se ocultan cientos de funcionarios y seudo servidores públicos de muy distintos niveles sin cuya participación no habrían podido funcionar las redes del crimen organizado. Se bien que mediáticamente sería espectacular procesar a un ex presidente, que se gastaría en el asunto mucha tinta y que llamaría la atención mundial; empero, en la lucha contra la impunidad no tendría ni de lejos la misma eficacia que desmontar metódicamente sus estructuras operativas.

Es el turno de la Fiscalía mexicana

La oposición conservadora tiene dentro de la sala de su casa a un elefante cuya existencia ve todo el mundo, excepto su dirigente Marko Cortés, cuya pequeñez política se acentúa día con día. No obstante el daño irreversible que tamaña evidencia causó al PAN no es de mi interés analizar el uso político-electoral que el gobierno pueda dar -y está dando- al caso resuelto el pasado martes en el tribunal de Brooklyn. Y no lo es porque, con o sin el efecto García Luna, el resultado de la elección presidencial está más que cantado desde varios meses atrás. Aunque el oficialismo celebre con estridencia las revelaciones derivadas del juicio que declaró convicto del delito de narcotráfico al que llegó a calificarse como “el super policía mexicano”, lo que ahora tiene por delante la Fiscalía es la obligación ineludible de seguir la pista en México a todo su entorno y -perdón por el horrible anglicismo- al know-how de sus ilícitas operaciones, lo que por su parte ya empezó a hacer en Washington el Senado estadounidense con la DEA y el FBI, las agencias investigadoras que, en un plazo perentorio, deberán explicar las razones que tuvieron para colmar de elogios y hasta para condecorar a García Luna. ¿Engañó a todos? Eso es lo que está por verse… pero no dejemos que las autoridades del país vecino nos vuelvan a mostrar el camino; toca hacer la tarea que a nosotros corresponde.

ANTENA INTERNACIONAL

¡Ya basta!

Hora ya es de poner fin a ese acto de barbarie que es la guerra en Ucrania. ¿Cómo es posible que, luego de un año de torturar a un pueblo inocente, la diplomacia mundial no haya sido capaz de sentar las bases para un entendimiento entre las partes en conflicto? ¿tan limitados son los políticos de esta generación que no han encontrado una fórmula que propicie por lo menos una tregua, un respiro al sufrimiento de millones de seres humanos, obligados a abandonar sus hogares y sus familias para errar sin rumbo en espera de recuperar la paz que les fue arrebatada? Es difícil de entender que Europa, la culta Europa, participe de la destrucción de una comunidad que no merece el daño que está padeciendo. Europa, sí, la culta Europa, se rearma y, manipulada por Estados Unidos, dirime en territorio ucraniano pleitos que, en rigor, no son los suyos. ¿Tan complicado es limitar el creciente expansionismo de la OTAN, en acuerdo con una Rusia que llevaba mucho tiempo advirtiendo que no toleraría ser acosada en la cercanía de sus fronteras?

ANTENA NACIONAL

Por qué no me sumé a las manifestaciones de ayer domingo

Decidí no acudir a la concentración a que una amorfa suma de membretes que dice representar a la sociedad civil convocó el día de ayer en distintas ciudades del país. Y lo hice pese a no concordar con los modos autoritarios del lopezobradorismo ni con sus maniobras interventoras de los órganos electorales autónomos que, luego de décadas de falsas elecciones, nos han dado veinticinco años de comicios confiables y pacíficos. Confieso que no me sentí en disposición de acudir a un acto multitudinario que, más allá de ser una protesta legítima ciudadana como se anunció sería, terminaría siendo -como lo fue- una mezcolanza de facciones políticas y partidistas detrás de la cual están los afanes de los organizadores reales de las demostraciones para restaurar formas de gobierno que les devuelvan sus viejos privilegios, en perjuicio obvio de las mayorías marginales. Con eso este opinador no comulga. Por eso no fuí.