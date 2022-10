Tiempos de Democracia | De lo civil a lo militar

Podrán discutirse y hasta admitirse las razones por las que el presidente López Obrador cambió de opinión respecto del retorno de los militares a sus cuarteles pero, lo que ya no tiene explicación válida alguna es haberlos eximido de la obligación de dar explicaciones de sus actos y de rendir cuentas de sus encomiendas a las instituciones civiles.

En la relativamente corta etapa histórica que corresponde al México Independiente son tres los poderes fácticos que han estado tentados de hacerse del control político de la Nación o, por lo menos, de formar parte importante de él. Me refiero a la Iglesia, al Ejército y a las élites del dinero; en términos coloquiales, amigo lector, aludo sin ambages a curas, soldados y banqueros. En distintas y fluctuantes medidas esos tres sectores han participado -y participan- en el devenir del país; la forma e intensidad en que lo hicieron -y lo hacen- depende, por un lado, de los personajes que fungieron -y fungen- como sus cabezas y, por otro, del talante y orientación ideológica del presidente de la República con que les tocó -y les toca hoy- coincidir. Mas cualesquiera que fueran esas circunstancias siempre estuvieron -y están- al atisbo de cualquier signo de debilidad de los poderes constitucionales -en particular del Ejecutivo Federal- para, en seguida, lanzarse a ocupar espacios que, o bien tuvieron que ceder por haber hecho mal uso de ellos o bien porque les están formal u oficiosamente vedados. Aquí una necesaria e ineludible acotación: sé bien que de inmediato se piensa en otro poder, sí, sí, en ese que por desgracia ya representa en México el crimen organizado y del que, sin todavía conocer su grado de penetración en los tres niveles de gobierno, si sabemos que está presente y actuando.

La complicada construcción de una relación sana con las fuerzas armadas

A diferencia de las trágicas experiencias vividas en la mayoría de los países latinoamericanos, México ha podido disfrutar de una envidiable estabilidad, gracias a que supo mantener a los tres sectores arriba mencionados, si no por completo apartados de la actividad política sí obligados a guardar respecto del poder una distancia prudente y discreta. A Juárez se debe haber puesto, en el siglo XIX, límites a la abusiva injerencia que tenía la Iglesia en asuntos públicos que sólo incumbían a los civiles; a Calles, en el XX, haber encauzado a la política las pulsiones violentas de los líderes militares surgidos en la revolución, y al PRI, sí, al PRI, pero no al de hoy, sino al Nacional Revolucionario creado por Calles, al de la Revolución Mexicana reformado por Cárdenas y al Revolucionario Institucional refundado por Ávila Camacho, se debe haber hecho de la política un ejercicio pacífico, antidemocrático y excluyente pero ordenado, que duró setenta años, y cuyo mayor acierto fue eliminar con mano sabia la presencia del Ejército en el gobierno y en el partido. Y en cuanto a la plutocracia autóctona y extranjera, hay también que reconocerle que, hasta el periodo neoliberal, no habían vuelto a tener ni la influencia, ni la tierra ni el capital de que habían sido dueños en el “porfiriato”.

La larga ruta recorrida

Acorto este prolongado introito para llegar cuanto antes a la materia que quiero abordar: la preponderancia creciente, inusitada y desordenada que se le ha dado al sector castrense durante el mandato del presidente López Obrador, en acusado contraste con la acotada y bien definida a que pudo irse reduciendo durante los gobiernos precedentes. Recordemos el difícil camino que hubo de recorrerse para que el país dejara atrás la anarquía que prevaleció entre 1910 y 1929, tiempo en el cual cualquier general con tropa bajo su mando emitía su propio plan; época convulsa de alzamientos continuos y proclamas revolucionarias de justicia social y agraria, de rebeldía ante gobiernos establecidos y asesinatos de líderes y presidentes. Entre aquel México azaroso y belicoso y el México de nuestros días, ordenado y estable aunque extremadamente inseguro y desigual, hay una gran distancia en lo social, lo político y lo económico. Fue una tarea ímproba de transformación en la que el destino del país paulatinamente pasó del mando de los militares al de los civiles, merced a una suerte de equilibrio funcional donde no había interferencias ni invasión de dominios.

En riesgo, lo conseguido luego de un siglo de esfuerzos

Así, los generales fueron felizmente desapareciendo de los organigramas de los gobiernos civiles, de los partidos políticos y de las cámaras legislativas, en sincronía con el avance que el Ejército y la Marina iba dando a sus propios y exclusivos espacios, v.gr.: cuarteles, escuelas, unidades habitacionales, hospitales, pensiones, bancos, tribunales, prisiones, centros de esparcimiento, campos de adiestramiento, etc. En suma: una institución consolidada a la que se le garantizó autonomía y plena independencia a cambio de que adoptara como norma abstenerse de intervenir en asuntos que no tuvieran una “exacta conexión con la disciplina militar” y a cumplir con eficacia las tareas que le asigna la Constitución. La fórmula funcionó: mientras otros países sufrían “cuartelazos” y padecían “gorilatos”, México vivió una armónica relación entre lo civil y lo militar que se tradujo en más de medio siglo de tranquilidad. Esa realidad, empero, empezó a deformarse cuando el panista Calderón encomendó a las fuerzas armadas la misión de perseguir narcotraficantes y empeoró aún más cuando, un sexenio después, el priísta Peña Nieto ratificó la misma orden. Mas lo inesperado vino cuando “el gobierno del cambio” de López Obrador multiplicó la fallida estrategia, confiándoles, además de la seguridad pública, un sinfín de actividades ajenas a su entrenamiento y preparación, desvirtuando sus funciones y creando un margallate con visos de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia deberá resolver. La dependencia del presidente de la República respecto de las fuerzas armadas es un signo inequívoco de debilidad que los altos mandos del Ejército y la Marina están sin ninguna duda valorando. Ya veremos que resulta de todo esto.