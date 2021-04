Tiempos de Democracia | De los debates

La exposición abierta, pública y sin retoques de los estilos personales y del pensamiento de cada aspirante a gobernarnos permitirá a la ciudadanía informada orientar racionalmente el sentido de su voto este próximo 6 de junio.

La insatisfacción generalizada que dejan estas confrontaciones de personalidades e ideas obliga a preguntarnos si su objetivo original no se ha extraviado. En lo personal sigo convencido de que, en tanto no se violente la equidad en su planteamiento y desarrollo, los debates son el mejor instrumento de que disponemos los ciudadanos para conocer y valorar a las y los candidatos que piden apoyo en su aspiración a gobernarnos. Impedidos por el sentido común y la emergencia sanitaria para seguir con sus viejos procedimientos proselitistas de mítines multitudinarios, partidos y abanderados están obligados a ir a espacios que, pese a ser de aforo limitado, tienen una mayor difusión mediática.

Imparcialidad en entredicho

El observador debe permanecer vigilante de los efectos potencialmente desequilibrantes de la decisión del organismo electoral local de designar moderadores de los encuentros a comunicadores cuya trayectoria arroja dudas, no sobre su competencia profesional ni sobre su derecho a tener su propia opinión, sino sobre su cuestionable imparcialidad en el modo de conducirlos y también, claro, sobre la espontaneidad y supuesta secrecía de las preguntas que formulen a los debatientes. Pero, sin desatender ese delicado rubro que tanta suspicacia genera, abordemos ahora los temas que a la gente más le interesan, como la habilidad, nitidez, conocimiento y destreza que demuestren los participantes.

Importancia de las estrategias

En un debate, el tiempo es determinante. Quien sin perjuicio de la claridad de su mensaje ajusta con acierto el discurso a los minutos que tiene asignados, cobra una ventaja importante. Tranquilidad y capacidad de síntesis son cualidades que el teleauditorio aprecia. Por lo contrario, el orador que habla atropelladamente para aprovechar el 100% del tiempo del que dispone pierde puntos en la percepción de la gente. De ahí que, una inteligente selección de ideas a exponer es pieza esencial en la estrategia de los ponentes. El deseo de abarcar toda la problemática de la entidad en minutos provoca atrabancamiento al hablar y una dicción sin claridad que hace confuso y hasta ininteligible el discurso.

Precisiones pertinentes

Bueno habría sido que, al inicio de sus intervenciones y a modo de presentación ante el público, cada contendiente hablara del partido -o alianza de partidos- que los postulan, precisando sus principios ideológicos y la plataforma que impulsan. En buena lógica debía serles exigible, teniendo en cuenta que en este proceso participan… ¡15 partidos!, de los cuales 10 competirán en la elección federal y local; 5 no lo pueden hacer mas que en la estatal y, a 11 del total, no se les impide aliarse, como lo hicieron todos, excepto Movimiento Ciudadano. El costo para el erario de institutos que sólo van por las prerrogativas que otorga el Estado es enorme, sin que a cambio aporten ninguna idea diferente.

Entre la verdad y la mentira

Cualquier tema por discutir debiera partir de la valoración de una problemática estatal que, por su diversidad, plantea distintos modos de resolverla. Empero, debatir con datos falsos, manipulados o confusos en pos de notoriedad invalida la crítica que se hace del oponente. Por otro lado, divagar con ideas irrealizables puede llamar la atención al auditorio; sin embargo, como todas las utopías, en cuanto se las somete a examen no se sostienen y terminan por desacreditar a su expositor. Lo acertado en todo caso es elegir unas cuantas líneas troncales, cuantas menos mejor y, con arreglo a los recursos disponibles, acometer su puntual y breve explicación. Sólo así se construye una credibilidad duradera.

Confrontar, fundamento de todo debate

Además de servir para exponer a la audiencia los programas propios, los debates son el mejor escenario para exhibir errores y mentiras de los adversarios. Pero cuidado: para rentabilizar acusaciones y señalamientos hay que saber elegir a los contrarios, no sólo mirando su sitio en la preferencia popular sino también atendiendo a otros indicadores, como las afinidades que con cada formación pudieran llegar a plantearse en lo futuro. La vida en la política no empieza ni termina en un debate ni en una elección, por crucial que pueda parecer. Carece de sentido señalar debilidades de los coleros pero tampoco lo tiene atacar a partidos que, en el espectro ideológico, no están tan lejanos del propio.

Responsabilidad del votante

A quienes los seguimos con atención, los careos permiten realizar una mas o menos fiel apreciación de las aptitudes personales que se advierten en cada competidor. El cargo de titular del Ejecutivo Estatal que disputan demanda preparación, experiencia y capacidad expresiva, cualidades sin las cuales Tlaxcala correrá el grave riesgo de que su desarrollo vuelva otra vez a estancarse o, peor aún, retroceda a estadios ya superados por virtud de la acertada gestión del actual gobernador Marco Mena. La persona que elijamos el próximo 6 de junio, cualquiera que ella sea, accederá al puesto de mayor responsabilidad; meditemos pues bien, estimado lector, el sentido de nuestro voto.

Conclusión

El segundo debate está previsto para el domingo 16 de mayo, sólo quince días antes de la elección. Antes de decidir, sigámoslo con atención a través de los medios, redes o TV. Será la última oportunidad que tengamos para valorar a las y al aspirante a gobernarnos, antes de acudir a la cita que todos tenemos ante las urnas el 6 de junio próximo.