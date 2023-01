Tiempos de Democracia | De tesis universitarias y normatividades obsoletas Parte 2

La apresurada remisión a la Secretaría de Educación Pública del dictamen de un presunto plagio de tesis, emitido sin la necesaria fundamentación jurídica, puso al descubierto la ligereza irresponsable con que el rector Enrique Graue pretendió quitarse de encima un episodio que puede dañar seriamente la vida y el prestigio de la UNAM

Tras haber roto una lanza el lunes pasado contra la disposición que obliga a que, para obtener su título universitario, un estudiante de nivel licenciatura deba escribir, presentar y defender una tesis original, hoy toca que este opinador rompa otra más, pero ahora a favor del derecho que asiste a todo indiciado por la presunta comisión de una falta para que, en el marco de un proceso equilibrado y justo, sus razones sean escuchadas por un jurado idóneo, ajeno a prejuicios. Aludo, sí, al linchamiento mediático de que se ha hecho víctima a la ministra Yasmín Esquivel por un hecho que, bien a bien, aún no ha sido investigado ni debidamente dictaminado, si bien es cierto que los primeros datos conocidos apuntaban a que la tesis con la que se recibió como licenciada en Derecho pudiera no ser de su autoría. No recuerdo otro caso que desatara una tan unánime y colérica condena pública, luego de la denuncia del académico Guillermo Sheridan acerca de la existencia de dos tesis prácticamente idénticas, cada una presentada por distintos pasantes de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón (FES Aragón) con un año de diferencia. Aunque no hay duda de que el hecho es penoso y delicado, su interés en principio parecía estar circunscrito al ámbito interno de la Universidad Nacional Autónoma de México; empero, al saberse que la firmante de esa tesis presumiblemente plagiada era ministra de la Suprema Corte -y, a mayor inri, candidata a presidirla-, el escándalo se hizo nacional, dando ocasión a que voces consideradas profesionales y sensatas dirigieran a la imputada una cauda inusitada de epítetos ofensivos.

Mezcla explosiva

Al invadir el espacio de la política, el asunto cobró de inmediato otra dimensión. Medios de comunicación conocidos por su posición antagónica con el gobierno juzgaron sumariamente a la ministra y le endilgaron adjetivos denigratorios que no usan ni contra el peor de los criminales. Acusaron indistintamente a la rectoría y a la secretaría de Educación Pública de actuar en forma negligente, dejando correr la especie de la existencia de acuerdos inconfesables. Cualquier exceso lingüístico acabó valiéndose en el clima de lapidación que creó la prensa amarillista y al que abonó el rector Graue cuando -ignorando reglas elementales del debido proceso- remitió a la SEP el análisis del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón que dio por sentado con inusitada rapidez que la plagiaria era la doctora en Derecho Yasmín Esquivel, y no el otro ex alumno implicado, Edgar Ulises Báez, un elusivo y misterioso abogado. Por otro lado, el que la Rectoría hiciera público de manera precipitada el tal informe -elaborado con evidente prisa y sin escuchar a la inculpada- dio luz verde a los medios antigobiernistas para emprender una campaña de furibundos ataques, sin precedente que se recuerde. Y desde su típico, atroz y cobarde anonimato, las redes sociales alimentaron la hoguera en la que se quiere reducir a cenizas el prestigio de una persona pública que ni siquiera ha sido juzgada. En curiosa y oportunista sincronía, personajillos de poco fuste en la política -como el tres veces converso senador Germán Martínez- se sumaron al apedreamiento, buscando una notoriedad que de otro modo no podría conseguir.

La tardía enmienda de Graue

El rector, presionado por la Presidencia de la República para que tomara una determinación que, en estricto sentido, le correspondía, decidió corregir el error en un acto que le honra, a pesar de que lo convirtió en una teatral muestra de unidad en torno a su persona. Graue conminó al Comité Universitario de Ética a revisar el dictamen que le allegó la FES Aragón, “…así como las evidencias que continúen surgiendo…” a fin de que, “…cuando el debido proceso concluya, se convoque a la Comisión de Honor del Consejo Universitario…” y, entonces sí, se decida lo procedente en el caso de la ministra Esquivel. Informó además que la UNAM ha acometido diversas acciones, entre ellas la de que el Colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de Posgrado acuerde que todas las tesis se analicen con implementos tecnológicos y científicos, antes de pasarlas a la consideración de sínodos y jurados. Asimismo, hizo saber que continúan con el rastreo para averiguar si existen más casos de plagios, conocer su dimensión y, de ser el caso, penalizar a los responsables. Finalmente, el rector informó que cada entidad educativa universitaria analizará y, en su caso reformará, los reglamentos de exámenes profesionales y titulación.

Del enredo causado pocos saldrán indemnes

La rectificación de Graue tuvo varios efectos: 1) pausó los insultos vejatorios de quienes, sin serlo, se erigieron en jueces, y al placer morboso de quienes se soñaron verdugos, viendo rodar una cabeza a la que identificaban con el presidente; 2) puso en marcha una nueva y más actual visión del procedimiento establecido para la titulación de sus egresados, que se espera simplifique y facilite su tramitología, eliminando incentivos para la adopción de mecanismos fraudulentos y, 3) si la medida de utilizar software´s especializados para detectar plagios se aplica retroactivamente en todas las escuelas de estudios superiores de México, mas de uno de los que hoy se rasgan las vestiduras tendrán que poner sus propias barbas en remojo. Termino con un pronunciamiento personal: ratifico mi devoción irredenta y constante por el llamado debido proceso, sin importar adonde finalmente conduzca… en este o en cualquier otro caso.