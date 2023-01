Tiempos de Democracia | Designación esperada

Por fin salió humo blanco del Palacio de Gobierno: ¡secretario de Seguridad Pública habemus en Tlaxcala! Largo, muy largo fue el periodo de deliberación que llevó la selección de Ramón Celaya Gamboa como el responsable de atender el mayor y más serio problema social y político que confronta el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros.

Se entiende que todo funcionario recién llegado necesite que sus planes se conozcan. Divulgarlos, además que se agradece, tiene un efecto positivo en el ánimo de la sociedad que, -atención al punto- se desvanece con rapidez si no se le entregan con prontitud resultados, máxime en un tema sensible como la inseguridad que tanta ansiedad social provoca y que -hay que decirlo- el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros no ha conseguido atenuar ni con propaganda distractora y engañosa ni con datos estadísticos equívocos. Aunque duela decirlo, Tlaxcala ha dejado de ser el lugar amable en el que era posible vivir con tranquilidad y sosiego. En ese clima de creciente inquietud, atribuible a los numerosos crímenes acaecidos durante los últimos meses, es que la mandataria designó, luego de muchos titubeos, al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cargo que estuvo inexplicablemente acéfalo por un largo tiempo.

Currículum vitae del nuevo secretario

El nombramiento recayó en Ramón Celaya Gamboa. Es originario de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y fue presentado como teniente coronel en retiro, abogado penalista, profesor universitario, maestro en Ciencias Penales y especialista en Inteligencia y Procesos de Seguridad. Aunque no se precisó qué instituciones le otorgaron sus títulos, sus timbres académicos hacen suponer que, esta vez, sí se eligió a la persona idónea para la delicada tarea que le tocará realizar. Lo que de cierto sabemos por sus declaraciones a Milenio TV es que hasta el 1º de noviembre pasado se desempeñaba como Vicefiscal de Investigaciones en Guerrero, que fue atacado a balazos el 3 de agosto en el poblado Tres Palos por gente de una organización popular, coludida con un grupo criminal de la Costa Chica y que, por último, renunció al cargo -no dijo si por esa o por otra causa- para incorporarse a la Fiscalía General de la República. De sus palabras se colige que, hasta hace apenas dos meses, Tlaxcala no estaba en sus expectativas.

Preparado y con ideas

Y también de sus intervenciones en medios se deduce que Celaya Gamboa no es ajeno a las ideas y que, las que tiene, las expresa con una claridad insólita en personas que han tenido -y tienen- responsabilidades de gobierno. En El Universal, en mayo de 2021, aludió a la crítica situación por la que atraviesa el Sistema de Justicia Penal de México, afirmando que “…los ministerios públicos integran de forma indebida las investigaciones para que, en algún momento del proceso, el sujeto pueda salir…”. Ahora, ya como secretario, Celaya Gamboa tendrá que instruir a sus efectivos para que ellos, que son los que toman el primer contacto con el hecho delictivo, sepan cómo actuar, cómo preservar la escena donde ocurrió y de qué manera proporcionar esos primeros datos al ministerio público, cuestión esencial para la correcta integración de una carpeta de investigación. Poco antes, en marzo de ese mismo 2021, en su papel de experto consultor, se le invitó a opinar acerca de las justificadísimas manifestaciones de protesta de los colectivos feministas el Día de la Mujer. Celaya Gamboa las atribuyó a “…la indolencia del gobierno federal y de muchos estatales…”. En el programa de una conocida conductora de Imagen TV dijo que “…estamos ante un gobierno miope que no quiere escuchar…”, y agregó: “…vivimos un letargo gubernamental que apuesta al silencio…”. Remató su participación precisando que “…el feminicidio es un delito del orden común de responsabilidad y competencia de los gobiernos estatales que no han querido atender…”. Por lo que dice y sabe, es evidente que tiene plena consciencia de que ahora será él quien, aquí en Tlaxcala, deberá hacer frente a la violencia de género y el que dará cuenta a las activistas tlaxcaltecas de las medidas que adopte al respecto. Y cuando se le interrogó acerca de la militarización que a tantos preocupa explicó que, para él, el motivo fue “…la incapacidad de los cuerpos policíacos para contener la ola criminal que azota al país…”, añadiendo que, desde su punto de vista, el presidente López Obrador no se desdijo de sus promesas de campaña “…pero sí -dijo enfático Celaya Gamboa- creo que actúa de manera incongruente…”.

Compromiso

Una antigua sentencia dice que el hombre es “…dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras…”. Mas pese a la incuestionable sabiduría que tal apotegma entraña, personalmente tiendo a simpatizar con gente que, como Celaya Gamboa, expone sus opiniones con espontaneidad y valor que, además y hasta donde se advierte, son fruto del conocimiento y no de la improvisación. A la Cuarta Transformación en general, y a sus gobiernos en particular, les hacen falta voces autocríticas que provengan de sus propias filas y que, con ánimo constructivo, contribuyan a corregir tendencias que evidentemente no van bien encaminadas. Pronto hemos de ver si el secretario actúa en concordancia con su pensamiento y pone en marcha estrategias eficaces que enderecen lo mucho torcido que va a encontrar en las áreas que hoy son de su responsabilidad. Por lo pronto es merecedor de un voto de confianza, sujeto por supuesto al escrutinio continuo de la sociedad. Necesita, eso sí, que el Ejecutivo le proporcione los recursos necesarios para cumplir con su difícil encomienda. Recurso reprobable sería, a mi juicio, adelantarse a distribuir culpas con los alcaldes de pequeños municipios que, careciendo de todo -apoyos, entrenamiento, vehículos, armamento, etc.- no pueden, aunque quieran, enfrentar solos a la delincuencia. El tema, amigo lector, da para mucho más y con él hemos de seguir.