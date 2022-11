Tiempos de Democracia | El tricolor y sus desventuras

Al priísmo de la época peñanietista se sumaron personajes que hicieron del servicio público la vía para acumular riquezas obscenas. No inventaron la corrupción -ese mérito es de sus antecesores- pero ciertamente la sublimaron, dejando tras de sí una estela inocultable de delitos e inmoralidades. Bien ganado se tienen el desprecio de la gente.

El Revolucionario Institucional, perdido en una deriva sin brújula que parece no tener fin, conserva a pesar de todo un 14 % de simpatías entre la ciudadanía. Reportado consistentemente por las encuestas, ese porcentaje provoca asombro entre quienes se dedican al análisis del quehacer político nacional. Simplemente no pueden explicarse cómo, luego de constatar: 1) el autoexilio con visos de huida a España del último presidente de la República surgido de sus filas, el frívolo y explicablemente multimillonario Enrique Peña Nieto, precedido de su claudicación electoral, de su deshonrosa abdicación y de la entrega anticipada del poder a su sucesor Andrés Manuel López Obrador; 2) que los funcionarios que sirvieron en su gobierno y los gobernadores priístas de su tiempo, o están en la cárcel, o enfrentan procesos penales, o se mueven a hurtadillas, temerosos la inmensa mayoría de que les pisen su muy larga cola; 3) el perfil del impresentable líder nacional que impuso, el ínclito Alejandro Moreno, dueño de una fortuna cuyo origen remoto es el desfalco del erario del estado de Campeche que gobernó, y el cercano el manejo irregular de las prerrogativas que la ley otorga a su partido, amén de la forma turbia como usó sus atribuciones para beneficiar a esa gente mediocre que pulula a su alrededor en la Cámara de Diputados y, por último, lo más importante, 4) el repudio del electorado manifestado en todas las compulsas en las urnas a que ha asistido desde el año 2018 a la fecha.

Su escuálido remanente electoral

Con esos negros antecedentes, y con tantos más que, para enumerarlos exhaustivamente, se precisaría de varios libros, se imponen los cuestionamientos siguientes: ¿por qué la caída libre del PRI, que hacía parecer su extinción como algo inminente, se detuvo en ese misterioso 14 % de ciudadanos que sigue cruzando su logotipo en las boletas electorales? ¿Por qué su marcha hacia la inocuidad y la intrascendencia no continuó su descenso vertiginoso hasta llegar a cifras de un dígito? ¿Por qué se estacionó en ese número, ciertamente raquítico pero suficiente para operar en la política? Este opinador sustenta desde hace tiempo la hipótesis de que la causa es haberse apropiado ilegal e indebidamente de los colores de la bandera, lo que remite al antiguo litigio que infructuosamente se prolongó por años para conseguir que el partido oficialista dejara de usar los colores de la enseña nacional en la composición pictográfica que lo identificó desde su nacimiento. Déjeme acudir a la Historia para abundar en la idea. Vea usted, amigo lector:

El uso tramposo de los colores del emblema de México

El tema de la supresión del símbolo gráfico con que el elector asocia al PRI desde 1946 -y antes incluso, cuando se llamó PRM y luego PNR- fue en su momento defendido a muerte por sus dirigentes y militantes. En el tiempo al que me refiero (1986-1988), las oposiciones de izquierdas agrupadas en el Frente Democrático Nacional entendían que valerse del lábaro nacional implicaba una ventaja por cuanto constituía una clara inducción subliminal del voto. No sin fundamento se alegaba la existencia implícita de un mensaje sugerente de que, cruzando la enseña tricolor en la boleta electoral, no solo se emitía un sufragio a favor del Revolucionario Institucional sino que hacerlo constituía un acto de acendrado fervor patrio. No obstante su razonable motivación, el reclamo se rechazó en todos los espacios en los que se presentó, quedando claro que a ningún precio el PRI iba a prescindir -como a la fecha no lo ha hecho ni lo hará mientras pueda y le siga sirviendo- de la divisa que con tanta eficacia contribuyó a mantenerlo por décadas como la opción de las mayorías. No se contó con que, al paso de los años, la disciplina y el orden que caracterizó a su militancia se fuera diluyendo hasta ceder el paso a un desmedido y voraz cortoplacismo. La meritocracia que por décadas fue vía de ascenso de las bases del partido fue arrasada por una vulgar cleptocracia que acabó por destruirlo.

Y al final les llegó el repudio popular

Los jóvenes dejaron de votar por el Revolucionario Institucional. Las nuevas generaciones, más y mejor informadas, se comunican por las redes sociales y son mucho menos manipulables de lo que lo fueron sus mayores. Los que aún apoyan al vetusto instituto político son, de una parte, unos cuantos nostálgicos del “partido casi único” y, de otra, personas -todo mi respeto para ellas- cuyo nivel educativo y su limitada capacidad de discernimiento les induce asociar a la Patria con el logotipo priísta. Los que sí saben muy bien cómo y dónde ubicarse son los codiciosos dirigentes nacionales y locales que van a pelear hasta con las uñas las últimas opciones de acomodo y sobrevivencia que podrá ofrecerles el PRI. La militancia les tiene sin cuidado, convencidos como están de que su declinación es indetenible y que el tiempo acabará indefectiblemente por desaparecerla. El priísmo tlaxcalteca es viva prueba de ello: abandonado y sin dirección por largos meses, es hasta ahora que a él acuden nombres, desprestigiados y obsoletos todos, cuya presencia sólo recuerda derrotas, fallidas alianzas y traiciones. Con el pretexto de intentar recomponer lo que no tiene compostura, están al acecho temprano de los contados cargos de representación popular que, por la vía plurinominal, pudieran significarles algún espacio en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado o en alguna municipalidad. Tras esas ilusorias zanahorias los vamos a ver correr, dándose codazos, empujones y zancadillas. Eso es lo que se le augura al viejo partidazo que, coaligado o por su cuenta, habrá de jugarse la sobrevivencia en la elección del 2024.